Monet valtuutetut kritisoivat suunnitelmaa. Ihmetystä herätti, miksi jo valmiiksi pienasuntovaltaiselle alueelle halutaan rakentaa lisää kalliita yksiöitä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona, että Helsingin Torkkelinmäen Agrocolankadulla sijaitseva 92-vuotias entinen koulurakennus muutetaan kiinteistösijoitusyhtiö Kojamon asunnoiksi ja liiketiloiksi.

Kyseessä on Torkkelinmäen ”Eduskuntataloksi” ja ”Versailles’in linnaksi” kutsuttu rakennus Agricolankatu 1–3:ssa. Talo on ollut viimeksi ammattikorkeakoulu Metropolian käytössä. Alun perin se on rakennettu Helsingin teollisuuskoulun käyttöön.

HS on aiemmin kertonut, että rakennuksen muuttaminen asunnoiksi on kauhistuttanut etenkin siksi, että siihen on kaavailtu lisärakennusta. Lisärakennus muuttaa Pengerpuistoon avautuvan u:n muotoisen rakennuksen umpikortteliksi.

Myöskään kaikki valtuutetut eivät keskiviikkona innostuneet suunnitelmista. Valtuutettu Sami Muttilainen (vas) ehdotti, että uudisrakennus jätettäisiin kokonaan rakentamatta. Hänen mukaansa koko kohde ”on varsinainen herkkupala grynderille”.

”Uudisrakennus ei sovellu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ja vehreään ympäristöön. Jatkosuunnittelussa voidaan tarkastella esimerkiksi puiston laajentamista tai pienemmän mittakaavan paviljonkia", Muttilainen sanoi.

Myös Laura Kolbe (kesk) kritisoi hanketta.

”Madridissa ja Roomassa istutaan 1500-luvulta peräisin olevissa opinahjoissa, mutta meillä muutetaan alle satavuotiaita koulurakennuksia asumiskäyttöön”, hän ihmetteli.

Lisäksi Kolbe ja myös moni muu valtuutettu nosti esiin, että kohteeseen aiotaan rakentaa paljon yksiöitä ja kaksioita.

”Eikö juuri niitä tuolla alueella jo ole”, Kolbe kysyi.

Ilkka Taipale (sd) korosti alueen työläishistoriaa ja mietti, miksei alueelle haluta rakentaa kohtuuhintaista ara-asumista. Samaa ihmetteli myös Sinikka Vepsä (sd).

”Miksi kohde myydään Kojamolle? He eivät todellakaan tarjoa kohtuuhintaista vuokra-asumista.”

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) painotti, että hankkeessa mahdollistetaan asuntoja sinne, mistä niistä on huutava pula eli kantakaupunkiin.

Valtuuston ehdoton enemmistö oli Sinnemäen kanssa samalla linjalla äänestyksessä.

Rakennukseen tulee yli 9 000 kerrosneliötä lisää asuintilaa ja liike- ja toimitilalle on varattu 660 kerrosneliötä. Tontin tehokkuusluku on 2,75, mikä käytännössä tarkoittaa hyvin tiivistä rakentamista. Asukkaita kohteeseen tulee noin 170.