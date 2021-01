Koskelan henki­rikoksen tapahtumien kehitys­kulku on tarkentunut: ”On viitteitä siitä, että joulu­kuun neljännen päivän tapahtumia on suunniteltu”

Uhrin kuolemaan johtaneen pahoinpitelyn epäillään kestäneen useita tunteja.

Poliisin tutkinnassa on noussut esille viitteitä siitä, että Koskelan murhasta epäillyt nuoret olivat suunnitelleet ennalta joulukuun 4. päivänä tapahtunutta pahoinpitelyä, joka johti lopulta 16-vuotiaan uhrin kuolemaan.

”Kehityskulku tapahtumista on tarkentunut. On viitteitä siitä, että joulukuun neljännen tapahtumia on suunniteltu. Nautitaan alkoholia ja kohdistetaan väkivaltaa siihen uhriin”, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisista kertoo.

Poliisin tekemän esitutkinnan mukaan murhasta epäillyt 16- ja 17-vuotiaat pojat olivat pahoinpidelleet uhria myös aiemmin samalla paikalla.

Epäillyt pahoinpitelyt ovat tapahtuneet marraskuussa Koskelan sairaalan lähettyvillä kolmena perjantai-iltana, Forss täsmentää.

Poliisi epäilee kolmea nuorta myös elokuussa tapahtuneesta ryöstöstä. Uhri on ollut sama kuin henkirikoksessa ja pahoinpitelyissä. Forss ei halua avata tässä vaiheessa tarkemmin, mistä ryöstöepäilyssä on kyse.

Pahoinpitelyiden tarkasta ajankohdasta ja epäillystä ryöstöstä kerrottiin ensimmäistä kertaa eilen MTV3:n Rikospaikka-ohjelmassa.

Forssin mukaan kaikki kolme murhasta epäiltyä ovat epäiltyinä myös pahoinpitelyistä. Marraskuun ensimmäisenä perjantaina tapahtuneesta pahoinpitelystä epäillään heistä kahta, ja sitä seuranneista pahoinpitelyistä on epäiltynä kaikki kolme.

Mitään selkeää selitystä sille, miksi pojat ovat kokoontuneet perjantai-iltaisin samaan paikkaan pahoinpitelemään uhria, ei ole Forssin mukaan löytynyt.

”Ei muuta kun se, mitä aikaisemmin on tuotu ilmi: kiusaaminen ja toisen kustannuksella leikkiminen. Ei sen kummemmin ole motiivia löytynyt.”

Surmailtaa edeltäneissä pahoinpitelyissä on poliisin mukaan käytetty huomattavasti lievempää väkivaltaa. Kaikista pahoinpitelyistä on olemassa jotakin videomateriaalia, mutta tapahtumia ei ole kuitenkaan kuvattu kokonaisuudessaan.

Pahoinpitelyjen yhteydessä on Forssin mukaan nautittu alkoholia. Huumeiden ja muiden päihteiden osuutta asiaan Forss ei halua tarkemmin kommentoida.

”Aikaisemminkin on ollut päihteidenkäyttöä, ei spekuloida sitä sen tarkemmin, että mitä.”

Poliisin tutkinnassa ei ole ilmennyt viitteitä siitä, että uhria olisi mitenkään pakotettu tai kiristetty saapumaan paikalle minään kertana.

Myös surmaillan tapahtumat ovat tarkentuneet. Forssin mukaan poliisilla on suhteellisen hyvä kuva siitä, mitä on tapahtunut ja missä järjestyksessä.

”Laite-etsintämateriaalia on sen verran, että pystytään sitomaan epäiltyjen kertomuksia yhteen.”

Poliisi on jo aiemmin kertonut löytäneensä epäiltyjen puhelimista videotallenteita surmaillan pahoinpitelyistä. Joitain tapahtumia on tallentunut myös alueen valvontakameroihin.

”Kyseessä on pieni alue. Epäillään, että pahoinpitelyä on tapahtunut kolmessa eri paikkaa. Puhutaan kahden, kolmen tunnin ajanjaksosta.”

Forssin mukaan pojat ovat tulleet Koskelan sairaala-alueelle seitsemän aikaan illalla.

Poliisin esitutkinnan on määrä siirtyä syyttäjällä ensi viikolla.