Espoo ja Vantaa ottavat käyttöön lisää maksuvyöhykkeitä. Helsinki valmistelee uutta pysäköintipolitiikkaa, josta päättää vaalien jälkeinen valtuusto.

Korsolainen Ari Heino on tottunut mitoittamaan asiointikäynnit Tikkurilassa alle tuntiin. Maksu-uudistuksen jälkeenkin ensimmäinen pysäköintitunti säilyy maksuttomana.­

Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat uudistamassa pysäköintikäytäntöjään julkisilla alueilla tänä vuonna.

Jo aiemmin lukkoon lyödyt maksuvyöhykkeiden laajennukset tulevat voimaan Espoossa ja Vantaalla kevään ja kesän aikana. Helsinki taas valmistelee uutta kokonaisvaltaista pysäköintipolitiikkaa kuntavaalien jälkeisen valtuuston päätettäväksi.

Espoo alkaa periä pysäköintimaksua muutamilla katuosuuksilla Tapiolassa, Matinkylässä ja Leppävaarassa. Tähän asti pysäköinti on ollut maksutonta kaupungin kaduilla.

Vantaa taas laajentaa maksullisen pysäköinnin katuosuuksia Tikkurilassa, Myyrmäessä ja ottaa käyttöön päivämaksun suosituimmilla liityntäpysäköintipaikoilla. Liityntäpysäköinti kaupungin hallinnoimilla pysäköintialueilla on tähän asti ollut ilmaista, jos autoilijalla on ollut voimassa oleva joukkoliikennelippu.

Näin maksuvyöhykkeet laajenevat:

Nopeimmin muutokset näkyvät Espoossa, missä virkamiehet työstävät parhaillaan käytännön yksityiskohtia kaupunginhallituksen hyväksymälle yleisten alueiden pysäköintiohjelmalle.

Espoossa yksityiset liikekiinteistöt ovat tähänkin asti perineet pysäköintimaksuja, jos auto on pysäköity niiden pysäköintihalliin tai pihalle.

Nyt on kuitenkin ylitetty espoolaisittain merkittävä henkinen kynnys, kun maksullisuus ulottuu kadunvarsipysäköintiin.

Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska luonnehtii avausta maltilliseksi. Tapiolassa euron tuntihinta tulee käyttöön kolmella katuosuudella Etelä-Tapiolassa ja kahden euron tuntimaksu kulttuurikeskuksen ja uimahallin pysäköintialueilla.

Matinkylässä maksullisiksi muuttuvat kauppakeskus Ison Omenan lähellä tietyt osuudet Matinkadusta, Matinkartanonkadusta ja Rauhalanpuistosta. Leppävaarassa maksulliseen pysäköintiin saa varautua kauppakeskus Sellon läheisyydessä muun muassa Leppävaarankadulla, Alberganpuistotiellä ja Säterinkadulla.

Tanska arvioi, että uudet maksualueet otetaan käyttöön jossain vaiheessa kevättä. Kaupunki on parhaillaan valmistelemassa sopimuksia mobiilimaksamisesta.

”Pysäköintiautomaattien hankintaa on selvitetty eri tulokulmista, mutta olemme uskossa, että Espoo selviää ilman niitä”, Tanska sanoo.

Eri palveluntarjoajien mobiilisovellusten lisäksi selvitetään myös puheluilla tai tekstiviestillä maksamista.

”Tavoitteena on, että maksaminen sujuu myös sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät älypuhelinta välttämättä omista”, sanoo liikenteenhallintapäällikkö Antti Savolainen.

Espoo on teettänyt juridisen selvityksen siirtyä pelkkään mobiilimaksamiseen. Kaupunki ei siis tarjoaisi muita maksutapavaihtoehtoja, kuten kolikko- tai korttimaksua.

Espoo pyrkii kadunvarsipysäköinnin maksullisuudella ohjaamaan pysäköintiä kiinteistöjen omille pysäköintialueille ja pysäköintihalleihin, jotta jakeluliikenteelle ja vieraspysäköintiin vapautuu tilaa.

Pysäköintiautomaattien hankinta on hidasta ja kallista ja niiden huollossa on oma vaivansa. Vantaa hankkii kuitenkin automaatit Louhelan ja Vantaankosken liityntäpysäköintialueille. Tikkurilan, Myyrmäen ja Martinlaakson liityntäpysäköintialueilla automaatit ovat jo käytössä.

Liikennesuunnittelija Jenni Tyynilä arvioi, että uudet automaatit saadaan asennettua aikaisintaan syyskuussa. Automaatteja tarvitaan, koska Vantaa ottaa käyttöön euron päivämaksun B-lippuvyöhykkeen asemilla Vantaankoskella, Martinlaaksossa, Louhelassa ja Myyrmäessä sekä C-vyöhykkeellä Tikkurilassa.

Automaatilla autoilija voi näyttää voimassaolevan joukkoliikennelippunsa, ja hän säästyy muilta maksuilta. Näin voidaan varmistua, että pysäköintialue suosii liityntämatkailua.

Muutkin kuin joukkoliikenteen kulkijat voivat jatkossa pysäköidä liityntä­pysäköinti­alueille maksamalla viiden euron kertamaksun. Tämä käytäntö on aiemman päätöksen mukaisesti jo voimassa Tikkurilan, Rekolan, Leinelän, Myyrmäen ja Martinlaakson liityntä­pysäköinti­alueilla.

Vantaa myös pidentää liityntäpysäköinnin kestoa 16 tuntiin. Pysäköintiä voi tämänkin jälkeen pidentää lisämaksusta 24 tuntiin tai jopa 48 tuntiin.

Liityntäpysäköintiä enemmän Vantaan päättäjiä ja asukkaita ovat puhuttaneet asiointipysäköinnin maksuvyöhykkeen laajennukset Tikkurilassa, Kivistössä ja Myyrmäessä.

Molempien uudistusten yksi tavoite on ollut kaupungin pysäköintitulojen lisääminen, koska kaupungin taloustilanne on heikentynyt koronaepidemian vuoksi. Vantaan budjetissa tavoiteltiin lisää pysäköintituloja noin 300 000 euroa.

Tikkurilasta tavoitettuja autoilijoita maksuvyöhykkeen laajennus ja ydinalueen maksukorotus eivät miellytä.

Korsolainen Ari Heino on oppinut taktikoimaan Tikkurilan maksualueella. Hän on vienyt autonsa Kirjastopuistoon, missä ensimmäinen pysäköintitunti on maksuton.

”Tulee käytyä täällä harvemmin, ja silloin kyllä yhden tunnin maksuton aika on riittänyt”, hän sanoo.

Uuden maksuvyöhykkeen pohjoisrajana on Tikkurilassa Lummetie, jonka varrella ei ole kadunvarsipysäköintiä. Lummetien varresta tavoitettu Veikko Eronen puhdistaa autoaan lumesta kotitalonsa pihamaalla. Yksityisten kiinteistöjen asukaspysäköintiin maksullisuus ei ulotu.

”En tiedä, mitä sitten tytär sanoo. Hän asuu tuolla liikennevaloristeyksen länsipuolella, ja muutos voi vaikuttaa vierailijoihin”, Eronen miettii.

Tikkurilan Lummetie on maksullisen vyöhykkeen pohjoisraja. Lummetien varressa asuvien kuten Veikko Erosen kotipihalle maksullisuus ei ulotu.­

Tyynilä vahvistaa, että Lummetien ja Talvikkitien kanssa risteävät pienet asuntokadut tulevat maksuvyöhykkeelle. Ajatuksena on ohjata pysäköintiä asuintalojen pihoille.

Virkamiesvalmistelussa oli vielä syksyn aikana esitys siitä, että suosittujen liikuntapaikkojen Myyrmäen urheilupuiston ja Kuusijärven pysäköintialueet olisivat muuttuneet maksullisiksi. Tämän ehdotuksen poliitikot karsivat pois.

Päättäjät myös linjasivat, että Vantaalla ensimmäinen pysäköintitunti yleisillä alueilla säilyy maksuttomana.

Myös Espoossa ensimmäisen tunnin maksuttomuutta harkittiin, mutta sitä ei otettu käyttöön yleisillä alueilla.

Pysäköinnin maksu-uudistus edellyttää hyvää tiedottamista ja kyltitystä maastossa. Vantaalla arvioidaan, että maksuvyöhykkeitten uudet alueet saadaan merkittyä maastoon siten, että maksullisuus voidaan ottaa käyttöön toukokuussa.

Espoossa on Savolaisen mukaan tulossa kattava tiedotuskampanja ennen kuin kadunvarsipysäköinnin maksut otetaan käyttöön.

Helsingissä uuden pysäköintipolitiikan valmistelu on niin alkutekijöissään, että pohjatyöntekijä, liikenneinsinööri Juha Hietanen on varovainen puheissaan.

Hän sanoo, että tarkastelussa ovat kaikki pysäköintiin liittyvät asiat, kuten maksullisten vyöhykkeitten laajuus, asukaspysäköintitunnukset ja eri maksujen määrä.

Helsingin vielä voimassaoleva pysäköintipolitiikka on vahvistettu vuonna 2014. Tämän päätöksen perusteella esimerkiksi asukaspysäköinnin kuukausimaksu on noussut kahdella eurolla vuodenvaihteessa.

Koska pitkän aikavälin linjaukset ovat poliittisesti merkittäviä, uusi pysäköintipolitiikka tulee uuden kaupunginvaltuuston käsittelyyn vaalien jälkeen.

Edelliseen pysäköintipolitiikkaan listatuista 12 kärkihankkeesta on toteutettu asukaspysäköinnin hinnankorotus vaiheittain, muttei esimerkiksi erillistä talvi- ja kesähinnoittelua asukaspysäköintiin.

Uusilla asuinalueille muun muassa Hernesaareen on tulossa markkinaehtoisia pysäköintijärjestelyjä, joissa asunnon ja pysäköintipaikan hinnat on erotettu toisistaan. Myös mobiilipalveluita on kehitetty.