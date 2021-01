Kaupunkisuunnittelu

Maanantaina kokoontuva kaupunginhallitus ottaa kantaa, millaista ydinkeskustaa Helsinkiin halutaan.

Helsingin kävelykeskustan ytimessä on Esplanadinpuisto. Sen läpiajoliikenteen vähentämistä on kaavailtu jo useita vuosia.­

Helsingin keskustan kävelyolosuhteiden parantaminen on saamassa vauhtia vuosien hiljaiselon jälkeen.

Kaupunginhallitus ottaa ensi maanantaina kantaa ydinkeskustan kävelyalueiden laajentamiseen.

Keskustan kävelykatujen lisääminen oli yksi niistä kärkihankkeista, joista poliittiset ryhmät pääsivät sopuun tämän valtuustokauden alussa. Kehitystyö kuitenkin jäätyi siinä vaiheessa, kun kokoomus jäi yksin kannattamaan keskustatunnelia syksyllä 2019.

Tuolloin valtuuston toiseksi ja kolmanneksi suurimmat puolueet vihreät ja sosiaalidemokraatit löysivät toisensa keskustatunnelin hautaajina.

Parhaillaan nämä kaksi ryhmää neuvottelevat siitä, miten maanantain kaupunginhallituksessa voitaisiin lisätä kunnianhimoa kävelykeskustan suunnittelussa.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) on tuskastunut tahmaiseen kehitystahtiin.

”Jo neljän vuoden takaisissa selvityksissä oli erilaisia analyysejä esimerkiksi Pohjois- ja Eteläesplanadista. Kaupunginhallituksen esityslistalla niitä ei ole. Itse lähden siitä, että ne täytyy lisätä päätökseen”, Razmyar sanoo.

Helsingin apulaispormestari Nazima Razmyar (sd) haluaa, että Esplanadin alue on yksi selvityskohteista kävelykeskustan laajentamisessa.­

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) sanoo, että Esplanadien kohtalo on ollut keskustelussa jo vuosia. Eteläsataman alueen kehittäminen tuo Esplanadinpuiston uudella tavalla merkitykselliseksi: se on väylä, jota pitkin vierailijat kulkevat ydinkeskustassa kohti Eteläsatamaa.

”Me tulemme tekemään esityksen, jossa kehotetaan suunnittelijoita miettimään viihtyisämpiä, parempia ja kestävämpiä ratkaisuja keskustassa. Olemme jo jääneet jälkeen eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten kaupunkien kävelyhankkeiden kehityskulusta”, Sinnemäki sanoo.

Esplanadeille on ehdotettu ainakin kolmea erilaista vaihtoehtoa, jotka antaisivat mahdollisuuden kehittää ydinkeskustan kävelyalueita viihtyisämmiksi.

Yhdessä vaihtoehdossa Pohjoisesplanadista tehtäisiin kävelyalue ja autoliikenne ohjattaisiin Eteläesplanadille siten, että siitä tulisi kaksisuuntainen. Toisessa vaihtoehdossa molemmilta Esplanadeilta kavennettaisiin yksi ajokaista pois. Kolmas vaihtoehto oli rajuin, siinä ajoneuvoliikenne katkaistaisiin kokonaan.

Razmyar uskoo, että uudessa valmistelussa virkamiehet löytävät vielä uusia ratkaisuja, joilla tämän keskeisen alueen viihtyisyyttä voidaan parantaa.

”Päätökseen on lisättävä, että analysoidaan Esplanadin alueen eri vaihtoehtoja kuten kaistojen määrää ja pysäköintijärjestelyjä”, Razmyar sanoo.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) arvioi, että Helsinki on jäänyt jälkeen kävelyalueiden kehittämisessä eurooppalaisiin pääkaupunkeihin verrattaessa.­

Demareiden ja vihreiden ajatuksena on antaa nyt virkamiehille suunnittelukehotus, jonka tuloksista tehtäisiin päätöksiä ensi syksynä uudessa kaupunginvaltuustossa.

Sinnemäen mukaan Esplanadit ovat toki tarkastelussa keskeisinä, mutta kävelytilaa Helsingin keskustassa halutaan kehittää laajemminkin.

Razmyar kannattaa sitä, että nyt edetään kohti ”aidosti käveltävää eurooppalaistyyppistä keskustaa”, jossa on vehreyttä, terasseja ja kahviloita. Tärkeää on, että henkilöautoilla pääsee jatkossakin keskustaan, ja pysäköintipaikkoja on riittävästi.

Hän on jo aiemmin HS:n haastattelussa arvioinut, että läpiajon vähentäminen koituu myös Eteläsataman tulevan museotoiminnan eduksi.

Kaupunginhallituksen pöydällä on tällä hetkellä myös esitys satamatoimintojen keskittämisestä Länsisatamaan ja Katajanokalle siten, että Eteläsataman satamatoiminnot jaettaisiin näiden kahden kesken. Demarit ovat kannattaneet Länsisataman liikennesumpun setvimistä satamatunnelilla kohti Länsiväylää.

Erilaisia vaihtoehtoja ydinkeskustan liikennejärjestelyissä voisi Razmyarin mielestä myös kokeilla rohkeasti.

”Yleensä pormestari Jan Vapaavuori hakee kansainvälisiä esimerkkejä eri asioissa, mutta tässä (kävelykeskustan kehittäminen) ollaan todella varovaisia”, Razmyar hymähtää.

Hänen mielestään viimekesäinen kävelykokeilu Kaivopuistossa oli ennalta tuomittu epäonnistumaan. Betoniporsailla rajattiin autoilijoita väylällä, joka ei liittynyt oikein mihinkään.

”Kyllä kokeilu saadaan epäonnistumaan, jos niin halutaan. Voitaisiin myös tehdä kokeiluja, joilla on paremmat onnistumisen mahdollisuudet”, Razmyar sanoo.

Esplanadinpuisto uinuu talven rauhaa. Kesällä se on yksi keskustan vilkkaimmista kohtaamispaikoista.­

Viimeksi virkamiehet valmistautuivat miettimään autokaistojen karsimista Esplanadien lisäksi myös Kaivokadulta ja Mannerheimintien eteläpäästä.

Mikään näistä hankkeista ei edennyt, koska HS:n tietojen mukaan suunnittelukoneisto ei saanut valtuutusta kaupunginkansliasta. Kokoomus Vapaavuoren johdolla jäädytti nämä avaukset.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuoden 2019 syksyllä pitkän listan ideoita, joilla kävelykeskustaa voisi kehittää ilman keskustatunnelia. Vapaavuori käytti otto-oikeutta, ja nosti tämän päätöksen vasta nyt kaupunginhallitukseen.

Razmyar on tyytyväinen, että esityksessä on nyt huomioitu paljon uusiakin asioita, kuten Elielinaukion ja Kaivokadun suunnitelmat.

”Mutta pohjaesityksen kunnianhimo ei ole riittävää”, Razmyar sanoo.