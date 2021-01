Meteorologi suosittelee nastakenkien käyttöä, sillä kadut muuttuvat nyt paikoin hyvin liukkaiksi.

Lauhtuva sää saattaa muutta kadut liukkaiksi, joten jalankulkijoiden on syyt varoa askeliaan.­

Pääkaupunkiseudulle on viikonlopuksi luvassa lauha sääjakso.

Etelästä virtaava lämmin ilmamassa nosti lämpötilan jo perjantaina plussan puolelle. Suomeen liikkuu samalla myös sadealueita, jotka satavat rannikolla vetenä ja räntänä.

Useamman päivän lämpimämpi sääjakso myös ohentaa ja painaa lumipeitettä jonkin verran. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Jari Tuovisen mukaan lumen ystävillä ei kuitenkaan vielä ole syytä huoleen.

”Helsinki-Vantaalla oli tänään 51 senttiä lumipeitteen paksuus. Ei tuollaisen määrän pitäisi vielä muutamassa päivässä sulaa.”

”Noin 10-20 prosenttia voi olla lumipeitteen painumista ja sulamista”, Tuovinen arvioi.

Kun lämpötila siirtyy plussan puolelle, alkaa lumikerroksen yläpinta kostua muuttuen samalla raskaammaksi ja tiiviimmäksi. Tämä saattaa aiheuttaa monin paikoin liukkautta.

”Itse otin jo aamulla nastakengät jalkaan. Aamulla ei vielä ollut liukasta, mutta iltapäivällä voi olla etenkin tasaiseksi auratuilla paikoilla. Ilman nastoja saa kyllä kävellä aika kieli keskellä suuta.”

Myös ajokeli saattaa olla paikoin liukas.

”Vilkkaammilla ja isommilla teillä, missä on asvaltti näkyvissä, ei ole ihan kauhean huono tilanne. Niilläkin on kaistojen väliin muodostunut monessa paikassa polanne minkä kanssa pitää olla tarkkana.”

Ensi viikolla sää kylmenee taas ja pysyttelee todennäköisesti pakkasen puolella.

Hiihtolatujen kannalta pahin mahdollinen yhdistelmä on plussa-asteet, vesi ja tuuli, kertoo Helsingin laduista vastaava tiimiesimies Mircos Kienanen.

Lämmön myötä sulava lumen pintakerros muuttuu jäiseksi ja samalla hiihtäminen hankalaksi. Saman reaktion aiheuttavat myös vesi- ja räntäsateet. Plussa-asteista huolimatta lumen kylmyys jäädyttää lumen pintakerroksen liukkaaksi.

”Koko ajan yritetään ajaa latuja uudestaan. Kuiva lumi tulee silloin esiin, mutta jäätyy nopeasti uudelleen.”

Lumipeitteen paksuus ja lumen laatu saattavat vaihdella paikasta riippuen.

”20 senttiä nuoskaista lunta saattaa olla todella paksu kerros, kun taas sama paksuus pakkaslunta on todellisuudessa todella vähän”, Kienanen sanoo.

Tästä huolimatta Kienanen on melko luottavainen sen suhteen, että Helsingissä voi hiihtää luonnonlumella myös muutaman lämpimämmän päivän jälkeen.

”Kun nyt sääennustetta katsoo, niin ei toistaiseksi onneksi liian sateiselta vaikuta.”

Olisiko kaduilta auratusta lumesta hätätilanteessa apua?

”Ei sitä voi säilöä. Siellä on kuitenkin aina roskaa ja hiekkaa seassa. Luistelukentiltä joskus ajetaan lunta, kun se on periaatteessa puhdasta. Tuolla on kuitenkin kadut aivan tukossa, niin ei meillä välttämättä ole lopulta kuljetuskalustoakaan siihen.”

Tammikuusta ennustettiin tavallista kylmempää. Meteorologi Jari Tuovisen mukaan vaikuttaa siltä, että kuukauden keskilämpötila on lopulta melko tavanomainen.

”Kaisaniemessä on esimerkiksi ollut noin puolitoista astetta kylmempää, mutta tähän kun tulee muutama päivä plussaa, niin aika lähelle keskiarvoa varmaan päädytään.”

Moni sääpalvelu ennustaa tällä hetkellä myös helmikuusta todella kylmää. Ennusteiden luotettavuus laskee, mitä kauemmaksi nykyhetkestä mennään.

”Helmikuussa voi tulla jakso, jonka aikana on kylmempää ja kuivempaa, mutta ne ovat viime vuosina tupanneet jäämään lyhyiksi. Kolmesta viiteen vuorokautta, mutta ne saattavat olla sitten tosi kylmiä päiviä”, Tuovinen kertoo.