Abiturienteille annettiin erityislupa palata oppitunneille – Monia opettajia on kuitenkin odottanut täysin autio luokkahuone

Tikkurilan lukion rehtori Mari Aalto arvioi, että mallista voi jopa koitua sekä abeille että opettajille enemmän haittaa kuin hyötyä.

Helsingin, Vantaan ja Espoon lukioissa opiskelevat abiturientit ovat saaneet tällä viikolla palata lähiopetukseen. Harva on kuitenkaan halunnut.

”Arviomme mukaan alle 20 prosenttia on tullut takaisin. On ollut sellaisiakin tilanteita, että opettaja on tullut tyhjään luokkahuoneeseen”, kertoo Tikkurilan lukion rehtori Mari Aalto.

Koronaepidemian pahenemisen takia toisen asteen opiskelijat siirtyivät kokonaan etäopetukseen joulukuun alussa. Viime viikolla pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kuitenkin antoi abiturienteille erityisluvan palata lähiopetukseen.

Syynä ovat lähestyvät ylioppilaskirjoitukset. Olosuhteet kotona eivät ole kaikilla yhtä suotuisat opiskeluun.

Niinpä opetus toteutetaan yhdenvertaisuuden nimissä tällä hetkellä hybridiopetuksena, mikä tarkoittaa, että tunteja voi seurata myös kotona.

Ennen maaliskuussa alkavia ylioppilaskirjoituksia lukiolaisille suositellaan kuitenkin omaehtoista kahden viikon karanteenia. Siksi lähiopetusjakso jää kahden viikon mittaiseksi.

Tikkurilan lukion äidinkielenopettaja Heidi Kivimäki piti keskiviikkona oppitunnin, jolle saapui kolme abia. Torstaina pulpeteissa istui neljä nuorta.

”Tuntuuhan tämä vähän kosmeettiselta, että kahden viikon vuoksi palataan osin lähiopetukseen”, Kivimäki tuumii.

Hybridiaika kestää abeilla vain kaksi viikkoa, koska ennen kirjoituksia on pidettävä pakollinen karanteeni.

Kivimäellä on nyt käynnissä kolme abiturienttien äidinkielen kurssia. Niillä on kaikkiaan 76 opiskelijaa. Koska luokissa on ollut lähes tyhjää, hän on päättänyt käytännössä jatkaa etäopetusta – vaikka onkin läsnä luokkahuoneessa.

Hän pyrkii pitämään huolen siitä, että etäopiskelijatkin voivat saada opettajalta tukea kahden kesken. Monet ovat ilmoittaneet, etteivät koronaviruksen riskin vuoksi halua tulla lähiopetukseen.

Kivimäen mukaan monet opettajat joutuvat pallottelemaan kotona ja luokassa olevien oppilaiden välillä paljon enemmän.

”Esimerkiksi matematiikan kurssilla opiskelijoita on ollut enemmän paikalla, jolloin opettaja joutuu kiinnittämään molempiin huomiota. Omat kurssini ovat tällä hetkellä itsenäistä työskentelyä sisältäviä kirjoitustaidon kursseja, joilla opiskelijoita on helpompi auttaa etänä.”

Tikkurilan lukion rehtori Aalto arvioi, että mallista voi jopa koitua sekä abeille että opettajille enemmän haittaa kuin hyötyä. Opettajat joutuvat tekemään ylimääräistä työtä, kun pitää suunnitella kaksi erilaista tuntia. Kaiken lisäksi lähiopetustunnin suunnitteluun nähty vaiva valuu hukkaan, jos kukaan ei tule paikalle.

Myös opettajien ammattijärjestö OAJ on kritisoinut hybridimallia. Järjestön mukaan opetus kärsii.

”Tilanne on opettajan työn kannalta ongelmallinen. Samanaikaisesti annettu lähi- ja etäopetus ei mielestämme ole mahdollista toteuttaa laadukkaasti. Laadukkaasti järjestetty etä- tai lähiopetus edellyttää, että opettaja voi täysipainoisesti keskittyä sen antamiseen”, OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso toteaa tiedotteessa.

Lukioissa ei ole yhtenäistä ohjeistusta siihen, saako opettaja kysyä etukäteen, ketkä opiskelijoista ovat tulossa paikalle. HS:n tietojen mukaan osassa kouluista tiedustelu on kielletty.

Tikkurilassa opettajat ovat pyrkineet löytämään opiskelijoiden kanssa yhteisiä ratkaisuja. Jos kukaan ei halua tulla paikalle, voidaan yhdessä sopia, että opetus järjestetään vain verkossa.

Toistaiseksi tilanne on kuitenkin epäselvä. Opiskelijoilla, jotka ovat ilmoittaneet tulevansa paikalle, ei ole velvollisuutta osallistua lähiopetukseen.

”Opettajat ovat olleet huolissaan siitä, että meneekö tässä nyt nimenomaan hukkaan sitä hyvää valmistautumisaikaa, kun opetus tapahtuu kahdessa eri järjestelmässä”, Aalto sanoo.

Monet opiskelijatkaan eivät usko saavansa tarvittavaa hyötyä irti lähiopetuksesta vain kahdessa viikossa. He ovat ehtineet tottua uudenlaiseen päivärytmiin, eikä näin lyhyen ajan vuoksi välttämättä viitsitä lähteä kouluun.

Aalto kertoo jututtaneensa opiskelijoita. Hänen mukaansa kouluun palanneiden joukosta löytyy myös sellaisia, joilla on ollut aito huoli tietyissä aineissa pärjäämisestä. Nyt he ovat päässeet kysymään epäselväksi jääneitä asioita suoraan opettajilta, mikä on positiivinen asia.

Toisaalta on mahdotonta tietää, kuinka moni apua tarvitseva on jäänyt kotiin. Monet ongelmat jäävät tällä hetkellä näkymättömiksi.

”Ne, joilla on mennyt hyvin tietävät kykenevänsä itse valmistautumaan. Joillekin vertaisryhmän puuttuminen saattaa aiheuttaa suurempaa huolta, mutta se ei näy meille,” Aalto toteaa.

”Me emme tiedä tulevatko tänne ne, joiden tarvitsisi tulla.”

Abiturientti Elina Vuorela saapui perjantaina Tikkurilan lukiolle matematiikan lähiopetukseen.

”Etäopiskelussa tulee helposti sellainen olo, että yrittää kysyä vain välttämättömimmät asiat”, Vuorela perustelee.

Juuri matematiikka on hänestä lähiopetuksessa helpompaa, koska luokassa on helpompi pyytää apua. Vuorelalla on lukujärjestyksessään myös ruotsia ja äidinkieltä. Nämä tunnit hän viettää mieluummin kotona.

”Esimerkiksi äidinkielessä saa usein jopa paremmin aikaan, kun saa kirjoittaa omassa rauhassa.”

Etäopetuksen on todettu lisäävän eriarvoisuutta. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) joulukuussa julkaiseman raportin mukaan kodin tuen merkitys kasvoi erityisesti perusopetuksessa ja toisella asteella.

Elämänhallinnan ongelmat, oppimisvaikeudet ja erilaiset mahdollisuudet opiskella kotioloissa vahvistavat eroja oppijoiden välillä.

Opiskelijoiden pahoinvointi on Tikkurilan lukion rehtorin mukaan lisääntynyt.

”Tällä hetkellä ongelmat kasaantuvat. Olemme huomanneet, että monilla nyt on paljon huolta itsestä ja läheisistä. Siihen päälle vielä haastavat lukio-opinnot”, Aalto sanoo.