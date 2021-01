Uudenmaan yhteinen sähköinen ajanvarausjärjestelmä avataan 85 vuotta täyttäneille tiistaina.

Helsinki, Espoo ja Vantaa avaavat ensi viikon alussa ajanvarausjärjestelmän koronarokotuksiin. Sähköinen järjestelmä on Uudenmaan kuntien yhteinen ja se alkaa toimia tiistaina 26. tammikuuta.

Järjestelmä avautuu ensimmäisenä tänä vuonna 85 vuotta täyttäville tai tätä vanhemmille sekä heidän omaishoitajilleen. Massarokotukset alkavat Espoossa ja Vantaalla ensi viikolla, Helsingissä seuraavalla viikolla eli viikolla viisi.

Massarokotuksiin kutsutaan pääkaupunkiseudulla ensin tänä vuonna 85 vuotta täyttävät sekä tätä vanhemmat sekä heidän omaishoitajansa.

Espoossa rokotuspaikka on Tapiolan terveysasema. Helsinki ei vielä kerro omien erillisten rokotuspaikkojensa tarkkaa sijaintia.

Massarokotusten käytännön yksityiskohdista on kerrottu niukasti tähän asti. Syynä on epävarmuus rokotteiden toimitusaikataulusta, joka tekee suunnittelusta varsinkin suurille kaupungeille haastavaa. Ihmisiä ei haluta yllyttää varaamaan aikaa rokotuksiin ennen kuin on varmaa, että on millä rokottaa.

Kokosimme yhteen, mitä tiedämme kolmen kaupungin tilanteesta nyt.

Helsinki

Helsingissä oli torstaihin mennessä rokotettu noin 49 prosenttia koronapotilaita hoitavista ammattilaisista sekä 58 prosenttia hoivakotien henkilökunnasta ja asukkaista. Näissä luvuissa puhutaan siis koronarokotteen ensimmäisestä annoksesta, mutta tehosterokotteita on jo myös annettu.

Hoivakodeissa lähes kaikki asukkaat ovat tähän asti halunneet ottaa rokotteen, puhutaan yli 95 prosentista.

Näiden ryhmien sekä muun kriittisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset jatkuvat, parhaillaan rokotetaan esimerkiksi kotihoidon työntekijöitä.

Kun ikääntyneiden massarokotukset alkavat, rokotukset on tarkoitus järjestää kolmessa erillisessä rokotuspisteessä. Näiden sijaintia kaupunki ei kerro etukäteen. Paikat julkaistaan kun ajanvaraus aukeaa ensi viikolla.

Jos rokotteita aletaan saada nykyistä sukkelampaan tahtiin, kaupunki avaa lisää rokotuspisteitä.

Rokotus tapahtuu ajanvarauksella. Tartuntojen ehkäisemiseksi oireisena ei saa tulla rokotettavaksi.

Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on Uudenmaan kuntien yhteinen, mutta sen auettua ensi viikolla siihen pääsee Helsingissä osoitteen koronarokotus.hel.fi kautta. Ensi viikolla avataan myös ajanvarausnumero, johon voi soittaa.

Rokotuspisteet on suunniteltu niin, että turvaväleistä voidaan pitää huoli. Ensin terveydenhoitaja tai muu rokotusluvan saanut ammattilainen antaa rokotteen, sitten rokotettavan vointia seurataan vielä noin 15 minuutin ajan. Rokotuspisteellä annetaan aika tehosterokotusta varten, jos sitä ei ole jo aiemmin varattu.

Seuraavan ikäryhmän eli 80 vuotta täyttäneiden vuoro on nykyisellä rokotteiden toimitustahdilla joskus helmikuussa.

Kaupunki on valmistautunut tihentämään tahtia heti, jos rokotteita alkaa saapua suurempia eriä. Apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) kertoi valtuustossa tällä viikolla, että helmikuun alussa Helsinki olisi valmis rokottamaan ihmisiä noin 32 000 rokotuksen tahdilla viikossa.

Espoo

Espoo tiedotti keskiviikkona rokottaneensa kahden edellisen viikon aikana yhteensä runsaat 1 400 työntekijää esimerkiksi Espoon sairaalasta, Samarian infektioterveysasemalta, koronanäytteenotosta, pelastuslaitoksen ensihoidosta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksestä. Vanhuksen hoivakodeissa rokotukset alkoivat tällä viikolla.

Ensi viikolla alkavat kotihoidon henkilökunnan ja iäkkäiden espoolaisten rokotukset.

Espoossakin siis ensimmäinen ikäryhmä on 85 vuotta täyttäneet. Kutsun voi saada samalla yli 85-vuotiaan omaishoitaja tai samassa taloudessa asuva yli 65-vuotias. Heille on lähetetty infokirjeet asiasta ja postin arvioidaan tuovan ne perille suurin piirtein ensi viikon puolivälissä.

Espoon oma ajanvarauspuhelin ja Uudenmaan yhteinen sähköinen ajanvarausjärjestelmä avautuvat molemmat tiistaina. Alle 85-vuotias samassa taloudessa asuva puoliso voi saada rokotusajan esimerkiksi peräkkäiselle ajalle, mutta hänen täytyy varata aika puhelimessa.

Aluksi rokotuspaikka on kaikilla Tapiolan terveysasemalla. Muita rokotuspisteitä otetaan käyttöön eri puolilla kaupunkia vasta sitten, kun Espoo alkaa saada suurempia määriä rokotteita ja muitakin vaihtoehtoja kuin erittäin kylmässä säilytettävää Pfizerin rokotetta.

Yhteen rokotukseen kuluu noin viisi minuuttia ja sen jälkeen rokotettavan tilaa seurataan vartti. Turvavälit on otettu huomioon, mutta odotustilaan ei pidä tulla etuajassa tai oireilevana.

Kotihoidon asiakkaat rokotetaan kotihoidon käyntien yhteydessä eli heidän ei siis tarvitse erikseen käyttää ajanvarausjärjestelmää.

Vantaa

Vantaa laskee, että se saisi ensimmäisen rokotuskierroksen hoivakodeissa ja koronapotilaita hoitavilla ammattilaisilla valmiiksi tämän viikon aikana.

Vantaa saa rokotteita tällä hetkellä viikossa 1 000–1 500. Rokotusaikatauluja lähiviikoiksi päivitetään aina sen mukaan kun määristä saadaan lisää tietoa.

Ensimmäiset infokirjeet yli 85-vuotiaille hoivakotien ulkopuolella ovat lähteneet matkaan tällä viikolla.

Ajanvaraus aukeaa ensi viikolla ja aikoja tulee tarjolle vain viikoksi kerrallaan. Ensimmäiset ikääntyneet saattavat siis saada rokotukset ensi viikolla. Rokotuspaikkoja ei ole vielä julkistettu.

Ajan voi varata ensi viikolla aukeavasta sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä tai erillisestä ajanvarausnumerosta. Apotin Maisa-sovelluksen kautta aikaa ei pääse varaamaan.

Kotihoidon asiakkaat rokotetaan kotihoidon käyntien yhteydessä mahdollisesti helmikuussa. Heidän ei tarvitse erikseen varata aikaa rokotukseen vaan kotihoidon työntekijä sopii asiasta.

Suositus on, että kun oma ikäryhmä tulee rokotusvuoroon, aika varataan mahdollisimman pian. Ajan saa myöhemminkin, mutta suositusta noudattamalla rokotukset saadaan rullaamaan eteenpäin mahdollisimman sujuvasti.