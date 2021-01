Toimintamalli on herättänyt kiertävissä opettajissa huolta ja ahdistusta.

Vantaalla pienryhmäisten uskontojen opettajat kiertävät koronavirustilanteesta huolimatta viikoittain pahimmillaan 13 eri koulussa. HS:n haastattelemien islaminopettajien mukaan tilanne on ollut sama syksystä saakka, vaikka toimintamalli on herättänyt kiertävissä opettajissa huolta ja ahdistusta.

Vantaalla kouluissa kiertäviä oman uskonnon opettajia on yhteensä 20.

”Oma olo kouluissa kiertämisestä on ollut hyvin ahdistunut. Enkä ole ainoa”, HS:n haastattelema opettaja kertoo.

Hänen mukaansa työssä on läsnä pelko sekä koronavirustartunnan saamisesta että siitä, että tautia tulee levittäneeksi oireettomana koulusta toiseen.

”Ei se korona pelkästään käsiä pesemällä lähde. Luokkahuoneissa myös turvavälien pitäminen on mahdotonta, eikä iso osa oppilaista käytä maskeja”, opettaja kertoo.

Oppilaiden lisäksi tartuntavaarassa ovat myös koulujen opettajat ja muu henkilökunta. Kiertävillä opettajilla ei ole omia luokkahuoneita, joten väli- ja hyppytunnit he joutuvat usein viettämään opettajanhuoneessa. Lisäksi monet opettajat siirtyvät koulusta toiseen julkisella liikenteellä.

Kouluissa todetaan toisinaan tartuntoja. Esimerkiksi lauantaina Vantaan kaupunki tiedotti, että Mikkolan koulussa on todettu tartunta, jolle osa oppilaista ja henkilökunnasta on altistunut. Perjantaina Vantaa kertoi kahdesta tartunnasta Havukosken koulussa. Myös niille oli altistunut oppilaita ja henkilökuntaa.

Kaikissa kouluissa pienryhmäistä uskonnon opetusta ei järjestetä pienten ryhmäkokojen vuoksi, vaan joissain tapauksissa tunneille saapuu oppilaita useammista kouluista. Vaikka opettajat kulkevat koulujen välillä tavalliseen tapaan, oppilaat eivät näin saa toimia. Tämän vuoksi opettaja joutuu usein tilanteeseen, jossa joutuu opettamaan sekä paikan päällä olevaa luokkaa että oppituntia etäyhteyksin seuraavia oppilaita.

”Sellainen opetus ei etänä seuraaville ole kovin laadukasta, opetus olisi helpompi järjestää täysin etänä”, HS:n haastattelema opettaja kertoo.

”Kiertävien opettajien olisi pitänyt siirtyä etäopetukseen jo aikoja sitten.”

Ilmiön vahvistaa HS:lle myös toinen Vantaalla toimiva kiertävä islamin opettaja. Hän kertoo kohdalleen sattuneen useita tilanteita, joissa on jälkikäteen kuullut, että jollain hänen oppilaallaan on todettu koronavirustartunta. Oppilailla todetuista koronavirustartunnoista huolimatta kiertämistä kouluissa on hänen mukaansa jatkettava, eikä esimerkiksi omaehtoiseen karanteeniin ole lupaa jäädä.

”Jos on ollut oppitunnilla maski päällä, ei ole terveysviranomaisten mukaan voinut saada koronaa”, opettaja kuvailee.

”Eihän se nyt kauhean fiksulta tunnu.”

Vantaan kaupungin perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo kertoo, että kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa kiertävien opettajien tilanteeseen ovat rajalliset. Hänen mukaansa valtion opetuslainsäädäntö ja koronaohjeistus eivät mahdollista ainoastaan katsomusaineiden siirtämistä etäopetukseen muiden aineiden jatkaessa lähiopetuksessa.

”Pienryhmäisten uskontojen opetus on opetussuunnitelman mukaista, lakisääteistä opetusta”, hän painottaa.

Ei-lakisääteisen opetuksen, kuten esimerkiksi oman äidinkielen opetuksen suhteen Vantaa sen sijaan on siirtynyt Kalon mukaan osittain etäopetukseen.

”Olemme yrittäneet keskittää pienryhmäisten uskontojen opetusta niin paljon kuin mahdollista”

Opettajien jäämisestä karanteeniin päättää Kalon mukaan kaupungin tartuntatautiyksikkö.

”Tartuntatautiyksikkö tekee jäljitystyön ja päättää, ketkä asetetaan karanteeniin.

Helsingin kaupungin perusopetusjohtaja Outi Salo kertoo, että Helsingissä tilanne on sama kuin Vantaalla.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ei olisi liian huolestunut kiertävien opettajien tilanteesta. Mäkijärvi 5. tammikuuta Helsingissä.­

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSista toteaa, ettei olisi liian huolestunut kiertävien opettajien tilanteesta pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen kannalta, vaikka näille kertyykin viikossa huomattava määrä kontakteja. Joulun ja uudenvuoden jälkeen Pääkaupunkiseudun kouluissa on hänen mukaansa todettu vain muutamia koronavirustartuntoja.

”Yleensä kun maskia käytetään, käsiä pestään ja turvaväliä pidetään, vältytään myös jatkotartunnoilta.”

Mäkijärven mukaan tilannetta voisi verrata sellaiseen sairaalaympäristöön, jossa lääkäri tapaa useita eri potilaita päivän aikana. Silti sairaalaympäristössä henkilökunta on hänen mukaansa välttynyt yllättävän hyvin tartunnoilta.

”Tällaisten kiertävien opettajien turvallisuutta voisi parantaa visiirillä: sen ja maskin yhteiskäyttö on todettu aika tehokkaaksi suojaksi viruksen leviämistä vastaan”, Mäkijärvi ehdottaa.