Poliisin selvitys johti lukuisiin peruutus- ja haltuunottopäätöksiin.

Vanhusten hoivakodeissa asuvilta vanhuksilta on löydetty lukuisia aseita poliisin selvityksessä. Selvitys tehtiin 38 vanhusten hoivakotiin Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Siuntiossa.

Selvitys johti lopulta 28 peruutus- ja haltuunottopäätökseen. Se tarkoittaa, että poliisi otti 28 tapauksessa aseet pois henkilöltä, jonka ei katsottu terveydentilansa vuoksi sopivan turvalliseen aseen käsittelyyn ja säilytykseen.

Poliisi ei kerro kuinka monta asetta kaikkiaan selvityksessä löydettiin.

”Tällainen lupa voi olla vuosia vanha, ne ovat voimassa toistaiseksi. Käytännössä nämä henkilöt ovat lähinnä metsästäjiä, joille on tullut jo jonkin verran ikää”, ylikomisario ja lupavalvontayksikön johtaja Juha Rosendahl Länsi-Uudenmaan poliisista sanoo.

Hoivakotien asukkaiden aseet tulivat alun perin esille muiden hälytystehtävien yhteydessä.

”Meillä on ollut tehtäviä, joiden yhteydessä on havaittu rekisteristä, että muistisairaalla ihmisellä on vielä aselupa voimassa.”

Osa aseista kuului kuolinpesille.

Länsi-Uudenmaan poliisi muistuttaa, että muistisairaudet tai muut ikääntymiseen liittyvät sairaudet voivatkin estää ampuma-aseluvan saamisen ja aseiden hallussapidon. Mahdollisuuden aselupaan arvioi lääkäri.

Länsi-Uudenmaan poliisi suosittelee luvanhaltijoita luopumaan itse aseista terveydentilan heikentyessä. Poliisille voi luovuttaa ampuma-aseen ja muita tarvikkeita ilman seuraamuksia.

Poliisi toteuttaa myöhemmin keväällä laajemman valtakunnallisen ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden keräyskampanjan.