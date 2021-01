Koronavirus todettiin 50 Nihtisillan kierrätyskeskuksen työntekijällä.

Espoon kierrätyskeskuksessa Nihtisillassa on todettu lukuisten koronavirustartuntojen rypäs. Tartuntoja on ilmennyt 50 työntekijällä, joista kahdeksan on työskennellyt myymälätiloissa ja ollut siis tekemisissä asiakkaiden kanssa. Asiasta tiedottaa Espoon kaupunki.

Kierrätyskeskuksessa ryhdyttiin koronatartuntojen vuoksi toimiin jo viime torstaina ja vaihdettiin tuolloin koko myymälän henkilökunta.

Espoon kaupunki kehottaa nyt kaikkia viikko sitten tai yli viikko sitten keskuksessa vierailleita tarkkailemaan oloaan ja hakeutumaan hyvin vähäistenkin oireiden vuoksi koronatestiin.

Kaupunki kehottaa hakeutumaan testiin erityisen herkästi, jos siis on vieraillut Nihtisillan kierrätyskeskuksessa perjantaina 15. tammikuuta kello 10–15 välisenä aikana, maanantaina 18. tammikuuta kello 13–20 välisenä aikana tai tiistaina 19. tammikuuta kello 12–20 välisenä aikana.