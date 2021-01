Hus olisi pitänyt nykyiset rajoitukset voimassa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) olisi pitänyt nykyiset rajoitukset voimassa, sanoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Helsinki, Vantaan ja Espoo tiedottivat tänään keskiviikkona avaavansa lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

”Husin suositus oli, että näitä nykyisiä rajoituksia olisi jatkettu”, Mäkijärvi sanoi HS:lle.

Näillä tartuntatautiluvuilla ja niiden nykyisellä kehityksellä se olisi ollut Mäkijärven mukaan Husin suosiman varovaisuusperiaatteen mukaista.

Mäkijärvi korostaa, että Hus:n näkökulma liittyy nimenomaan terveyteen ja tartuntatautitilanteeseen.

”Tähän on toki muitakin näkökulmia ja niille myös perusteluja. Kunnilla on valta päättää toiminnastaan omissa tiloissaan ja sitä tässä on käytetty.”

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi harrastustoiminnan rajoitetusta avaamisesta keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa.

Suomen hallituksen linjan vastaista päätöstä koordinaatioryhmä perusteli kielteisillä seurauksilla, joita harrastustoiminnan sulkeminen on jo aiheuttanut.

Harrastusten rajoittamisen terveysseuraukset tulevat pahimmillaan näkymään vasta vuosien kuluttua, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi.

”Nuorten vähäinen liikkuminen on jo valmiiksi ongelma ja pahentunut entisestään koronan aikana.”

Lasten harrastustoiminnan sulkeminen on herättänyt erityisen suurta närää siksi, että moni aikuisille tarkoitettu toiminta, kuten baarit ja aikuisten harrastustoiminta, ovat voineet rajoitetusti jatkua.

”Rajoitukset ovat olleet epäsuhtaisia ja kohdistuneet liikaa lapsiin ja nuoriin”, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöstä ryhtyä avaamaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa muistuttamalla, että hallituksen linjaus on, ettei mitään rajoituksia pitäisi nyt löysätä.

Marin kommentoi asiaa saapuessaan Säätytalolle hallituksen neuvotteluihin.

Uutinen päivittyy.