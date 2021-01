Tartuntojen painopiste on siirtynyt pois Itä-Helsingistä – Kartta näyttää, missä kaupunginosassa todetaan nyt eniten uusia tapauksia

Asiantuntijan mukaan viimeisen kahden viikon tartuntatilastoista nähdään, että ihmiset eivät ole jaksaneet noudattaa rajoituksia ja ohjeita.

Osa Helsingin koronavirustartunnoista on peräisin ulkomailta. Kuvassa matkustajia Lontooseen lähtevän lennon portilla Helsinki-Vantaan lentokentällä 21. joulukuuta.­

Koronavirustartuntojen suhteellinen määrä on kasvanut erityisesti Länsi-Helsingissä. Painopiste siirtyi tuoreimmalla kahden viikon tarkastelujaksolla idästä länteen, selviää Helsingin kaupungin tilastoista.

Länsi-Pasilan ja Malminkartanon ilmaantuvuus eli tartuntalukemat 100 000:ta ihmistä kohti ovat koko kaupungin suurimmat.

Absoluuttisissa määrissä mitattuna eniten uusia koronavirustartuntoja on todettu Kontulassa (45 tartuntaa kahden viikon aikana) ja Etelä-Vuosaaressa (40), mutta listan kolmanneksi on noussut Malminkartano (35) ja kuudenneksi Länsi-Pasila (25).

Muillakin läntisen Helsingin alueilla todettiin enemmän tartuntoja kuin edellisellä seurantajaksolla. Esimerkiksi Pohjois-Haagassa kasvua oli kymmenen tartuntaa, Lassilassa kahdeksan ja Etelä-Haagassa viisi. Yhteensä näillä kolmella postinumeroalueella todettiin 42 uutta tartuntaa viimeisen kahden viikon aikana.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ei täysin allekirjoita väitettä, että painopiste olisi siirtynyt Länsi-Helsinkiin, mutta myöntää tilanteen olevan aiempaa tasaisempi. Asukasmääriin suhteutetut tartuntaluvut ovat nousseet Länsi-Pasilassa ja Malminkartanossa, ja osa tästä selittyy yksittäisillä tartuntaketjuilla, jotka sattuivat samalle tarkastelujaksolle.

”Jos olisi ollut esimerkiksi pari päivää aiempi tarkastelujakso, tilanne olisi voinut olla hieman erilainen”, Lukkarinen sanoo.

”On totta, että ilahduttavasti Itä-Helsingistä ei ole ollut väestömäärään suhteutettuna niin paljon tartuntoja kuin esimerkiksi keväällä. Painopiste oli silloin selkeästi siellä, nyt tilanne on tasaisempi.”

Itä-Helsingin suuria lukemia on selitetty erityisesti suurilla väestökeskittymillä ja maahanmuuttajataustaisella väestöllä, joka työskentelee lähitöitä edellyttävissä ammateissa.

Tartuntoja todettiin viimeisellä tarkastelujaksolla yhteensä 902. Edellisen kahden viikon jakson aikana tartuntoja oli 834.

Helsingin kaupungin postinumeroalueisiin perustuvista tilastoista selviää, minkä verran missäkin kaupunginosassa on todettu tartuntoja.

Ainakin 21 eri postinumeroalueella on alle viisi tartuntaa. Lisäksi neljän postinumeroalueen tieto puuttuu tai on salattu.

Kahdenkymmenen tartunnan raja rikkoutui 23 postinumeroalueella. Vielä edellisissä tilastoissa raja ylittyi 19 alueella.

Väkilukuun suhteutetuissa luvuissa taas on otettava huomioon, että yksittäisetkin tartunnat saattavat näkyä isoina eroina alueiden asukaslukuerojen vuoksi.

Lukkarisen mukaan moni tuoreimman tarkastelujakson korkea lukema johtuu perheen sisäisistä tartunnoista, matkailusta ja töistä. Hän huomauttaa, että jopa yksi isohko perhe voi heilauttaa yhden postinumeroalueen tilannetta ja suhteellista tartuntalukua huomattavasti.

”Tässäkin tapauksessa kahdella [korkeimman suhteellisen tartuntaluvun] postinumeroalueella kolmesta on ollut pari isohkoa perhettä, jotka ovat kaikki sairastaneet saman kahden viikon aikana. Jos esimerkiksi kahden ison perheen sijaan tartunnan saisi kaksi yksin asuvaa, tilanne olisi täysin toinen.”

Edellisellä tartuntajaksolla Keski-Töölön suhteellinen tartuntalukema oli suuri Ruusulankadun asumispalveluyksikössä todetun tartuntaryppään vuoksi. Uusissa tilastoissa ei ole Lukkarisen mukaan vastaavia postinumerokohtaisia tartuntaryppäitä.

Tartuntoja on jäljitetty vuodenvaihteen lomailuihin ja perheiden ja lähipiirin tapaamisiin. Virusta on tuotu maakunnista ja jopa ulkomailta. Tartunta on monissa tapauksissa saada muualta kuin omalta postialueelta.

”Ihmiset kokoontuvat yhteen eri alueilla ja palaavat omille asuinalueilleen. Harvemmin ihmiset ovat niin postinumerouskollisia, että kaikki kaverit ja työpaikka olisivat samalla postinumeroalueella”, Lukkarinen toteaa.

Hän kertoo, että koronaväsymys näkyy tuoreissa tilastoissa. Myös Britannian virusvarianttiin liittyvissä tapauksissa näkyy hänen mukaansa se, ettei rajoituksia tai suosituksia ole noudatettu.

”Tämä on raskasta aikaa, ulkona on pimeää ja tapaamiset on kivempi sopia sisälle. Olisi kuitenkin tärkeää, että niin kauan, kunnes saamme rokotukset puremaan laajemmin, jaksettaisiin vielä ennaltaehkäistä.”

Muuntovirustapauksia seurataan Helsingissä tällä hetkellä tarkkaan. Lukkarinen kertoo, että isot tartuntaketjut on pääasiassa saatu nopeasti hallintaan. Britanniasta levinneisiin virusvariantteihin voidaan reagoida muita variantteja nopeammin. Lukkarinen kuitenkin myöntää, että kaupungin tartuntatilanne voi muuttua nopeasti.

”Tämänhetkinen tilanne näyttää kohtuulliselta, mutta olemme varuillamme.”