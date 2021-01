Helsinki testaa myös lumensulatuskonttia Keski-Suomessa ja sulatuksen tehostamista ilmastuslaitteella Kyläsaaressa.

Hernesaaren kärkeen on asennettu 500-metrinen puomi, johon on kiinnitetty neljä metriä korkea verkko.­

Hernesaaren lumenkaatopaikan verhopuomi on kiinnitetty paikalleen. Roskien keräämiseen tarkoitettu verhopuomi asennettiin jo aiemmin tammikuussa, mutta sen pohjakiinnikkeitä oli irronnut todennäköisesti merialueen liikenteen vuoksi.

Tuotantopäällikkö Tero Koppinen rakentamispalvelu Starasta sanoo, että kiinnikkeitten irtoamisen syytä tai syypäätä ei ole saatu selville.

”Meille tämä oli hyvin opettavaista, koska se tarkoittaa, että pohjakiinnikkeiden kanssa pitää olla huolellinen.”

Noin 500 metrin pituinen verhopuomi muodostaa mereen valtavan haavin. Puomin mukana meressä ui neljän metrin korkuinen verkko. Sen on määrä estää kelluvan ja veden pinnan alla olevan roskan leviäminen ulommas merelle.

Hernesaaren läjityspaikkaa pitävät avoimena sitä kiertävät alukset, ja niistä pystytään roskia keräämään jo talven aikana. Kerätystä jätteestä pidetään myös kirjaa, jolloin sen koostumuksesta saadaan entistä täsmällisempää tietoa.

Lumen mukana mereen päätyy myös hiekoitussepeliä ja muuta uppoavaa roskaa. Nämä pohjaan painuneet jätteet kerätään pois ruoppaamalla, kuten on tehty aiempina vuosina.

Lumikuormien kippaaminen mereen herättää jokaisena lumisena talvena valtavasti kritiikkiä, mutta erilaisista innovaatiokilpailuista huolimatta Helsinki ei ole löytänyt Hernesaarta korvaavaa ratkaisua.

Myös maalla sijaitseviin lumenkaatopaikkoihin kohdistuu jatkuvaa kritiikkiä. Tänä talvena Helsinki on rajoittanut Herttoniemen lumenkaatopaikan käyttöä, koska kuorma-autot kuormittavat sinne vievää Majavatietä.

Helsingin seitsemästä kuivalla maalla sijaitsevasta lumenkaatopaikasta vain yksi eli Malmi on viemäröity. Malmin lumenkaatopaikka sijaitsee Tattariharjuntien varressa juuri niillä main, johon kaupunki suunnittelee Malmin lentokentän ensimmäisiä asuntokortteleita.

Viikin ja Kyläsaaren lumenkaatopaikoilta sulanut lumi johdetaan puhdistettujen jätevesien purkuputken kautta merelle. Näissä molemmissa paikoissa lumensulatusta tehostetaan jäteveden lämmöllä.

Kyläsaaressa testataan nyt sulatuksen tehostamista ilmastuslaitteella sekä lumen sulamisvesien koostumuksen reaaliaikaista seurantaa. Nämä kaksi ideaa tulivat ilmi kaupungin järjestämässä innovaatiokilpailussa vuonna 2018-2019.

Kilpailutöitä ei oikein päästy viime talvena kokeilemaan lumenpuutteen vuoksi.

Yksi lupaavimmista kilpailuideoista on lumensulatuskontti, jota kokeillaan toista talvea Hankasalmella Keski-Suomessa. Hankasalmi on laitevalmistajan kotipaikka.

Lumensulatuskontin ajatus on, että sulattamiseen tarvittava energia saataisiin kaupungin oman kaukolämpöveden paluulämmöstä. Energiayhtiö Helen on kuitenkin hyvin tarkka hukkalämmöstään, ja siksi Hankasalmella kokeillaan muitakin ekologisia lämmitysvaihtoehtoja.

Jos konttisulatus osoittautuu monistettavaksi ratkaisuksi, kontteja voisi Helsingissä olla lukuisia, jolloin lumenkuljetusta saataisiin vähennettyä.

Espoossa käytettyyn lumensulatuslaitteeseen Tero Koppinenkin on menossa tutustumaan. Laite ei ole ongelmaton, koska se käyttää 400 litraa polttoöljyä tunnissa.

Helsingissä on etsitty Hernesaaren lumenkaatoa korvaavia ratkaisuja jo pitkään. Kun Hernesaaren korvaajaa ei ole heti käsillä, lumenkaadon lopettaminen tarkoittaisi yhä pitempiä lumenkuljetusmatkoja kantakaupungin lumille.

Kunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller sanoo, että Hernesaaren sulkeminen hidastaisi lumikuljetuksia kantakaupungissa merkittävästi. Jo nyt asukkaat kritisoivat kaupunkia lumitöiden hitaudesta.

”Pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat lisää hiilidioksidipäästöjä, melua ja haittaa asukkaille”, Myller summaa.

Helsingin kaupunki on aloittamassa selvitystä, jossa tutkitaan lumikasasta mereen kipattavan lumen roskaisuutta, roskien määrää ja niiden laatua. Tarkoitus on seurata myös, kuinka paljon lumen seassa olevan kiintoaineksen määrään ja roskaisuuteen vaikuttaa se, miten kauan lumen satamisesta on lumen mereen kippaamiseen.