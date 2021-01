Pirkkolan monitoimihallin rakentamisesta on kiistelty viime keväästä lähtien.

Korkein hallinto-oikeus on tiistaina antamassaan päätöksessä hylännyt Pro luonto ry:n valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä Pirkkolan hallin rakentamista koskien.

Hallinto-oikeus hylkäsi marraskuussa yhdistyksen valituksen ja salli hallin rakentamisen jatkuvan.

Pirkkolan uudesta monitoimihallista on käyty taistelua keväästä lähtien. Hallin rakentamista vastustava Pro Luonto on vedonnut siihen, että halli kaventaisi Keskuspuiston metsää.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen viedyssä valituksessa oli kyse alueen luonnonsuojeluarvoista.

Yhdistyksen mukaan liikuntahallin rakentamisalueelta on löydetty useita lahokaviosammaleen kasvupaikkoja ja alueella on mahdollinen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka.

Hallinto-oikeus linjasi aiemmassa päätöksessään, ettei rakentamisalue ole lahokaviosammaleen tärkeä esiintymispaikka. Ratkaisu pohjautui ely-keskuksen tekemään maastokäyntiin ja sen havaintoihin.

Selvityksen perusteella alueelta ei ole löydetty liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Yhdistyksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittaman valituksen mukaan aiemmin tehty luontoarvoselvitys oli huolimattomasti laadittu ja epäluotettava.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että kohteena oleva alue on pääosin karua ja avointa kalliometsää, jossa lahokaviosammaleen kasvupaikkojen määrä on vähäinen. Näin ollen myös ely-keskus on voinut päätyä arvioimaan, ettei kyse ole sammaleen säilymiselle tärkeästä esiintymispaikasta, ratkaisussa kirjoitetaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ole perusteita.