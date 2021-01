Ajokeli on huono Hangosta Oulun korkeudelle asti.

Pöllyävä pakkaslumi on vaikeuttanut liikennettä lauantaina. Kuva Valtatie 3:lta 21. tammikuuta.­

Turun moottoritiestä tuli lauantaina varsinainen kolarirysä. Espoon Ikean tienoilla tapahtui onnettomuuksia niin tiuhaan, ettei poliisi ehtinyt yhdeltä tehtävältä lähteä, kun eteen tuli taas uusi.

Liikennekeskus on tiedottanut ainakin kolmesta liikennehäiriöstä, mutta Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan kolareita on ollut enemmänkin. Onnettomuudet ovat olleet perään- ja ulosajoja eikä henkilövahinkoja ole sattunut.

Poliisin tilannekeskuksen mukaan yksi paikan ongelma on kiinteä nopeusrajoitus. Moottoritiellä nopeusrajoituksia säädetään valtaosin olosuhteiden mukaan, mutta tälle osuudelle vaihtuva nopeusrajoitus on vasta tulossa. Kun liikennemerkki sallii ajaa sataa kilometriä tunnissa, ihmiset myös ajavat, poliisista harmitellaan.

”Olemme pyytäneet laittamaan uudet merkit”, tilannekeskuksesta kerrotaan.

Lauantaina Ikean risteyksen tienoille on osunut lumipyryjä, ja tien pinta on jäinen. Pakkasta on sen verran, ettei tietä suolata, poliisi kertoo.

Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan ajokeli on lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi huono koko Etelä- Keski-Suomessa, maan laidasta laitaan Hangosta aina Oulun korkeudelle asti.