Kaupunkisuunnittelu

Fakta Meriuposkuoriainen on erityisesti suojeltava laji

■ Meriuposkuoriainen (Macroplea pubipennis) on uhanalainen laji Suomessa.

■ Se on Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut.

■ Oljenkeltainen lehtikuoriainen on 6–7 millimetriä pitkä, ja se elää veden alla matalissa rannoissa noin 25–50 senttimetrin syvyydessä.

■ Meriuposkuoriainen on Suomen luonnonsuojelulailla säädetty myös erityisesti suojeltavaksi lajiksi, jonka säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Euroopan unionin lainsäädännössä meriuposkuoriainen kuuluu luontodirektiivin liitteen II lajeihin ja on myös Suomen kansainvälinen vastuulaji.

■ Uudenmaan ELY-keskus on rajannut kuusi lajin esiintymispaikkaa Espoonlahdella: Saunalahden, Marin sataman, Soukan ja Kallvikin esiintymispaikat Espoossa ja Sarvvikenin sekä Båthusuddenin esiintymispaikat Kirkkonummella.

■ Osa kuoriaisen esiintymisalueesta Espoon Saunalahdessa kuuluu Natura 2000-verkostoon. Saunalahden Natura-alue on osa Espoonlahden perukan Natura-aluetta, joka on kaksiosainen. Saunalahden erillinen osanen on otettu mukaan Natura-alueeseen nimenomaan siellä esiintyvien meriuposkuoriaisten takia.