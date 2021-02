Koskelan murhan esitutkinnan aikana selvisi, että uhri on kokenut pitkäaikaista kiusaamista.

Helsingin poliisi selvittää viranomaisten toimia ennen 4. joulukuuta tapahtunutta Koskelan henkirikosta. Esiselvitys käynnistettiin viime viikon torstaina, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Esiselvitys tehdään ennen virallista esitutkintaa. Sen aikana poliisi selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Selvityksessä ovat lastensuojelun ja koulun toiminta, eli toimenpiteet ja niiden riittävyys liittyen muun muassa esitutkinnassa selvinneisiin rikoksen uhriin kohdistuneeseen pitkään jatkuneeseen kiusaamiseen ja useisiin pahoinpitelyihin.

HS kertoi tammikuussa, että uhria oli kiusattu koko hänen peruskouluaikansa. Murhasta epäillyiden lisäksi kiusaamiseen olivat uhrin koulukavereiden kanssa osallistuneet myös lukuisat muut oppilaat.

Lue lisää: Koskelan henkirikoksen uhria kiusattiin alakoulusta lähtien – Koulukaverit kertovat, millaisia uhriin päiväkodissa tutustuneet epäillyt ovat

Asian selvittäminen on poliisin mukaan vasta alussa. Eri viranomaisten toiminta on ollut tutkinnassa esillä Koskelan murhatutkinnan alusta asti ja asiasta on keskusteltu myös asianomistajatahon kanssa, poliisin tiedotteessa kerrotaan. Tutkinnanjohtajaksi asiaan on nimetty rikoskomisario Markku Silen.

Henkirikosta koskeva esitutkinta saatiin päätökseen viime viikolla ja eteni syyttäjälle syyteharkintaan.

Esitutkinnan mukaan kiusaaminen muuttui väkivaltaisemmaksi viime vuoden syksyllä ja surmailtaa edelsi useita väkivallantekoja marraskuun aikana.

Tutkinnanjohtaja Marko Forssin mukaan henkirikostutkinnassa poliisi keskittyi tapahtumiin, jotka ajoittuivat viime kesän ja surmaillan välille. Poliisin tutkinnassa eivät siis aiemmin olleet esimerkiksi peruskouluajan tapahtumat.