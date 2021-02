Tällä viikolla on tarkoitus antaa noin 2 500 koronavirusrokotetta.

Yksi Helsingin massarokotuspaikoista on Jätkäsaaren entinen satamamakasiini.­

Helsinki on aloittanut maanantaiaamuna koronaviruksen massarokotukset.

Ensimmäisenä rokotetaan tänä vuonna 85 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat, sekä heidän omaishoitajansa. 85-vuotiaita ja sitä vanhempia on Helsingissä noin 14 000, ja heistä noin 3 000 on jo saanut rokotteen koronavirusta vastaan, sillä aiemmin on jo rokotettu hoivapalveluiden asukkaita.

Helsinki jakaa rokotteita kolmessa paikassa: Malmilla Stadin ammattiopiston tiloissa, Jätkäsaareen entisessä satamamakasiinissa sekä ammattikorkeakoulu Metropolian Myllypuron kampuksella.

Helsinkiläiset ovat varanneet innokkaasti rokotusaikoja. HS uutisoi lauantaina, että rokotusten ajanvarauksen puhelinpalvelu oli ruuhkautunut, ja jonossa oli jopa 3 000 ihmistä. Maanantaiaamuna takaisinsoittoja oli tekemättä vielä noin tuhat puhelua.

Kaupungin tiedotteen mukaan rokotusaikoja on tähän mennessä varattu yli 4 000 kappaletta, ja kaikki tämän viikon ajat on jo varattu.

Tällä viikolla Helsinki saa noin 6 000 rokotetta, joista valtaosa menee tehosterokotuksiin. 85-vuotiaille, sitä vanhemmilla ja heidän omaishoitajilleen on tarjolla noin 2 500 rokotetta tällä viikolla.

Seuraavana rokotusjärjestyksessä on 80–84-vuotiaat helsinkiläiset ja heidän omaishoitajansa.

”Jos Astra Zenecan rokotteita suositellaan ikääntyneille myös kansallisesti, heidät kutsutaan rokotuksiin tämän hetkisen arvion mukaan viikolla seitsemän. Tarkkaa saatavilla olevien rokotteiden määrää ei vielä ole tiedossa”, kertoo kaupunki tiedotteessaan.