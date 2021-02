Tilakeskus puolustaa konsulteille jaettua tiukkaa ohjeistusta sillä, ettei se halua jäädä kiinni tietosuojarikkomuksista.

Vantaalaisen Simonkallion koulun sisäilmatutkimuksesta on noussut erikoinen kohu.

Lähes kaksi vuotta sitten valmistuneesta tutkimusraportista on Vantaan kaupungin verkkosivuilla julkaistu versio, josta on mustattu sisäilmaoireiluun viittaavat kohdat sekä rakenteiden avauksessa ilmenneet seikat.

Asia nousi esille viime viikolla Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa, kun valtuusto käsitteli 16 valtuutetun aloitetta sisäilmaraporttien avoimuudesta. Aloitteen mukaan rakennusten sisäilmaan liittyvistä asioista ei kerrota tarpeeksi avoimesti, ja tiedonkulkua sekä dokumentointia pitäisi parantaa.

Kaupungin sivuilla julkaistussa, Simonkallion koulun tietosuojaversioksi leimatussa raportissa mainitaan, että rakennukseen ollaan laatimassa peruskorjauksen hankesuunnitelmaa. Alkuperäistä tekstiä ja kaupungin julkaisemaa tekstiä vertaamalla ilmenee, että tiivistelmästä on poistettu virke, jonka mukaan rakennuksen eri tiloissa on esiintynyt sisäilmaan liittyvää oireilua.

Samoin on poistettu maininta, että tutkimuksen tarkoituksena oli rakennekerrosten, kunnon ja kosteustilanteen lisäksi selvittää myös sisäilmaoireilun syytä.

Poistettu oli myös tutkimuksen johtopäätös, jossa selkeimmäksi sisäilmaoireilun syyksi oli todennettu vanhojen välipohjien eristekerrosten sekä väliseinien mikrobivauriot, putkikanaalien ylipaineisuus sisätiloihin nähden päiväsaikaan sekä epätiiviit luukut ja läpiviennit.

Vantaan vanhempainyhdistysten yhteisjärjestö Vanvaryn sisäilmatoimikunnan varapuheenjohtaja Sirkku Pasanen koosti alla olevan kuvan alkuperäisestä ja sensuroidusta raporttitekstistä. Vantaan verkkosivuilta voi selata tietosuojaversioksi luokiteltua raporttia kokonaisuudessaan.

Vantaan verkkosivuilla on mustattu tietoja Simonkallion koulun sisäilmaraportista. Ruutukaappauksen kuvassa alkuperäisen tekstin alla on kaupungin verkkosivuilla julkaistu versio.­

Valtuutettu Sirpa Kauppinen (vihr) jakoi kuvan Facebookissa juuri ennen maanantain valtuustokokousta.

Yli tunnin kiehuneessa keskustelussa osa valtuutetuista, muun muassa sisäilma-asiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sami Kanerva (kok) puolusti kaupungin tiedotuslinjaa eikä nähnyt siinä erityisiä ongelmia.

Moni valtuutettu kuitenkin tivasi perusteita verkkosivuille nostettujen raporttien sensuroinnille.

Salauskäytäntö oli poliitikoille uusi asia, koska kukaan ei ollut aiemmin näin kouriintuntuvalla tavalla vertaillut alkuperäistä tekstiä ja tietosuojaversiota.

Sen paremmin EU:n tietosuoja-asetus kuin laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta eivät anna perusteita näin laajaan salaamiseen. Viranomaisen toiminta, myös eri selvitykset ja tutkimukset ovat julkisia, jollei toisin ole säädetty.

Lista salassapidettävistä asiakirjoista löytyy viranomaisia koskevan lain pykälästä 24. Salattavia ovat muun muassa yksityisten yritysten liikesalaisuudet ja henkilöiden talouteen tai mielenterveyteen liittyvät asiakirjat.

Tietosuoja-asetus taas määrittää henkilötietoja. Näitä ovat ne tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.

Vantaan tilakeskus perustelee tietojen salaamista viime syksynä sisäilma-asioiden neuvottelukunnassa hyväksytyllä yleisellä ohjeella.

Sisäilmatiedottaja Jaana Åbergin mukaan kaupunki ei halua ottaa riskiä, että se tekisi virhettä lain tarkoittamassa hengessä.

”Teetämme sisäilmakonsulteilla vuosittain paljon sisäilmatutkimuksia, konsultit kirjoittavat raportit. Ohjeistuksen mukaan raportin tietosuojaversiosta poistetaan vähintään termit, joissa mainitaan oireilu tai terveys. Tällä halutaan varmistua, että siihen ei jää viittauksia oiretietoihin”, Åberg vastaa sähköpostitse.

Vantaa on konsulteille lähetetyssä ohjeessa määrännyt salattavaksi kaikki kohdat, missä mainitaan oireilusta tai terveystiedoista. Konsulttien on myös salattava kaikki nimet ja allekirjoitukset, henkilötiedot, henkilökohtaiset osoitetiedot. Näin on tehtävä myös laboratorioanalyysivastauksista.

Tietosuojaversiossa on myös salattava turvatekniset pohjapiirustukset, murtovalvonta, kulunvalvonta, kameravalvonta, lukituskaavio, turvaverkon ja päätelaitteiden sijainti.

Tietosuojaversiossa saa olla näkyvissä vain Vantaan kaupungin tilakeskuksen työntekijöiden nimet. Tutkimusta tehneen yrityksen nimi ja yhteystiedot saa olla näkyvissä.

Åberg korostaa, että alkuperäiset raportit ovat tallella, ja niitä voi aina pyytää.

”Täydelliset raportit lähetetään aina pyydettäessä, joten kaikki velvoitteet täytetään”, Åberg vastaa.

Simonkallion koulun lisäksi monien muidenkin koulujen sisäilmaraportteja on salattu vastaavalla tavalla kaupungin verkkosivuilla.

Tilakeskuksen johtaja Pekka Wallenius sanoo, että tilakeskus on tehnyt ohjeet itse, koska se joutuisi vastuuseen myös mahdollisista rikkomuksista.

Walleniuksen mielestä raporteista voisi mustata eri kohtia enemmänkin, jottei vahingossakaan tehtäisi virheitä.

Hän katsoo, että eri huonetiloja koskevista tutkimustuloksista voisi päätellä, ketkä ovat oireilleet.

”Jos esimerkiksi opettajanhuoneessa on havaittu rakenneavauksissa sisäilmaongelmia, voidaan päätellä, että oireilijat ovat kenties opettajia”, Wallenius sanoo.

Simonkallion koulu on 600 oppilaan alakoulu Tikkurilan suuralueella. Siellä on opettajia 50–60 ja muuta henkilökuntaa toistakymmentä.

Julkisuuslakiin perehtyneen hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpään mielestä Vantaan tilakeskus ei nyt ole ymmärtänyt tietosuojaa tai sitä koskevaa lainsäädäntöä oikein.

HS lähetti Mäenpäälle kuvan, jossa oli vertailtu Simonkallion koulun raportin tiivistelmäsivua alkuperäistä tekstiä ja tietosuojaversiota. Lisäksi Mäenpää luki tilakeskuksen konsulteille lähettämän tietosuojaohjeen.

”Eihän tässä ole tietosuojasta kysymys lainkaan. Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen, siis yksittäisiä ihmisiä koskevien tietojen suojaamista. Luulisin, että mustattuna ei ole ensimmäistäkään henkilötietoa”, Mäenpää arvioi näytteen perusteella.

Mäenpään arvio on, että tilakeskuksen menettelyssä on ensisijaisesti kysymys salassapidosta, jolle ei ole mitään laillisia perusteita.

”Koulutilojen terveys ja turvallisuus ovat yleisesti hyvin kiinnostavia ja tietysti muutenkin koululaisille ja heidän vanhemmilleen tärkeitä asioita, joista pitää saada asiallista ja paikkansapitävää tietoa. Kunnalla/Tilakeskuksella on velvollisuus aktiivisesti tiedottaa tällaisista asioista”, Mäenpää arvioi sähköpostitse.

Ajatus eri käyttäjäryhmien oireilun paljastumisesta tilatietojen perusteella on Mäenpään mukaan kaukaa haettu.

”Sitä paitsi tieto siitä, että (joku) on koululainen tai opettaja tai muuta sellaista, ei ole salassa pidettävä tieto, eikä siihen kohdistu tietosuojaakaan”, Mäenpää täsmentää.

Maanantaina kaupunginvaltuuston enemmistö ei enää lähtenyt palauttamaan 16 valtuutetun aloitetta sisäilmatietojen avoimuudesta uudelleen valmisteluun.

Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan jäseniä kuitenkin hämmentää tilakeskuksen vastaus, että neuvottelukunta olisi hyväksynyt raporttien salauskäytännön. Tiedottaja Jaana Åbergin mukaan konsulteille lähetetty tietosuojaohjeistus on käyty läpi neuvottelukunnassa, eikä siihen tehty muutoksia.

Ohjeissa salassa pidettäväksi mainitaan kaikki kohdat, missä mainitaan oireilusta tai terveystiedoista. Muita salassa pidettäviä ovat muun muassa henkilötiedot ja turvatekniset pohjapiirustukset.

Neuvottelukunnan jäsen Tiina Tuomela (kd) sanoo, ettei syyskauden kokousten pöytäkirjoissa ole edes merkintää asian käsittelystä. Koronatilanteen vuoksi kokoukset on järjestetty etänä.

Sirpa Kauppinen sanoo, että ohje tuotiin neuvottelukunnalle jälkikäteen tiedoksi, ei päätösasiana. Ohjeeseen ei ollut mahdollista tehdä muutoksia.

Sami Kanerva totesi maanantain valtuustokokouksessa, että viestintää ja raporttiasiaakin on käsitelty neuvottelukunnan kokouksissa.