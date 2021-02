Espoon Koulumäen koululla on tapahtunut väkivallanteko, oppilas löi toista oppilasta saksilla kasvojen alueelle

Espoon Koulumäen koulussa on tapahtunut väkivallanteko, jossa oppilas suuttui toiselle oppilaalle askartelutunnilla ja löi tätä saksilla kasvojen alueelle.

Väliin tullut koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö sai myös tilanteessa vammoja, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo twitterissä.

Epäilty tekijä on poliisin hallussa.

Poliisin mukaan kaksi henkilöä on loukkaantunut lievästi, hengenvaaraa ei ole. Poliisi on paikalla koululla.

Poliisin mukaan tilanne koululla on rauhallinen. HS tavoitti koulun rehtorin, joka ei kommentoinut tapahtunutta väkivallantekoa.

Poliisi kertoo Twitterissä tiedottavansa asiasta enemmän iltapäivän aikana kello 16 mennessä.

Koulumäen koulu on erityiskoulu, jossa oppilaalla on mahdollisuus opiskella enintään 10 oppilaan perusopetusryhmissä, kerrotaan Espoon kaupungin sivuilla. Koulussa on alakoulun luokka-asteet 2–6 ja yläkoulun luokka-asteet 7–9.