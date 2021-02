Bussilla kulkeminen oli hyvin erilaista kymmenen vuotta sitten – HSL:n jättävä Suvi Rihtniemi on todistanut mullistusta, joka muutti pääkaupunkiseudun oikeaksi metropoliksi

Kaikkein suurin henkinen murros on tapahtunut liikennesuunnittelussa, sanoo HSL:n väistyvä toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi on nähnyt, miten nopeasti uudet tavat mullistavat joukkoliikennettä. Yksi asia pysyy, helsinkiläiset rakastavat ratikoitaan.­

Kymmenen vuotta voi olla niin pitkä aika, ettei ihminen enää hahmota kehityksen nopeutta.

Joukkoliikenteen matkustajat, jotka nyt maksavat matkansa kännykkäsovelluksella, ylittävät kuntarajoja yhdellä taksalla tai hurauttavat metrolla Itä-Helsingistä Espooseen, olisivat ihmeissään joutuessaan 2000-luvun alun todellisuuteen.

Kymmenen vuotta sitten matkat maksettiin vihreillä matkakorteilla, joita ei voinut ladata verkossa. Edistyneimmät näpyttelivät ennen matkaa kännykkäänsä tekstiviestilipun.

Lyhytkin matka kuntarajan yli pakotti matkustajan pulittamaan kaksinkertaisen hinnan seutulipustaan. Espoo oli juuri tehnyt linjauksen länsimetrosta, mutta kuluisi vuosia ennen kuin matka Matinkylään oli todellisuutta.

Helsingin seudun liikennettä (HSL) yli kymmenen vuotta luotsannut Suvi Rihtniemi, 66, muistaa kaiken tämän tarkalleen. Hän jäi sunnuntaina eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävistä.

Jos aikakoneella hurautettaisiin vuoden 2009 syyskuulle, nähtäisiin, miten 30 vuotta helsinkiläisessä kuntapolitiikassa vaikuttanut Rihtniemi avaa oven entisen YTV:n toimitalossa Pasilassa. Hän oli HSL:n ensimmäinen palkattu työntekijä. Taakse jäivät työtehtävät Maanmittauslaitoksessa.

YTV eli pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta oli juuri muuttunut neljän kaupungin koplasta kuuden kaupungin kuntayhtymäksi, kun Kirkkonummi ja Kerava olivat liittyneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan mukaan.

Seudullinen ajattelu valtasi joukkoliikenteen jopa ällistyttävän rivakasti.

”Esimerkiksi bussiliikenteessä yhtenäinen sininen tilaajaväritys toteutui paljon nopeammin kuin osasimme ennakoida”, Rihtniemi sanoo. Ennen tätä kaikkien eri yritysten bussit olivat erivärisiä.

Connexin keltaisia busseja varikolla Vantaalla vuonna 2004.­

Opiskelijat jonottivat HKL:n matkalippuja Asematunnelin lattialla elokuussa 2002.­

Henkinen murros kaupunkikohtaisista bussiyhtiöistä kansainvälisiin toimijoihin ja kilpailutettuun liikenteeseen on edellyttänyt keskitettyä liikennesuunnittelua. Junat, bussit ja raitioliikenne on nivottu verkostomaiseksi kokonaisuudeksi, jossa eri osat täydentävät toisiaan.

Jo ennen HSL:n perustamista Espoo ja Vantaa olivat siirtäneet joukkoliikenteen suunnittelun YTV:lle. Vuonna 2010 myös Helsingin joukkoliikennesuunnittelijat liittyivät samaan joukkoon.

Bussinkuljettajan lipunmyyntilaite Helsingissä vuonna 2008.­

Ilman näitä muutoksia olisi hyvin vaikea nähdä, miten koskaan olisi saatu aikaiseksi yhtenäistä lippu-uudistusta tai runkolinjoihin perustuvaa seudullista joukkoliikennettä.

”Eiväthän matkustajat mieti kuntarajoja. Tämä on yhteistä työpaikka-aluetta”, Rihtniemi sanoo.

Kuntapoliitikot saattavat aika ajoin helliä itsenäistymisajatuksia, joissa vain espoolaisille tai vain helsinkiläisille tarjottaisiin maksutonta joukkoliikennettä tai suunniteltaisiin vain omia asukkaita palvelevia lipputuotteita tai linjoja. Yhteistyöstä irrottautuminen olisi kuitenkin kallista ja seudullisesti hajottavaa.

HSL:n sisällä moista nurkkapatriotismia ei nähdä. Rihtniemen mukaan käytäväkeskusteluissa kukaan ei koe olevansa entinen HKL:n tai Espoon tai Vantaan kaupungin työntekijä.

Ennen matkakortti näytti tältä.­

Yhteistyö on myös tuottanut menestystä. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) sopimuksissa HSL:n jäsenkunnat ovat pystyneet sitouttamaan valtiota ja toisiaan seudun isojen väylähankkeiden osarahoittajaksi. Kehärata, länsimetro ja Raide-Jokeri ovat syntyneet yhteisvoimin.

HSL:n jäsenkuntien määrä on kasvanut jo yhdeksään. Seuraavana liittymisvuorossa on Järvenpää.

Määrättömiin ei jäsenkuntien määrä voi kasvaa. Rihtniemi näkee, että HSL:n jäsenyys kannattaa niissä kunnissa, joissa pendelöinnin osuus pääkaupunkiseudun suuntaan on vähintään 40 prosenttia.

Koronaepidemian alkuun saakka joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat jopa seudun asukaslukua nopeammin.

HSL:n ensimmäisen toimintavuoden 327 miljoonasta joukkoliikennematkasta noustiin lähes 400 miljoonaan matkaan vuonna 2019. Viime vuoden sukellus oli jyrkkä, vain 254 miljoonaa matkaa.

Ilman valtion tukirahoja HSL olisi ollut viime vuonna vararikon partaalla. Myös jäsenkunnat joutuivat kaivamaan kuvettaan. Tilanne ei juurikaan parane tänä vuonna, ja valtiontuelle on yhä tarvetta.

Rihtniemi uskoo, että epidemian jälkeen matkustajat palaavat, mutta viiveellä. HSL arvioi, että vuoden 2019 tasolle päästään aikaisintaan vuonna 2023.

”Uskon, että tauti selätetään ja joukkoliikenne selviää. Mutta etätyöt jäävät, ja se tekee suunnittelun hankalaksi.”

Kun entistä useampi työikäinen kulkee työmatkansa kenties vain joinakin päivinä viikossa, palvelutarpeen ennakointi on vaikeaa.

HSL on tähän mennessä nojannut siihen, että voimakkaasti verovaroilla tuettu kausilippu on seudun päätuote. Työmatkalaisille ja opiskelijoille räätälöidyn kausilipun käyttäjiä on 80 prosenttia matkustajista.

HSL:n tuloista kausilippujen osuus 50 prosenttia ja kertalippujen 50 prosenttia. Tarkoittaako etätyön lisääntyminen kenties uutta harkintaa kertalippujen hinnoissa?

”Uskoisin, että tulevaisuudessa tarvitaan entistä joustavampia lipputuotteita. Kertalippujen ja kausilippujen välissä on kenties tarvetta uudenlaisille päiväkohtaisille lipuille”, Rihtniemi miettii.

Uusien lipputuotteiden pohtiminen jää kuitenkin Rihtniemen seuraajan Mika Nykäsen vastuulle. Nykänen on aloittanut toimitusjohtajan tehtävässä tällä viikolla.

Mitä sitten täysin palvellut toimitusjohtaja aikoo tehdä? Kuntapolitiikkaan palaaminen ei ole Rihtniemen mielessä. Nyt on puoliso Matti Niirasen (kok) vuoro pyrkiä kaupunginvaltuustoon.

”Aion aktiivisesti seurata politiikkaa, ja tukea ihmisiä, jotka siinä ovat mukana. Näinä aikoina he todella tarvitsevat tukea”, Rihtniemi sanoo.

Hän kasvoi kokoomusperheeseen. Nuorena kuollut isä Juha Rihtniemi oli karismaattinen kokoomusjohtaja, joka vei puolueen ensimmäiseen isoon vaalivoittoon eduskuntavaaleissa.

Isän suvulta on perintönä myös Pyhärannan Rihtniemessä kesämökki, joka on ollut henkireikänä monet vuodet.

”Joulupukki toi Barack Obaman uusimman, Raija Orasen Risto Ryti -kirjan ja Rutger Bregmanin Hyvän historian. Sitten kaipaan teatteriin, kunhan vain koronasta päästään.”