Helsingissä on varauduttu siihen, että tulijoita lukioihin on muualta aiempaa enemmän.

Helsingin lukioihin saattaa ensi syksynä olla tulvimalla tulijoita.

Maksuton toinen aste tarkoittaa myös sitä, että yli seitsemän kilometrin matkoja lukioon ei tarvitse itse maksaa. Tämä saattaa nostaa sisäänpääsyrajoja pääkaupungissa, jos aiempaa suurempi osa nuorista haluaa Helsinkiin.

Mitä helsinkiläisnuori siis voi tehdä, jos oman päättötodistuksen keskiarvo huolestuttaa? Onko kikkoja olemassa, vai onko lukioon pääkaupungissa tulevaisuudessa tiukempi seula kuin muualla?

Pyysimme Helsingin lukiokoulutuksen päällikköä Harri Korhosta miettimään asiaa. Mutta ensin hän haluaa antaa saman neuvon kuin antaisi omalle lapselleen.

Kirjoita yhteishaussa ensimmäiseksi se lukio, johon eniten haluat. Vaikka se olisi vaikeaa saavuttaa.

Täytä sen jälkeen kaikki neljä seuraavaakin kohtaa ja lisää joka kohdassa realismia. Mieti, mihin sinun on oikeasti mahdollista päästä.

Viimeiseksi valitse jotain, mihin varmasti pääset. Jotain, missä pelivaraa jää reilusti.

Mutta mistä sen siis voi tietää, mikä se varma valinta olisi?

Katsotaan aluksi, millainen tilanne on viime vuonna ollut.

Helsingissä keskiarvojen nousemisesta puhutaan joka vuosi. Tyypillisesti kauhistelu keskittyy siihen pieneen vähemmistöön lukioista, joissa keskiarvoraja on kivunnut yli 9,5:n.

Tällöin unohtuu, että Helsingissä on edelleen monia hyviä lukioita, joissa vaadittu keskiarvo alkaa kahdeksalla tai seitsemällä. Alin raja yhteishaussa oli ruotsinkielisellä puolella tasan seitsemän ja suomenkieliselläkin vain hiukan sen yläpuolella.

”Keskiarvot ovat kyllä nousseet pitkän ajan kuluessa, mutta viime vuonna ei tapahtunut suuria muutoksia. Osassa lukioita raja myös laski”, sanoo Korhonen.

Muualta on kauan ollut tulijoita enemmän kuin Helsingistä muualle lähtijöitä, mutta osuus on pysynyt pitkään samana.

Helsingin lukioverkko poikkeaa siinä muista, että kaupungin lukioiden rinnalla on paljon yksityisiä lukioita, joista moni tosin pyörittää samalla yläkoulua osana peruskouluverkkoa. Sitten ovat vielä yliopiston normaalikoulut.

Alla olevalla laskurilla voit katsoa, mihin keskiarvo- tai pisteraja opetushallituksen mukaan asettui yhteishaussa siinä mukana olevissa lukioissa.

Muuttuuko tämä ensi syksynä?

Helsinki on yhdessä asiassa eri tilanteessa kuin suuri osa muusta Suomesta: lukioikään tulevat ikäluokat kasvavat kaupungin sisällä.

Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen taas epäillään houkuttelevan lisää nuoria muualta Helsinkiin. Näin siksi, että matkalippujaan ei pian joudu maksamaan itse pitkillä matkoilla.

Kukaan ei tiedä varmasti, kuinka paljon pääkaupungin vetovoima kasvaa.

”Odotamme jonkinlaista muutosta, mutta en usko sen olevan dramaattinen”, Korhonen sanoo.

Lukuina tämä valistunut arvaus menee niin, että kaupungin lukioissa on ensi syksynä noin 200 opiskelupaikkaa enemmän kuin pelkän väestönkasvun pohjalta pitäisi.

Helsinki on tehnyt poliittisen päätöksen, että lukiopaikkoja pitää olla 60 prosentille ikäluokasta. Toisin kuin vaikka naapurissa Espoossa, tähän prosenttiosuuteen ei ole puututtu pitkään aikaan.

Kaupunki laskee, että ensi syksynä se tarkoittaisi noin 3 100:aa helsinkiläistä lukion aloittajaa. Aiempina vuosina muualta Helsinkiin lukioon on saapunut noin 1 400 nuorta.

Yksityislukioissa ja valtion lukioissa paikkoja on noin 1 850, ja noin 150–200 helsinkiläisnuorta on aiempina vuosina lähtenyt lukioon muihin kuntiin.

Niinpä kaupungin omissa lukioissa pitäisi olla tällä matematiikalla 2 500 paikkaa, jos oppivelvollisuuden laajentaminen ei muuttaisi mitään.

Koska sen arvellaan muuttavan, paikkoja on nyt oikeasti 2 700. Niitä on lisätty hiukan lähes kaikkialle, eniten Vuosaaren ja Mäkelänrinteen lukioon sekä Kielilukioon.

Mistä yhdeksäsluokkalainen sitten voi päätellä, mitä yksittäisen lukion suosiolle tapahtuu?

Yleensä muutokset ovat olleet pieniä edellisen vuoden yhteishakuun verrattuna. Niitä realistisempia vaihtoehtoja voi siinä mielessä listata yksin tai opo apuna katsomalla aiempia vuosia.

Mutta kaikki kohdat kannattaa täyttää juuri siksi, että joskus tulee yllätyksiä.

Naapurissa Espoossa esimerkiksi keskiarvokuninkuutta hallussaan pitäneen Etelä-Tapiolan hakijamäärät romahtivat 2019 ja tarvittiin lisähaku. Lukio oli yhtä arvostettu ja tasokas kuin ennenkin, mutta lähellä aloittanut Otaniemen lukio kiinnosti valtavaa joukkoa.

Korhonen sanoo, että valtakunnallisesti karkea sääntö on edelleen tämä: halutuimmat lukiot ovat keskustassa, vähemmän halutut laidoilla.

”Mutta ei se Helsingissä niin suoraviivaisesti mene, että voisi piirtää harpilla ympyrän Senaatintori keskipisteenä. Täällä on alueellisia keskuksia ja hyvät joukkoliikenneyhteydet vaikuttavat”, Korhonen sanoo.

Katsominen laajemmalle alueelle voi siis auttaa, vaikka katse pysähtyisi kaupungin rajalle.

On myös tavallista, että lukion suosio kasvaa silloin, kun se saa uudet tilat tai laaja peruskorjaus valmistuu.

Ensi syksynä tällaisia ovat Vuosaaren ja Mäkelänrinteen lukiot.

Toisaalta Helsingissä tämä on osa pitkää rakennustyömaiden ketjua. Alppilan ja Ressun lukiot sekä Medialukio on hiljattain remontoitu. Lähivuosina valmistumassa ovat Etu-Töölön ja Kallion lukioiden peruskorjaus sekä Kielilukion ja Luonnontiedelukion uudet tilat.

Onko sitten omia sisäänpääsymahdollisuuksiaan mahdollista vielä muuten parantaa kuin nostamalla keskiarvoaan?

Mahdollisuuksia on, mutta ei helppoja ja varmoja sellaisia.

Helsingissä on valtava määrä erityislukioita tai -linjoja verrattuna muuhun Suomeen. Niissä osa pisteistä tulee pääsykokeista, ennakkotehtävistä tai harrastuneisuudesta.

Korhonen sanoo, että erityislukioiden suureen hakijajoukkoon mahtuu sekä sellaisia, joilla on kova keskiarvo että sellaisia, jotka harrastavat syvemmin sitä erityisalaa. Ja tietysti myös sellaisia, joilla on molemmat.

”Kilpailu on kovaa. Mutta joku pääsee sisään juuri sen erityisalan lahjakkuudella ja harrastuneisuudella”, Korhonen arvioi.

Sitten on vielä erikoistuneempi tapa edetä: pitkä vieras kieli, joka on mikä tahansa muu kuin englanti.

Alakoulussa aloitetulla harvinaisella kielellä tosin parantaa mahdollisuuksiaan suoraan vain yhdessä klassisessa tapauksessa: Helsingin suomalaiseen yhteiskouluun A-englannin linjalle vaadittiin viime vuonna huikea keskiarvo 9,85, kun esimerkiksi pitkällä venäjällä riitti 8,08. Muuten kielikouluihinkin tapaa olla pääsykokeita.

Helsingissä opiskellaan muita kieliä kuin englantia pitkänä kielenä reilusti muuta maata enemmän. Mutta täälläkin englanti on viime vuosina vallannut selkeästi alaa muilta.

Lisääntynyt halu kansainvälisyyteen pyritään huomioimaan myös paikkojen tarjonnassa. Esimerkiksi kielilukiossa osittain englanniksi opiskeltavalle linjalle on siirretty aloituspaikkoja lukion toiselta linjalta.

Entäpä sitten, jos paikka ei yhteishaussa aukea mistään ja nimenomaan lukio olisi haaveena?

Siinä mielessä uusi laajennettu oppivelvollisuus ei Helsingissä muuta mitään, että koulutustakuu on täällä toteutunut jo aiemmin. Jokaiselle peruskoulun päättävälle on vuosia pystytty tarjoamaan jokin opiskelupaikka.

”Jos käy huonosti, yhteys heti omaan opoon. Ja siinä kohtaa kannattaa katsoa Helsinkiä laajemmalle maantieteelliselle alueelle”, Korhonen neuvoo.

Ei tosin enää pääväylien varrelle sinnekään. Esimerkiksi Järvenpäässä kaupungin ainoan lukion keskiarvoraja oli viime vuonna 8,83 eli reilusti yli monien Helsingin lukioiden vaatimusten.

Toisaalta viimeisen Helsingissä lukiossa syksyllä aloittaneen keskiarvo ei ollut edes seitsemän vaan alkoi viitosella. Yhteishaun jälkeen järjestettävässä lisähaussa on edelleen jollekin mahdollisuus, vaikka jaossa onkin enää yksittäisiä paikkoja siellä täällä.

Erityisesti vieraskielisille nuorille suunnatussa lukioon valmentavassa koulutuksessa on Helsingissä 54 paikkaa. Perinteisille kymppiluokille eli peruskoulun lisäopetukseen Helsingissä on pitkään otettu niin monta kuin ikäluokassa on ollut tulijoita.

Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa on nykyisin mahdollista suorittaa yksittäisiä lukion kursseja, vaikka ei haluaisikaan tehdä varsinaista kaksoistutkintoa.

Hiidenkiven peruskoulun oppilaat Michaela Aaltonen (vas.), Nella Salonen, Sami Sten ja Oiva Lahti haluavat kaikki lukioon, mutta tarkemmin he vasta miettivät valintojaan.­

Yhdeksäsluokkalaiset: Epidemia vaikeuttaa valitsemista

”Vähän stressaa”, sanoo yhdeksäsluokkalainen Nella Salonen, kun häneltä kysyy tulevasta yhteishausta.

Hän tietää mitä haluaa: kuvataidelinjalle. Keväällä edessä siis lienee ennakkotehtäviä ja pääsykoe. Koulumatkan venyminen tästä syystä ei haittaa.

Salonen ja muut Tapanilan Hiidenkiven peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset Michaela Aaltonen, Sami Sten ja Oiva Lahti sanovat, että epidemian aikaan tulevan opiskelupaikan päättäminen on sikäli vaikeaa, että lukioiden välisiä eroja on vaikea hahmottaa. Lukioihin ei voi mennä paikan päälle tutustumaan, peruskoululaisille tehdyissä esittelyvideoissa kaikki näyttävät samanlaisilta.

Nelikko arvelee silti hahmottavansa, mihin oma keskiarvo riittää. He pitävät mahdollisuuksiaan hyvinä. He ovat nyt ensimmäistä ikäluokkaa, jota oppivelvollisuuden laajentaminen koskee, joten heidän on pakkokin hakea.

Kaikki neljä haluavat lukioon, mutta tarkempi lista vaatii vielä miettimistä. Sten miettii yhtenä vaihtoehtona luonnontiedelinjaa, Aaltonen ja Lahti sanovat, että yleislinja on lukiossa paras.

Maksuton toinen aste on kaikista neljästä kannatettava ja hyvä asia.

”Se on kiva, että se toteutuu meidän kohdallamme. Mutta en usko, että se vaikuttaa tekemääni päätökseen”, Sten miettii.

”En halua matkustaa päivässä tuntia suuntaansa. Haluan, että aikaa jää muuhun”, sanoo Aaltonen. Mutta jos matkustamaan joutuu, niin ehkä sitten mieluummin Helsingin keskustan suuntaan kuin kauemmas.

Sten ja Lahti sanovat, että neljäkymmentä minuuttiakin on aika paljon. Helsingin koillisnurkilla siinä ajassa tosin ehtisi kotikaupungin lisäksi myös esimerkiksi Vantaalle. Onkin kuulemma ihan mahdollista, että Tikkurilan lukio lisätään jonkun yhteishakutoiveeksi.

”Olen miettinyt sitäkin. Mutta Helsinki käyttää koulutukseen lukiolaista kohden enemmän euroja kuin Vantaa. Mietin, miten se vaikuttaa”, sanoo Lahti.