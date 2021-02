Main ContentPlaceholder

Poliisi on huolissaan levottomuudesta Tikkurilassa: asemalla on ollut nuorten välisiä tappeluita, ja päihtyneet aikuiset ovat aiheuttaneet uhkaavia tilanteita

Poliisin mukaan kauppakeskuksessa ja asemalla on oleskellut 11-vuotiaita lapsia. He ovat liikkuneet porukoissa, joissa suurin osa on heitä paljon vanhempia.

Tikkurilan asemalla ja sen läheisyydessä on ollut viime aikoina levotonta, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Levottomuuksia ovat poliisin mukaan aiheuttaneet sekä nuoret että päihtyneessä tilassa olevat aikuiset. Poliisi kertoo, että ennalta estävän toiminnan konstaapelit jalkautuivat Itä-Vantaalle viime viikolla, sillä poliisille oli tullut viestejä levottomuuksista. Nuoret eivät tällä hetkellä juurikaan liiku ulkona, vaan kauppakeskus Dixistä ja Tikkurilan rautatieasemasta on nyt kehkeytynyt nuorten suosituin kohtaamispaikka Vantaalla, poliisi kertoo. ”Paikalla oli nuoria Vantaalta, Keravalta, Tuusulasta, Espoosta ja Helsingistä”, kertoo valvontaa tehnyt vanhempi konstaapeli Hanna-Liisa Hartikainen poliisin tiedotteessa. Siivilipukuiset konstaapelit havaitsivat iltojen aikana useita huolestuttavia tilanteita, joihin piti puuttua. Erityisesti päihtyneiden aikuisten käyttäytyminen aiheutti poliisin mukaan nuorille ”epämiellyttäviä” tilanteita. Poliisin mukaan osa tilanteista näytti siltä, että niistä olisi saattanut kehittyä väkivaltatilanteita aikuisten ja nuorten välille. Poliisin mukaan nuorimmat kauppakeskuksessa ja asemalla aikaa viettäneet lapset olivat 11-vuotiaita. He liikkuivat porukoissa, joissa suurin osa oli heitä paljon vanhempia. Osa levottomista tilanteista on yltynyt väkivaltaisiksi. Hätäkeskus sai viime viikon perjantai-iltana ilmoituksen, jonka mukaan Tikkurilan aseman edustalla olisi 30–40 nuoren joukkotappelu, jota kuvataan. Poliisipartio ei ehtinyt nähdä tappelua, mutta tapahtumasta on kirjattu rikosilmoitus. Ainakin yksi nuori sai poliisin mukaan tilanteesta vammoja. Poliisin mukaan perjantai-iltana aseman alueella vietti aikaa osittain eri aikoihin noin parisataa nuorta. Poliisi kertoo, että myös viime viikon sunnuntaina alueella tapahtui joukkotappelu. Paikalla oli kolme poliisipartiota selvittämässä tilannetta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos aikoo lisätä valvontaa rautatieasemalla. Poliisi kertoo tekevänsä yhteistyötä Vantaan kaupungin nuorisotyön ja lastensuojelun sekä alueen vartijoiden ja järjestyksenvalvojien kanssa. Poliisi vetoaa myös nuorten huoltajiin. Tikkurilan aseman tilat ja Dixi eivät ole sopivia ajanviettopaikkoja nuorille, vaikka koronaepidemian takia nuorisotilat ovatkin sulkeutuneet, poliisi viestittää. ”Olisi myös hyvä, jos mahdollisimman moni huoltaja voisi käydä itse paikalla katsomassa, mitä oma nuori asemalla puuhastelee, ja puuttumassa oman nuorensa tilanteeseen”, Hartikainen sanoo tiedotteessa.