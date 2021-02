Toisilla perheillä kokemukset neuvoloista ovat pandemiassakin hyviä, toisille tarjotaan pitkää odotusta tai pelkkää tyhjää.

”Neljävuotiaallamme diagnosoitiin vuoden 2020 aikana vakava autoimmuunisairaus ainoastaan sen ansiosta, että meillä on lapsivakuutus ja pääsimme yksityiselle ongelmatilanteissa. Neuvolan kautta se varmaan olisi tullut ilmi vasta vuosien päästä.”

Näin kertoo HS:n kyselyyn vastannut helsinkiläisäiti. Hänen lapsensa pääsi neuvolan terveydenhoitajan määräaikaiseen tarkastukseen viisi kuukautta myöhässä, lääkärille ei lainkaan.

Lääkärintarkastuksia jää epidemia-aikaan tekemättä monilta helsinkiläisiltä taaperoilta ja leikki-ikäisiltä. Ne jäävät väliin myös äideiltä synnytyksen jälkeen sekä lakisääteisissä laajoissa terveystarkastuksissa 1,5- ja 4-vuotiaana.

Terveydenhoitajan tarkastuksia ei jätetä täysin väliin miltään ikäryhmältä, mutta isommilla lapsilla käynnit siirtyvät herkästi kuukausien päähän tai epämääräiseen tulevaisuuteen.

Valtakunnallisesti ruuhkia aiheuttaa pandemia. Helsingissä vaikuttavat myös perusterveydenhoidon lääkäripula sekä valmistautuminen tietojärjestelmä Apotin käyttöönottoon.

HS:n neuvolakyselyyn vastasi verkossa tai sähköpostitse noin 250 vanhempaa tammikuun lopussa. Jutussa siteerattujen nimet ovat toimituksen tiedossa, mutta perheiden suojelemiseksi niitä ei julkaista.

Espoosta ja Vantaalta tuli pieniä määriä sekä hyviä että huonoja kokemuksia, mutta ehdoton enemmistö vastaajista oli helsinkiläisiä. Helsinkiläistenkin vastaukset olivat kuin kahdesta vastakkaisesta maailmasta.

Monilla neuvolassa sujuu kaikki normaalisti. Epidemia näkyy vain yksityiskohdissa: pidetään maskia kasvoilla, ja perhevalmennus hoituu etänä. Tutut ammattilaiset on tavattu ajallaan, heihin saa muulloinkin helposti yhteyden, ja heihin luotetaan.

”Aikoja on saanut hyvin. Ylimääräisiä aikojakin on järjestynyt tarpeen mukaan esimerkiksi vauvan punnituksiin”, kirjoittaa eräs vastaaja.

”Raskauteni oli hankala, voin pahoin ja uuvuin taaperon kanssa. Oli lohdullista, että neuvolajärjestelmä toimi tutulla ja turvallisella tavalla”, kertoo toinen.

Tyytyväisten rinnalla on mittava joukko, jolla asiat eivät suju. Pienistä neuvoloista tuli lähes pelkkiä kehuja, suurista perhekeskuksista sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia.

Harvalla on jäänyt raskausajan käyntejä kokonaan pois. Muutamilla ensimmäinen käynti on venynyt niin kauas, että alkuraskauden ultraäänitutkimukseen ei ehtinyt ajallaan tai viimeisille käynneille on tarjottu aikaa lasketun ajan jälkeen.

Osalla terveydenhoitaja vaihtuu tiheään.

”Raskauden aikana kävimme 6–7 eri hoitajalla ja vauvan kanssa alkuun neljällä.”

Sekä äitiys- että lastenneuvolan puolella joidenkin asiakkaiden aikoja on siirretty jatkuvasti vain tuntien varoitusajalla. Toisten aikoja on lyhennetty. Osa kertoo, että ammattilaisten kiireen ja kuormittuneisuuden aistii kaikesta.

Toisilla on ollut vaikeuksia saada yhteyttä ajanvaraukseen, tai sitten heille on annettu ajoista ristiriitaista tietoa.

Vauvojen tapauksessa siirtyvien aikojen kierre vaikuttaisi usein syntyvän, jos alkuperäinen aika joudutaan perumaan vaikka lapsen nuhan tai neuvolan kiireiden vuoksi.

Vuotta vanhempien lasten määräaikaistarkastukset terveydenhoitajalla ovat monilla venyneet kuukausien päähän myös ilman tällaista selitystä.

Monille taaperon tai leikki-ikäisen vanhemmille on sanottu suoraan, että lääkäriin ei pääse ollenkaan – kannattaa mennä yksityiselle tai palata asiaan seuraavan laajan tarkastuksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi nelivuotiaalle koulun ensimmäistä luokkaa.

Neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö Monica Lindberg kertoo, että Helsingissä ei ole haluttu rajata käyntejä terveydenhoitajalla pois minkään ikäisiltä.

Kallion perhekeskuksen toimintaterapeutti Laura Karisalmi ottamassa vastaan äiti Saara Kouroumaa ja kuusivuotiasta Mamadya. Korouma kertoo, että perhe on ollut tyytyväinen perhekeskukseen.­

Keväällä poikkeustilan alkaessa ajanvarausjärjestelmä meni sekaisin esimerkiksi sen vuoksi, että erilaiset ryhmissä järjestetyt käynnit piti muuttaa yksilökäynneiksi. Syksylle jäi jo tästä ruuhkaa purettavaksi.

”Toisin kuin monissa kunnissa, Helsingissä ei ole supistettu neuvolatoimintaa, mutta sijaisia on ollut haastavaa saada”, Lindberg sanoo.

Mahdollisista sijaisista moni on jo ollut töissä esimerkiksi tartuntojen jäljityksessä.

Tavanomaisten poissaolojen lisäksi terveydenhoitajia on joutunut karanteeneihin. Tällöin perheelle on tarjottu aikaa toiselta ammattilaiselta tai eri puolelta kaupunkia tai pyydetty odottamaan.

Pitkät odotusajat osuvat varsinkin leikki-ikäisiin. Lindberg arvioi, että rokotusohjelmasta pystytään pitämään kiinni näinkin ja lapsen kehitystä voidaan arvioida luotettavasti, vaikka aika olisikin kuukausia myöhässä.

On tärkeää myös tarjota lisäkäyntejä määräaikaistarkastusten väliin, jos mikään huolettaa.

”Neuvolajärjestelmän yksi perustehtävä on seulonta. Monet vanhemmat ja perheet ovat myös kuormittuneita ja väsyneitä tällaisina aikoina. Perheiden tuen tarve kasvaa.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi loppusyksystä, että valtakunnallisesti käyntien määrä neuvoloissa romahti viime vuonna. Lindberg sanoo, että teknisen virheen vuoksi kaikki Helsingin tiedot eivät ole kirjautuneet oikein THL:n rekisteriin.

Helsingin omissa vuoden 2020 tilastoissa käyntejä neuvoloiden terveydenhoitajilla oli 296 000 eli noin 15 000 enemmän kuin vuonna 2019.

Terveydenhoitajilla viime vuoden pahin ruuhka osui marraskuuhun. Keväällä tapahtuu uusia mullistuksia, sillä Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut vaihtavat huhtikuussa tietojärjestelmänsä Apottiin.

Ajanvarauskalentereissa oli tammikuussa auki lyhyempi jakso kuin tavallisesti. Loppukevään aikoja ei annettu ennen kuin oli varmistettu, että vanhalla järjestelmällä tehdyt ajanvaraukset siirtyvät uuteen nikottelematta.

Nyt aikoja keväälle on, mutta todella niukasti maaliskuusta toukokuun puoliväliin. Ammattilaiset ovat ensin koulutettavina, ja sitten kriittiset viikot heti käyttöönoton jälkeen halutaan rauhoittaa.

”Raskausajan ja vauvavuoden tarkastukset yritämme hoitaa ajallaan. Mutta esimerkiksi helmikuussa kolme vuotta täyttävän lapsen aika voi tällä hetkellä mennä toukokuun puoliväliin”, Lindberg arvioi.

Keväällä vuosia täyttävien vanhemmille on puolestaan kyselyn mukaan jo sanottu, että todennäköisesti terveydenhoitajan voi tavata vasta syksyllä.

Kuusivuotias Mamadou ja Saara Kourouma pesevät käsiä Kallion perhekeskuksessa. Kourouma sanoo, että heidän perheensä on saanut kaikki tarvitsemansa palvelut epidemian aikana. Hän pitää perhekeskuksen hygieniajärjestelyjäkin hyvinä.­

Entä lääkärit? Neuvoloiden määräaikaistarkastuksia hoitavat terveysasemien yleislääkärit, joista oli pulaa jo ennen epidemiaa.

Keväältä jäi perusterveydenhoidossakin maksettavaksi hoitovelkaa, josta ei ole syksyllä päästy eroon.

”Emme haluaisi priorisoida, mutta on pakko. Lääkäreitä ei ole otettavissa mistään lisää”, sanoo terveyskeskusten johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Niinpä tarkastuksia ei tehdä useimmille isommille lapsille eikä äidille synnytyksen jälkeen. Lukkarinen vakuuttaa, että hoitajat konsultoivat lääkäriä tarvittaessa ja sitten lääkäriaika järjestyy, jos huolta on. Hän pitää vielä näitäkin tarkastuksia tärkeämpänä, että jokainen vastasyntynyt ja pieni vauva tutkitaan kunnolla.

Laajat terveystarkastukset ovat lakisääteisiä. Miten kaupunki siis voi omalla päätöksellään jättää niitä väliin?

”Olemme todella vaikeassa tilanteessa. Toivomme, että väliaikaisesti. Yritämme parhaamme mukaan tasapainoilla tilanteessa, jossa on pakko kohdentaa resursseja koronaepidemian hoitoon”, Lukkarinen sanoo.

Hän sanoo, että näiden tarkastusten vaatimat resurssit vastaavat suunnilleen yhtä kokonaista terveysasemaa tai sitä, että koronapotilaille ei annettaisi lainkaan hoitoa.

Poliitikot päättivät loppusyksystä, että koulujen ja neuvoloiden lääkäripulaa paikataan palveluseteleillä. Sopivia palveluntuottajia etsitään parhaillaan, joten tämä keino ei vielä ole neuvoloissa käytettävissä.

Mitä ruuhka merkitsee perheille?

Osalle pieniä harmeja: roikkuminen ajanvarauspuhelimessa tai aikojen jatkuva siirtely tekee työssä käyvien vanhempien arjesta vaikeampaa.

Toiset kirjoittavat, että pitkät odotusajatkaan eivät haittaa, koska lapsella tai raskaana olevalla vaikuttaisi olevan kaikki hyvin.

Osa tosin miettii, riittääkö tämän arvioimiseen vanhemman oma asiantuntemus tai edes terveydenhoitajan.

”Terveydenhoitajien vaihtumisen vuoksi tuntuu, että kenelläkään ei ole neuvolan puolella kokonaiskuvaa vauvasta ja vauvan kehityksestä.”

”1,5-vuotistarkastuksessamme ei tehty siihen kuuluvia näkö- ja kuulotestejä tai motoriikan tarkastusta. Mitattiin paino ja pituus ja kysyttiin, onko meillä jotain kysyttävää.”

Monet vastaajat pitävät synnytyksen jälkitarkastusta erittäin tärkeänä.

”Naisen keho tekee raskaudessa ja synnytyksessä niin valtavan ja kehoa muuttavan työn, että jälkitarkastus on vähintä, mitä nainen synnytyksen jälkeen tarvitsee.”

Niinpä moni hyvin toimeentuleva kertoo menneensä yksityiselle lastenlääkäriin tai gynekologille. Osalle tätä on ehdotettu suoraan neuvolasta.

”Helsinkiläiset lapset ovat huolestuttavan eriarvoisessa asemassa, jos ja kun määräaikaistarkastukset ovat vanhempien taloudellisista mahdollisuuksista riippuvaisia.”

Osa sanoo, että vieraalle tai kiireiselle hoitajalle ei uskalla puhua pelosta tai uupumisesta. Joku suree epäonnistunutta imetystä, eikä toinen ole saanut tehokasta apua pitkittyneisiin uniongelmiin, kolmas masennukseen ja neljäs kriisitilanteeseen perheessä.

Hiljattain esikoisensa synnyttänyt nainen kuvaa, miten vaikea raskaus vei hänet viikoiksi sängyn pohjalle. Hän kokee saaneensa apua vasta kun hän elokuussa joutui päivystyksen kautta sairaalaan tiputukseen. Sitä ennen hän yritti viikkoja saada lääkäriaikaa. Neuvola kehotti varaamaan lääkärin terveyskeskuksen kautta ja terveyskeskus neuvolan kautta.

”Ahdistavaksi itselleni jäi se, että vaikka kuinka yritin huutaa apua neuvolan suunnasta ja kysyä, miten saisin apua, tähän ei osattu reagoida lainkaan.”

Kallion perhekeskuksen infopiste.­

Jotkut vastaajat ovat surullisia muidenkin kuin itsensä puolesta.

”Minulla on suuri huoli niiden puolesta, joilla on voimat vähissä, huonot tukiverkostot eikä varaa mennä tarvittaessa yksityiselle puolelle.”

”Koronan varjolla nyt viedään lääkärintarkastus pieniltä lapsilta, vaikkei niihin tuntunut olevan resursseja aiemminkaan. Toivottavasti tämä iso vastuunsiirto näkyy myös terveydenhoitajien perehdytyksessä ja palkassa.”

”Tämä kaikki tuntui stressaavalta ja turhauttavalta. Samaan aikaan uutisoitiin kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistosta. Minulle tuli vahvasti tunne, ettei tämä kaupunki halua tätä syntymätöntä lastani.”

Äiti ja lapsi Kallion perhekeskuksen käytävällä.­