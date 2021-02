Helsingin seudun kehyskuntien väestönkasvu on tehnyt täyskäännöksen sitten Nurmijärvi-ilmiön. Vain Järvenpäähän ja Sipooseen on viime vuosina muuttanut enemmän kantaväestöä kuin pois muuttaneita oli. Muuttovoitto kertyy nyt pääosin vieraskielisistä.

Virolaistaustainen Hüttin perhe on muuttanut Vantaalta Tuusulan Riihikallioon. Seitsemänvuotias Roman Hütt käy isänsä Siim Hüttin kanssa lumilautailemassa. Oikealla perheen äiti Veronika Hütt. Kehyskunnissa on viime vuosina kasvanut erityisesti vironkielisten määrä.­

Suomen suurimman kasvukeskuksen eli Helsingin seudun muuttoliikkeessä on tapahtunut historiallinen käänne. Pääkaupunkiseudun kehyskuntia kasvattavat nyt vieraskieliset muuttajat.

Kymmenen kehyskunnan yhteenlasketusta muuttovoitosta valtaosa on kertynyt vuosina 2015-2019 vieraskielisestä väestöstä. Melkein kaikkien kuntien väestönkasvu on nojannut näihin muuttoihin.

Eniten muuttovoittoa ovat kerryttäneet vironkieliset. Viroa ja muita Baltian kieliä puhuvia muutti tarkastelujaksolla kehyskuntiin yhteensä 1 650 enemmän kuin niistä muutti pois.

Uuden muuttoilmiön havaitsi väestötilastoihin erikoistunut Pekka Vuori Helsingin kaupungin kaupunkitietoyksiköstä. Virolaisten levittäytyminen kehyskuntiin voi Vuoren mukaan osin selittää jo muutaman vuoden tiedossa ollutta toista ilmiötä.

”Helsingissä virolaisten määrä on ollut jo monta vuotta laskussa”, järjestelmäpäällikkö Vuori sanoo.

Seuraavaksi suurin muuttovoittoa kehyskuntiin kerryttänyt ryhmä olivat venäjänkieliset, 1 126 henkeä. Kolmanneksi suurin olivat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliä puhuvat, 1 119 henkeä. Viimeksi mainittua ryhmää kasvatti vuoden 2015 suuri turvapaikanhakijoiden määrä.

Muuttoliikettä kuvataan tässä jutussa muuttovoittona (paljonko enemmän kuntaan muutti asukkaita kuin sieltä lähti) ja muuttotappiona (paljonko enemmän asukkaita muutti pois).

Vieraskielisyys on vakiintunut tapa koota tietoja ulkomaalaistaustaisista ihmisistä. Ulkomaalaistaustaisuus tarkoittaa, että ihmisen kumpikin tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt muualla kuin Suomessa. Kotimaisia kieliä puhuvat tarkoittavat suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä.

”Kyseessä on muuttoliikkeen uusi piirre, jossa aiemmin esimerkiksi pääkaupunkiseudulle keskittyneet vieraskieliset hakeutuvat vähitellen seuraavalle vyöhykkeelle”, sanoo alueiden väestönkehitykseen erikoistunut tutkija Timo Aro.

Eniten muuttovoittoa virolaisista sai Tuusula. Sinne muutti viidessä vuodessa yhteensä 436 Viron ja Baltian kieliä puhuvaa enemmän kuin sieltä muutti pois vastaavaa väestöä.

Tuusula erottuu kymmenen kehyskunnan joukossa myös siksi, että Tuusulasta muutti pois eniten kotimaisia kieliä puhuvia asukkaita verrattuna sinne muuttaneisiin kotimaankielisiin. Tämä muuttotappio oli 889 henkeä.

”Tuusulassa suomalaistaustainen väki on vähentynyt eniten, ja sen on korvannut ulkomaalaistaustainen”, Vuori sanoo.

Tuusulan Riihikalliossa rivitalon päätyasunnossa virolaistaustainen Siim Hütt on ehtinyt kotiin ennen puolisoaan. Rakennusmies Hütt matkustaa joka arkipäivä työmaalle Helsingin Käpylään ja takaisin. Perheen 7-vuotiaalla pojalla Roman Hüttilla on koulun jälkeen päänsärkyä. Hän lepää sohvalla.

Asuntolaina tähän ensimmäiseen omistusasuntoon otettiin vappuna 2017. Hütt ja hänen vaimonsa Veronika Hütt päätyivät Suomeen 2010-luvun alussa Etelä-Viron Võrusta Ruotsin kautta. Ensin he asuivat vuokralla Helsingin Kannelmäessä ja sitten Vantaalla Hakunilassa ja Simonkylässä.

”Kävimme katsomassa asuntoja myös Nurmijärvellä ja Vantaalla, mutta Vantaalla oli liian kallista”, Siim Hütt sanoo.

Simonkylässä asunnot olivat Siim Hüttin mukaan 30 000–40 000 euroa kalliimpia kuin Tuusulassa. Se oli ratkaisevaa noin 230 000–240 000 euron arvoisen asunnon ostossa. Asumismenot ovat nyt kuussa asuntolaina mukaan lukien noin 1 100 euroa.

”Täällä on rauhallista, ja Romanin on hyvä mennä viereen Kotkanpuistoon. Sen kauemmas hän ei saa mennä yksin”, Siim Hütt sanoo.

Viron- ja venäjänkielisten määrän kasvu näkyy Tuusulassa esimerkiksi koulujen valmistavilla luokilla. Vuonna 2010 virolaisia oli 217 ja venäläistaustaisia 150. Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 918 ja 396, kertoo Tuusulan kunnan kehittämispäällikkö Heidi Hagman.

Turvapaikanhakijoita sitä vastoin on asettunut Tuusulaan vuosina 2016–2020 vuosittain vain 4–12 henkeä.

”Tuusulaan on kohdistunut enenevässä määrin maahanmuuttoa työn perusteella”, Hagman sanoo.

Ensimmäistä luokkaa Tuusulassa Riihikallion koulussa käyvä Roman Hütt kertoo, että koulussa on muitakin vironkielisiä oppilaita.­

Roman Hütt piristyy, kun puhe kääntyy kouluun. Hän käy Riihikallion koulua ja pääsi aloittamaan tavallisella luokalla, koska oli käynyt jo päiväkotia suomeksi ja kieli sujui.

Oman äidinkielen tunteja Roman Hüttilla on maanantaisin ja tiistaisin.

”Meidän luokalla on kaksi muuta vironkielistä, ja koulussa on paljon muitakin.”

Yksittäisten kehyskuntien muuttoliikkeessä on eroja. Kymmentä kuntaa ei Aron mukaan enää tulisikaan käsitellä yhtenä seutuna.

Aro vertaa kehyskuntien väestörakenteen muutosta koko Suomessa tapahtuneeseen muutokseen. Kotimaisia kieliä puhuvien määrä kääntyi Aron mukaan koko Suomessa laskuun jo vuonna 2014. Nyt sama näkyy kehyskunnissa.

Vain Järvenpäähän ja Sipooseen muutti enemmän kotimaisia kieliä puhuvia kuin kunnasta muutti pois.

Esimerkiksi Tuusulassa väestönkasvun hiipumista selittää Hagmanin mukaan syntyvyyden lasku. Vuonna 2009 Tuusulassa syntyi 452 lasta ja vuonna 2020 enää 280. Samaan aikaan kuolleisuus kasvaa.

Seuraavaksi suurimman kantasuomalaisten muuttotappion koki Vihti ja sen jälkeen järjestyksessä Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Nurmijärvi ja Kerava.

Järvenpää ja Sipoo poikkeavat muista kehyskunnista. Niiden väestönkasvusta viime vuosina vain viidennes on tullut ulkomaalaistaustaisista. Muissa kehyskunnissa tämä ryhmä on tuonut noin 75 prosenttia kasvusta.

Tilanne on siis kääntynyt samansuuntaiseksi kuin pääkaupunkiseudulla. Helsingin 33 120 hengen väestönkasvusta 22 510 oli tarkasteluvuosina vieraskielisiä. Espoossa 24 188 hengen kasvusta 17 002 oli vieraskielisiä. Vantaalla 22 972 hengen kasvusta 17 014 oli vieraskielisiä. Kauniaisissa vastaavat luvut olivat 440 ja 308.

”Kehyskunnat ovat monin mittarein Suomen kuntakärkeä. On iso yllätys, että kotimaisia kieliä puhuvien määrän lasku näkyy näin voimakkaana jopa Helsingin välittömässä läheisyydessä”, Aro sanoo.

Ilman vieraskielisten tuomaa muuttovoittoa väestönkasvu olisi kehyskunnissa siis vuosina 2015–2019 jopa kääntynyt laskuun.

Aro pitää muuttotilastoista paljastuvaa ilmiötä ”järisyttävänä”.

”Kehyskunnissa ei ole edes tunnistettu, kuinka merkittävä osuus väestönkasvusta perustuu vieraskielisiin. Kehityskulku on jäänyt katveeseen, mutta nyt Vuoren tekemän tilastohavainnon ansiosta uusi ilmiö saa muodon”, Aro sanoo.

Muuttoliikkeen uusi käänne näyttääkin tulevan yllätyksenä esimerkiksi Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Kirkkonummella, joihin HS oli yhteydessä kysyäkseen kuntien näkemyksiä vieraskielisen väestön muutoista.

Kirkkonummelta HS:lle vastattiin, ettei vieraskielisten muuttoliike sinällään tule yllätyksenä. Tiedossa oli, että erityisesti viron- ja venäjänkielisten määrä on kasvanut. Sitä vastoin käsitystä kotimaankielisistä tarkasteluvuosina syntyneestä muuttotappiosta ja vieraskielisten muuttovoitosta ei ollut.

Turvapaikanhakijoista vuonna 2015 kertyneen runsaan määrän vuoksi Kirkkonummella toimi Evitskogin suuri vastaanottokeskus. Kunnassa ei kuitenkaan tiedetä tarkalleen, miten siellä majoittuneet ihmiset ovat sijoittuneet.

Nurmijärvelläkin vieraskielisten muutto on vielä niin uusi asia, ettei ilmiön tutkimiseen ole nähty tarvetta. Nurmijärven väkiluku kasvoi tarkasteluvuosina 1 420 hengellä, joista kaksi kolmesta oli vieraskielisiä. Muuttovoitto oli 691 henkeä, joista 826 vieraskielisiä ja kotimaankielisistä tuli muuttotappiota 135 henkeä.

”Uusi tieto puoltaa, että tätä pitäisi tutkia”, sanoo erikoissuunnittelija Katriina Ahokas Nurmijärven kuntakehityspalveluista.

Vaikka ulkomaalaistaustaisia muuttaa kehyskuntiin yhä enemmän, heidän osuutensa kuntien väestöstä on vielä varsin pieni verrattuna pääkaupunkiseutuun: keskimäärin alle kymmenen prosenttia asukkaista.

Helsingissä, Vantaalla sekä tilastoissa yhdistetyissä Espoossa ja Kauniaisissa vieraskielisten osuus on liki 25 prosenttia.

Aro kutsuu muuttojen uutta muotoa ”läikkymisilmiöksi”. Hän tarkoittaa, että yhä useampi vieraskielinen on ensin asettunut pääkaupunkiseudulle mutta hakeutuukin sitten pienempiin ympäryskuntiin elämäntilanteen ja tulotason vuoksi.

”Tilanne muistuttaa kantaväestön muuttovirtoja edellisillä vuosikymmenillä”, Aro sanoo.

Niin kävi Hütteillekin. Perheen äiti Veronika Hütt palaa autolla töistä Vantaan Tikkurilasta. Hän kertoo olevansa myyjänä asemakeskus Dixin S-marketissa. Kummallakin vanhemmista on oma autonsa, jolla kotiin pääsee parin minuutin matkan päässä hurisevaa Tuusulanväylää pitkin.

”Meille kummallekin myös oli Suomessa työpaikat. Muutimme tänne Ruotsista, koska sieltä oli Viroon ihan liian pitkä laivamatka”, Veronika Hütt sanoo.

Alun perin Siim Hütt pääsi Suomessa töihin veljensä rakennusfirmaan.

Äiti Veronika Hütt seuraa poikansa Roman Hüttin matematiikan läksyjen tekoa. Vironkielisten asukkaiden kasvava määrä Hüttien kotikunnassa Tuusulassa näkyy esimerkiksi koulujen valmistavien luokkien oppilasmäärissä. Romanin suomen kieli sujuu niin hyvin, että hän aloitti tavallisella luokalla.­

Onko nyt siis kyse jonkinlaisesta uudesta Nurmijärvi-ilmiöstä? Se oli muuttoaalto 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, jossa etenkin lapsiperheitä siirtyi pääkaupunkiseudulta isompien asuinneliöiden perässä kehyskuntiin.

Ero on juuri kielissä: Tuolloin kehyskuntia kasvattivat pääosin kotimaisia kieliä puhuvat muuttajat, keskimäärin muuttovoitto oli 2 180 henkeä vuodessa. Sen sijaan vuosina 2015–2019 kotimaisia kieliä puhuvien tuoma muuttovoitto oli vain keskimäärin 185 henkeä vuodessa.

Vieraskielisten tuoma muuttovoitto kehyskuntiin oli Nurmijärvi-ilmiön aikaan 351 henkeä, kun viimeisellä tarkastelujaksolla se on kasvanut keskimäärin 1 225 henkeen vuodessa.

Toinen ero on uusien asukkaiden tulosuunta: kun aiemmin iso massa valui kehyskuntiin pääkaupunkiseudulta, nyt pikkukuntien muuttovoitosta valtaosa kertyykin ulkomailta muuttaneista.

Viiden viimeisen tarkastelussa olleen vuoden aikana kehyskunnat saivat vieraskielistä muuttovoittoa pääkaupunkiseudulta keskimäärin 376 asukasta vuodessa, muualta Suomesta 206 ja ulkomailta 644.

Asuntorakenne ei selitä käännöstä. Kehyskunnat ovat yhä varsin pientalovaltaisia. Vuoden 2019 lopussa pientalojen osuus oli suurin Pornaisissa, Mäntsälässä, Vihdissä, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Sipoossa, Kirkkonummella ja Järvenpäässä.

Kerrostalovaltaisia olivat vain Kerava ja Hyvinkää.

Vuosina 2010–2019 valmistui enemmän kerrostaloja kuin pientaloja Hyvinkäälle, Järvenpäähän, Keravalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja Sipooseen.

”Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat työntävät ihmisiä kehälle. Asuntojen hintaero on kasvanut rankasti 2010-luvulla”, Vuori sanoo.

Miksi Järvenpää ja Sipoo ovat kantaväestön suosiossa? Aro vastaa vertaamalla Järvenpäätä Keravaan. Ne ovat radanvarren kuntia. Järvenpäässä pien- ja kerrostalojen suhde on tasainen. Keravalla taas kaksi kolmesta asunnosta on kerrostalossa.

Keravalla käytännössä kaikki väestönkasvu on viime vuosina tullut vieraskielisistä. Sipoo on taas luonteeltaan erilainen kuin Järvenpää ja Kerava. Sipoossa on monta keskusta sekä hajautunut yhdyskuntarakenne, ja se on vasta viime vuosina monipuolistanut asuntokantaansa.

”On hämmentävää, mitä tässä on taustalla. Onko kyse siitä, että ne koetaan erilaisina paikkoina, siis mainekuvasta”, Aro kysyy.

Koska suurimmat kieliryhmät ovat Suomen naapurimaista, Virosta ja Venäjältä, kehyskuntiin muuttoa voi selittää samantapainen elämäntyyli. Vuori arvioi, että omakotitalomainen asuminen ja myös lähiöissä asuminen on luontevaa.

Osin kehyskuntiin voi vetää työpaikkojen laatu. Nurmijärveltä ja Tuusulasta on lyhyt matka Vantaalla Aviapoliksessa lentoaseman lähelle kasvanut työmaa-alue, jossa on paljon kuljetusalan ja varastoinnin töitä.

Myös rakentaminen on Vuoren mukaan seudulla kasvava toimiala.

”Nämä toimialat eivät vaadi korkeakoulutusta ja sopivat usein ulkomaalaistaustaisille”, Vuori sanoo.

Kuten moni kehyskunnissa asuva, myös Hüttit haaveilevat omakotitalosta. Veronika Hütt kuvaa olevansa hyvinkin samankaltainen kuin moni suomalaisista. Uusien tuttavuuksien tullessa vastaan tekee mieli kuulostella, ollaanko samanmielisiä.

”Toiset virolaiset ovat alkaneet jutella puistossa, kun kuulevat, että puhun lapselle viroa. Viihdymme täällä hyvin emmekä ole koskaan asuneet metron tai juna-aseman lähellä”, hän sanoo.