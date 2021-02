Lehtikuusen koulussa on todettu taas koronavirustartuntoja.

Koivukylän päiväkotipaviljongissa Vantaalla on todettu kaksi koronavirustartuntaa. Toisessa niistä epäillään olevan taustalla virusmuunnos, tiedottaa Vantaan kaupunki.

Kaupunki katsoo, että tästä syystä koko päiväkodin henkilökunta ja kaikki lapset saattavat olla altistuneita koronavirukselle. Karanteeniin on asetettu kaikki päiväkodin lapset, joita on 73, ja henkilökunta, 21 aikuista.

Päiväkoti on kiinni 12. helmikuuta asti.

Myös Lehtikuusen koulun 4.–5. luokat siirtyvät maanantaina etäopetukseen, tiedottaa Vantaan kaupunki.

Koulun 6.–9. luokat siirtyivät etäopetukseen jo keskiviikkona. Luokat ovat etäopetuksessa 19. helmikuuta asti. Vain 1.–3. luokat jatkavat lähiopetuksessa.

Syynä etäopetukseen siirtymisessä on uudet koronavirustartunnat, joiden myötä altistuneita on poikkeuksellisen paljon, 222 ihmistä. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

Lehtikuusen koulu sijaitsee Hakunilassa. Koulussa on todettu talven aikana lukuisia koronavirustartuntoja. Marraskuussa koulussa tuli ilmi useita koronavirustartuntoja, joiden takia koulussa testattiin lähes 400 ihmistä. Seulonnassa löytyi kahdeksan tartuntaa.

Tammikuun lopussa Lehtikuusen koulusta löytyi viisi tartuntaa, joihin liittyy myös virusmuunnosepäily.

Yhteensä Vantaan varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on 730 ihmistä karanteenissa. Tieto karanteeneista on päivitetty perjantaina aamuyhdeksältä.

Altistuneita on eniten perusopetuksessa, 562 ihmistä. Varhaiskasvatuksessa altistuneita on 141 ja toiseen asteen koulutuksessa 23. Toisen asteen opetus järjestetään tällä hetkellä suurimmaksi osaksi etänä.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö ilmaisi aiemmin tällä viikolla huolensa tartuntatilanteesta ja suuresta karanteenissa olevien määrästä.

”Jos tartunnat lähtevät tästä nousuun, jäljityksen haasteet kasvavat eksponentiaalisesti”, Aronkytö sanoi.