Husin toimitusjohtajan Juha Tuomisen mukaan perusopetusta ja varhaiskasvatusta ei tässä epidemiatilanteessa tarvitse siirtää kokonaan etäopetukseen.

Husin koronaviruksen testauspaikka Pasilassa Helsingissä. Husilla on toimitusjohtajan mukaan kapasiteettia testata enemmänkin ihmisiä.­

Koronavirustartunnat ovat jälleen kasvussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Myönteisenä asiana voi Husin toimitusjohtajan Juha Tuomisen mukaan pitää sitä, että tartuntamäärä ei tällä hetkellä kasva yli 70-vuotiaiden parissa.

”Mutta kaikissa alemmissa ikäluokissa tartuntojen määrät kasvavat”, Tuominen totesi Husin perjantaisessa koronavirusinfossa, jonka aiheena oli Husin alueen ajankohtainen epidemiatilanne.

Potilaiden määrä teho- ja vuodeosastoilla on pysynyt kaikesta huolimatta vakaana joulukuun alusta tähän päivään. Pelkona kuitenkin on, että sairaanhoidontarve lähtee kasvuun viiveellä.

Kuolleisuus teho-osastolla on ollut pääsääntöisesti matalaa Suomessa. Potilaiden hoitojaksot ovat kuitenkin hyvin pitkiä, kertoi tilaisuudessa puhunut sairaanhoitaja Tiina Vilén, joka työskentelee Meilahden sairaalan aikuispotilaiden tehohoidossa.

Koronavirustaudin vaikutukset voivat olla hyvin moninaisia, ja Tuomisen mukaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että koronavirus aiheuttaa mahdollisesti enemmän pitkäaikaisoireita kuin muut virukset.

”Tästä tiedetään vielä vähän”, Tuominen tosin totesi.

Tuominen painotti tiedotustilaisuudessa ihmisiä käymään aktiivisemmin testeissä.

”Testiin pääsee nopeasti ja helposti, ja tuloksen saa nopeasti. Meillä on kapasiteettia testata enemmänkin.”

Hus ei edelleenkään kannata harrastustoiminnan avaamista.

Helsinki, Espoo ja Vantaa tiedottivat tammikuun lopussa avaavansa lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Rajoitukset harrastuksiin höllentyivät maanantaina.

Myös Suomen hallituksen linjana on ollut, ettei harrastustoimintaa pitäisi toistaiseksi avata. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä perusteli avaamispäätöstään sillä, että harrastustoiminnan pitäminen suljettuna on yhtä lailla haitallista nuorille ja lapsille.

”Nuorten vähäinen liikkuminen on jo valmiiksi ongelma ja pahentunut entisestään koronan aikana”, sanoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedotustilaisuudessa tammikuussa.

Lasten ja nuorten puolesta vetosivat myös Husin lastenlääkärit torstaina Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

”Onko parempi, että lapset ja nuoret viettävät aikaa keskenään kontrolloimattomissa olosuhteissa kuin valvotuissa tiloissa kouluissa vai vapaa-ajan harrastuksissaan? Lapsilla on oikeus käydä koulua ja harrastaa. Viruksen tai sen uuden variantin leviäminen Suomen tämänhetkisissä olosuhteissa ei ole kiinni lähiopetuksesta tai nuorten harrastustoiminnasta”, kirjoittivat lastenlääkärit mielipidekirjoituksessaan.

Lue lisää: Husin lastenlääkärit vetoavat: Lasten ja nuorten harrastus- ja koulurajoituksista pitäisi luopua

Husin Tuominen totesi ymmärtävänsä lastenlääkärien kannan.

”Ymmärrämme kyllä kaikki puolet. Parempi silti olisi, että toimintaa ei avattaisi.”

Tuomisen mukaan kouluja tai päiväkoteja ei kuitenkaan tarvitse siirtää tässä epidemiatilanteessa täysin etäopetukseen.

”Tällä hetkellä arvioimme, että tämän hetken rajoitustoimet riittävät”, Tuominen vastasi toimittajan kysymykseen siitä, pitäisikö esimerkiksi Espoossa ryhtyä väliaikaisiin, kovempiin rajoitustoimiin ja siirtää peruskoulun oppilaita täysin etäopetukseen.

Espoossa yli 800 ihmistä on tällä hetkellä karanteenissa kouluissa tai päiväkodeissa tapahtuneiden altistumisten takia. Myös Vantaalla tilanne on hankala, ja karanteenissa on tällä hetkellä yli 700 ihmistä kouluissa tai päiväkodeissa tapahtuneiden altistumisten takia.

Lue lisää: Yhdessä koulussa Vantaalla yli 200 altistunutta joutuu karanteeniin, myös vantaalainen päiväkoti suljetaan tartuntojen vuoksi

Pääkaupunkiseudun kouluissa ja päiväkodeissa on ollut viime aikoina myös virusmuunnosepäilyjä, viimeisimpänä esimerkiksi Koivukylän päiväkotipaviljongissa Itä-Vantaalla. Virusmuunnosten määrä ei ole kuitenkaan kasvanut niin nopeasti kuin Suomessa on pelätty, sanoi Tuominen.

”Se ei tarkoita, etteivätkö ne voisi ryöpsähtää.”