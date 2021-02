Maran toimitusjohtaja Timo Lappi vaatii vuokranantajilta enemmän joustoa. ”Ei riitä, että annetaan maksuaikoja, vaan vuokria on alennettava.”

Korkeavuorenkadulla sijaitseva ravintola Juuri on haettu konkurssiin.­

”Aika musertavalta tuntuu.”

Näin kommentoi helsinkiläisravintola Juuren toinen perustaja ja hallituksen jäsen Ilja Björs. Verottaja on jättänyt ravintolan toiminnasta vastaavasta Juuri-yhtiöistä konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen.

Korkeavuorenkadulla sijaitseva Juuri on näillä näkymin viimeistä päivää auki lauantaina. Juuri on tunnettu kotimaisesta luomuruoasta, ja se valittiin vuonna 2010 vuoden ravintolaksi.

Pohjimmiltaan Juuren taloudelliset ongelmat eivät johdu koronasta, mutta epidemia on tehnyt niistä selviytymisen mahdottomaksi, Björs kertoo. Ongelmat palautuvat Juuren tytäryhtiöön Kasarminkatu 21:een, joka haettiin konkurssiin vuosi sitten tammikuussa. Yhtiön omistamat, Kasarmintorilla sijainneet ravintolat sulkeutuivat.

HS kirjoitti Juuri-yhtiöiden ongelmista vuosi sitten joulukuussa.

Juuri-yhtiöt pääsi yrityssaneeraukseen vuosi sitten, ja se olisi Björsin mukaan todennäköisesti pelastanut ravintolan. Koronaepidemian takia yrityssaneerausta ei kuitenkaan ole ollut mahdollista aloittaa. Tarvittavaa kassavirtaa ei Björsin mukaan ole kertynyt, kun epidemia ja rajoitukset ovat supistaneet asiakasmääriä merkittävästi.

Björsin mukaan muun muassa yritysten poistuminen käytännössä kokonaan asiakasvirrasta kurjisti Juuren tilannetta. Esimerkiksi perinteisesti yritysten suosimalla pikkujoulukaudella marras–joulukuussa ravintolassa päästiin Björsin mukaan vain noin 20 prosentin myynteihin normaalivuoteen verrattuna.

”Menetimme pikkujoulusesongin. Kahdessa viikossa hävisi 200 varausta. Jos olisimme saaneet pidettyä ne varaukset, emme olisi nyt tässä tilanteessa.”

Juuren perustaja Ilja Björs kuvattuna ravintolassa vuonna 2017.­

Myös matkailu- ja ravintolapalveluja edustavan järjestön Maran toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan bisnesasiakkaiden ja turistien puuttuminen tietää kovaa kyytiä monille ravintoloille.

Etenkin Helsingin keskustassa sijaitsee useita käsityöhön ja laadukkaisiin raaka-aineisiin panostavia ravintoloita, joita esimerkiksi matkailijat ja yritysasiakkaat suosivat.

Nämä asiakasryhmät ovat olleet lähes täysin poissa pian vuoden ajan, ja heitä on hyvin vaikea korvata pelkällä kotimaisten yksityishenkilöiden muodostamalla kysynnällä.

Yksi tällaisten asiakkaiden kadosta kärsinyt ravintola oli Torikortteleissa sijainnut Chapter. Ravintolaa ei enää ole, sillä yritys on haettu konkurssiin, ja se on sulkenut ovensa.

Chapterin ravintoloitsija Juho Ekegren kertoo, että ravintolan kassavirrasta 70–80 prosenttia tuli turisteista ja bisnestapaamisista.

Ekegrenin mukaan Chapterin konkurssi johtuu pääosin koronaepidemiasta.

”Ensimmäisinä vuosina oli pieniä ongelmia, mutta tasan vuosi sitten oli tosi hyvä fiilis, olimme oppineet siitä, miten asioita kannattaa tällä sijainnilla tehdä. Se tuntui käännekohdalta, mutta sitten käänne tapahtuikin ihan toiseen suuntaan”, Ekegren kertoo.

Chapter valittiin vuoden ravintolaksi vuonna 2019.

Ravintola Chapter sijaitsi Torikortteleissa.­

Maran tekemän jäsenkyselyn perusteella 24 prosenttia ruokaravintoloista ja 29 prosenttia pubeista ja yökerhoista kertoo olevansa kuuden kuukauden kuluttua konkurssiuhan alla, jos asiakasvirrat eivät lähde elpymään. Luvut koskevat koko maata, mutta Timo Lapin mukaan ne kertovat hyvin myös Helsingin tilanteesta.

Ravintola-alalla vaihtuvuus on suurta, eli ravintoloita lopettaa ja uusia aloittaa vuosittain paljon, Lappi muistuttaa.

Tästä vuodesta ennustetaan silti konkurssien ja muiden lopettamisten ennätysvuotta. Konkurssihakemusten määrän odotetaan lähtevän kasvuun lähitulevaisuudessa, sillä väliaikainen konkurssisuoja, joka rajasi velkojien mahdollisuuksia hakea yrityksiä konkurssiin, raukesi helmikuun vaihteessa. Vielä lakimuutoksen raukeaminen ei näy: Helsingin käräjäoikeuteen oli torstai-iltaan mennessä tullut helmikuun ajalta kymmenen konkurssihakemusta.

Yksi huonoista uutisista on Lapin mukaan se, että monet Maran pitkäaikaiset jäsenet ovat jättäneet jäsenmaksujaan maksamatta. Se kielii siitä, että myös vakiintuneita ja normaalitilanteessa taloudellisesti vakaita ravintoloita on menossa nurin. Monella näistä ravintoloista tilannetta on pahentanut juuri liikeasiakkaiden kato.

Lappi kohdistaa tiukan vetoomuksen vuokranantajiin. Hänen mielestään terveitä yrityksiä ei kannata päästää kaatumaan vuokranmaksuongelmien takia.

”Vuokranantajat eivät ole joustaneet tarpeeksi. Ei riitä, että annetaan maksuaikoja, vaan vuokria on alennettava.”

Koronatartuntojen leviäminen ravintoloissa on puhuttanut viime aikoina. Torstaina uutisoitiin vaihto-opiskelijoiden tartunnoista, jotka on jäljitetty kolmeen eri helsinkiläisravintolaan. Myös Jyväskylässä koronaepidemia paheni nopeasti, kun virus levisi opiskelijoiden kesken baarissa.

Lappi toivoo, että ravintolat kantavat vastuunsa turvaväleistä ja muista koronaohjeista.

”Vetoan myös asiakkaisiin, että ravintoloissa käyttäydytään vastuullisesti.”

Lapin mielestä ravintoloita ei kuitenkaan voi niputtaa keskenään samanlaisiksi riskipaikoiksi.

”Alalla on 10 000 yritystä. Ei ole oikein, että jos kourallinen niistä toimii vastuuttomasti, kaikki leimataan.”