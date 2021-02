Luonnontiedelukio Kumpulan kampukselle

Viisikerroksisesta lukiorakennuksesta on tulossa puurakenteinen.

Luonnontiedelukion uutta rakennusta on soviteltu Pietari Kalmin kadulle Kumpulaan.­

Helsingin luonnontiedelukio on saamassa uudet opetustilat Kumpulan yliopistokampukselle vuoden 2023 syksyllä.

Tavoitteena on, että luonnontiedelukion toiminta siirtyy Pietari Kalmin katu 5:een rakennettavaan uudisrakennukseen sekä Helsingin yliopiston olemassa oleviin opetus- ja liikuntatiloihin. Myös yliopisto voi käyttää lukion tiloja toimintaansa.

Yliopistokiinteistöt hyväksyi rakennuksen hankesuunnitelman joulukuussa. Kaupungin tavoitteena on vuokrata opetustilat Yliopistokiinteistöiltä.

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy vuokraamisen myöhemmin keväällä, uudisrakennuksen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2021 kesällä.

Uudesta lukiorakennuksesta on tulossa puurakenteinen, ja siinä on viisi kerrosta ja osittainen kellarikerros. Rakennus on energia- ja elinkaaritehokas sekä vähähiilinen.

Lukion piha muodostaa puistomaisen aukion, jonka on tarkoitus liittyä jalankulkureittinä Kustaa Vaasantielle.

Tuleva yhteistyö Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa saattaa lisätä luonnontiedelukion suosiota entisestään.

Tiedekunnalla on mahdollisuus laajentaa kumppanilukion kanssa tiedekasvatustoimintaa ja opettajakoulutusta.

Vuonna 1999 perustetun luonnontiedelukion opetustilat sijaitsevat tällä hetkellä Mäkelänkadulla Käpylässä. Koulurakennuksen on suunnitellut arkkitehti Aarno Ruusuvuori Paragon-yhtiön pääkonttoriksi vuonna 1973.

Lukiossa on noin 700 oppilasta ja 50 opettajaa.