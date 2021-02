Kevään käyttöönotto koskee noin 15 000:ta Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää sekä noin 2 000:ta diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen työntekijää.

Apotti otettiin käyttöön Peijaksen sairaalassa 10. marraskuuta 2018 ensimmäistä kertaa Suomessa. Uudistuksen ideana on yhdistää lukuisten eri sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien tiedot yhteen paikkaan. Kuvassa ilmoittautumisautomaatti Peijaksen päivystyksen vastaanotossa.­

Potilastietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön 24. huhtikuuta Helsingin, Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa.

Lisäksi Apotti otetaan huhtikuussa käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkakeskuksessa.

Apotti-järjestelmään siirtymisen ideana on yhdistää lukuisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien tiedot yhteen paikkaan.

Kevään käyttöönotto koskee noin 15 000:ta Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää sekä noin 2 000:ta diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen työntekijää.

Helsingin vammaispalveluissa Apotti otetaan käyttöön 29. toukokuuta.

Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa ja työikäisten palveluissa Apotti otetaan käyttöön vasta syksyllä, samoin Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluissa.

Käyttöönoton siirtämisellä syksyyn pyritään pienentämään käyttöönottoon liittyviä riskejä. Kevään käyttöönotto on tähän mennessä isoin.

”Haluamme varmistaa sen sujuvuuden sote-ammattilaisia kuormittavassa koronavirustilanteessa. Tästä syystä päädyimme supistamaan huhtikuun käyttöönoton laajuutta, vaikka tiettyjen sosiaalihuollon toimintojen käyttöönoton siirto onkin ikävää kaupunkien sosiaalihuollon ammattilaisten näkökulmasta”, selittää siirtoa Apotti oy:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki tiedotteessa.

Syksyn käyttöönotto koskettaa noin 2 200:aa sosiaalihuollon työntekijää.

Apotti otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Vantaalla Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018.

Viime vuonna Apotti otettiin käyttöön Meilahden sairaala-alueella sekä joissain Vantaan sosiaalihuollon palveluissa, Husin Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla, Hyks-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalassa sekä naistentautien, synnytysten ja psykiatrian tulosyksiköissä.

Välimäki kertoo tiedotteessa, että viime vuoden suuret käyttöönotot vaativat arvioitua enemmän työpanosta ja myös koronavirustilanne vaikutti käyttöönottoon muun muassa koulutusten turvallisen järjestämisen kannalta.

Apotin käyttöönotto eri paikoissa ei ole sujunut täysin ongelmitta. Kun Apotti viime vuoden lopulla otettiin käyttöön vaativassa sairaanhoidossa, ongelmia ilmeni muun muassa lähetteiden käsittelyssä. HS on aiemmin kertonut, että Apotti on johtanut kymmeniin vaarailmoituksiin ja se on ollut Helsingissä osallisena potilaan kuolemaan johtaneessa tapahtumaketjussa.