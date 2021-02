Helsingin poliisi on joutunut antamaan virka-apua useiden koronavirukseen sairastuneiden ja oireilevien vuoksi. Ylilääkäri Sanna Isosomppi kehottaa hakeutumaan testiin jo vähäisistäkin oireista – muutoin viruskierrettä ei saa poikki.

Viidellätoista Time Out -baarissa toissa lauantaina käyneellä asiakkaalla on todettu koronavirustartunta.­

Helsingin Rastilassa sijaitsevaan Time Out Sports Bariin yhdistetyn tartuntaryppään kartoittaminen jatkuu. Toissa lauantaina, 30. tammikuuta, baarissa illalla olleilla 15 ihmisellä on todettu koronavirustartunta, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala tiedotti sunnuntaina. Alustavien tutkimusten mukaan kyse on mahdollisesti helposti leviävästä virusmuunnoksesta.

”Nämä 15 positiivisen koronatuloksen testannutta tapausta ovat meillä tiedossa. Niiden tietojen perusteella, joita olemme saaneet, paikalla on ollut kaikkiaan noin 30 henkilöä”, Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo.

”Saamme tiedon vain niistä tapauksista, jotka hakeutuvat testiin. Kannustamme hakeutumaan testiin viiveettä, jos lieviäkin oireita ilmenee. Se on vastuullista toimintaa.”

Kun testiin hakeutuneella todetaan koronavirustartunta, tieto kulkeutuu epidemiologisen toiminnan yksikköön. Sen jälkeen kaikkiin tartunnan saaneisiin henkilöihin ollaan yhteydessä.

”Paitsi, että annamme eristykseen liittyvät ohjeet, jäljittäjät käyvät huolellisesti läpi tartunnan saaneen kanssa, missä tämä on liikkunut tartuttavana ja keitä hän on mahdollisesti altistanut. Samalla kartoitetaan, missä henkilö on liikkunut jo ennen kuin oireet ovat alkaneet. Sillä tavoin on mahdollista selvittää, mistä tartunta voisi olla peräisin.”

Haastattelut kirjataan ylös. Isosomppi kertoo, että jos moni haastateltu kertoo olleensa jossakin tietyssä paikassa tiettyyn aikaan ja on saanut tartunnan, tartunta voi liittyä kyseiseen paikkaan.

”Sellaisessa tilanteessa pyrimme informoimaan muita samassa tilassa olleita sairastumisen riskistä, jotta he ymmärtävät hakeutua testiin, jos oireita ilmenee.”

Time Outin ravintoloitsija Simo Lahtinen on silminnähden ärtynyt huonosti sujuneesta kommunikaatiosta terveysviranomaisten kanssa. Hän ihmettelee, miten saunaillasta saapuneen varpajaisporukan tartunnat asetetaan ravintoloitsijan vastuulle.­

Jos käy ilmi, että tiettyyn paikkaan liittyy paljon tartuntoja, voidaan kaikki altistuneet pyytää hakeutumaan testiin.

”Tällaisessa tilanteessa testaamme sekä oireettomat että oireiset henkilöt. Meidän tehtävämme on tartuntojen ehkäiseminen. Yksityisyyden suoja huomioiden emme voi ottaa kantaa siihen, keitä nämä positiivisen tuloksen saaneet ovat.”

Isosomppi korostaa, että kyseessä on mahdollisesti koronavarianttikannan aiheuttama tartunta, joka saattaa levitä muuta koronaviruskantaa herkemmin.

”Näiden viidentoista tartunnan saaneen lisäksi tiedossa ei ole uusia tapauksia”, Isosomppi kertoo.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala päätyi julkaisemaan tiedotteen asiasta, koska kaikkia ravintolassa kyseisenä iltana olleita ei ole ollut mahdollista tavoittaa. Tiedotteen tavoite on rohkaista muita ravintolassa olleita henkilöitä olemaan yhteydessä sosiaali- ja terveystoimialaan sekä hakeutumaan testeihin.

”Yleinen ohje on, että jos on vähänkin oireinen olo, testiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä. Ilman sitä emme pysty estämään tartuntoja jatkossa. Kukaan ei voi olla tietoinen tartunnastaan, jos ei käy testissä.”

30. tammikuuta paikalla olleita pyydetään ottamaan yhteyttä epidemiologiseen toimintaan, jos heihin ei vielä ole oltu yhteydessä. Puhelinnumero on 09 310 51222 (ma–su klo 9–15.30) tai tartuntataudit@hel.fi.

Myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) alkoholihallinnon yksikkö selvittää, onko tartuntatautilain määräyksiä noudatettu. Tapahtumaillan osalta avi selvittää rajoitusten noudattamista sen jälkeen, kun kaupungin jäljittäjät ovat ehtineet keskustella tartunnan saaneiden kanssa. Samalla saadaan tietoa siitä, millaiset olot baarissa ovat olleet.

Yle uutisoi sunnuntai-iltana, että poliisi on antanut virka-apua baarissa olleiden tavoittamiseksi.

Viikonloppuna poliisia työllistivät myös Helsingin Sörnäisissä järjestetyt teknobileet. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettu aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus kieltää kaikki yli kymmenen hengen suuruiset yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Poliisi aloittaa asiasta esitutkinnan.