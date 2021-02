Yksikään koronavirustartunta Vantaan kouluissa tai päiväkodeissa ei ole tähän mennessä varmistunut virusmuunnokseksi.

Jokiniemen koulussa Vantaalla on todettu yksi koronavirustartunta, tiedotti Vantaan kaupunki tiistaina. Tartuntaan liittyy virusmuunnosepäily. Altistuneita on 11.­

Vantaan varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on tällä hetkellä 1 188 ihmistä karanteenissa. Maanantaina karanteenissa oli vielä 1 250 ihmistä. Tieto karanteeneista on päivitetty tiistaina kello 15.

Luku on mahdollisesti ennätyksellisen suuri, arvioivat Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö ja tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksiköstä.

”En ainakaan muista, että olisi tällaisia lukuja ollut”, Valtonen sanoo.

Eniten koronavirukselle on altistunut ihmisiä perusopetuksessa, 976 ihmistä. Esimerkiksi Hakunilassa Lehtikuusen koulussa altistuneita on 454 ja Hiekkaharjun koulussa 78. Varhaiskasvatuksessa altistuneita on 146 ihmistä, joista 94 ovat Koivukylän päiväkotipaviljongista ja 37 Ravurin päiväkodista. Toisen asteen koulutuksessa on altistunut kymmenen ihmistä, Vantaan ammattiopisto Varian toimipisteessä Hiekkaharjussa.

Vantaa tiedotti tiistaina kolmesta uudesta tartunnasta. Yksi oli todettu Jokiniemen koulussa ja kaksi Kytöpuiston koulussa Havukoskella.

Virusmuunnosepäily liittyy tällä hetkellä ainakin Jokiniemen, Kytöpuiston, Havukosken, Veromäen, Itä-Hakkilan, Lehtikuusen, Sotungin ja Viertolan kouluissa todettuihin tartuntoihin, sekä Ravurin päiväkodissa ja Koivukylän päiväkotipaviljongissa todettuihin tartuntoihin.

Virusmuunnosepäily myös selittää Vantaan korkeita karanteenimääriä. Jos epäillään, että tartunnan taustalla on virusmuunnos, tartunnan saaneen kontakteja on määritelty herkemmin altistuneiksi, sillä virusmuunnos tarttuu huomattavasti helpommin ihmisestä toiseen. Siksi myös ihmisiä asetetaan herkemmin karanteeniin kuin esimerkiksi ennen joulua, jolloin Vantaalla koronavirustartuntamäärät olivat myös korkeita.

”Ennen joulua ei ollut virusmuunnosepäilyjä, joten karanteeni määrättiin eri tavalla. Nyt karanteeniin määrätään tarkemmin ja laajemmin”, Aronkytö toteaa.

Virusmuunnosepäilyn myötä karanteeni voi kestää 14 päivää, ja altistuneiden pitää mennä koronavirustestiin kaksi kertaa.

Koska jäljitys on edelleen ruuhkautunut Vantaalla, jäljitysketjut ovat osassa tapauksista pitkiä ja kokonaisia luokkia on siksi saatettu asettaa karanteeniin varotoimenpiteinä.

Lukuisista epäilyistä huolimatta yksikään tartunta Vantaan kouluissa tai päiväkodeissa ei ole tähän mennessä varmistunut virusmuunnokseksi, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Valtonen.

”Yhdessä tapauksessa koululaisen perheenjäsenellä todettiin virusmuunnoksen aiheuttama tartunta, mutta koululaisella ei. Suhtauduimme tapaukseen kuitenkin herkemmin”, Valtonen sanoo.

Virusmuunnoksen toteaminen positiivisesta koronavirusnäytteestä voi kestää jopa kahdesta kolmeen viikkoa.

Vantaa päivittää kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuneita koronavirusaltistumisia poikkeuksellisen usein.

Esimerkiksi Espoo ja Helsinki päivittävät tiedot karanteenissa olevista kerran viikossa, Vantaa kolme kertaa päivässä.

”Se pohjaa meidän tartuntatautiyksikön näkemykseen. Yhteisön pitää tietää ajantasainen tilanne, että paljonko tartuntoja on ja kuinka moni on altistunut. Tiedon perusteella ihmiset toivottavasti toimivat varovaisemmin”, Aronkytö sanoo.