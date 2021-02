Rokotuksen aiheuttama kuume ja väsymys ovat aiheuttaneet hankalia tilanteita Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Koronarokotuksen jälkioireet ovat aiheuttaneet poissaoloja terveydenhuollossa. Koronarokotuksen aiheuttamia tavallisimpia seurauksia ovat olleet kipu pistokohdassa, väsymys ja lämpö tai jopa kuumeilu, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen.

”Se on ihan hyväkin asia. Se tarkoittaa, että elimistön puolustusjärjestelmä reagoi rokotukseen.”

Järvisen mukaan Husin käytössä oleva Pfizerin koronarokote on aiheuttanut tavallista kausi-influenssarokotetta voimakkaampia oireita. Tämä on aiheuttanut ongelmia, sillä henkilökuntaa on ollut tavallista enemmän rokotusoireiden vuoksi poissa töistä.

”Tämä on aiheuttanut meillä ongelmatilanteita. On jouduttu sen vuoksi jaksottamaan rokotusten antamista.”

Järvisen mukaan poissaolot pahentavat jo entuudestaan vaikeaa tilannetta.

”Meillä oli hoitajapula jo ennen pandemiaa. Tämän rakenteellisen hoitajapulan päälle meille on tullut koronan myötä uusia toimintoja.”

Tällä hetkellä yli 90 prosenttia koronapotilaita hoitavasta henkilökunnasta on jo saanut ensimmäisen rokotusannoksensa. Järvisen mukaan se antaa kahden viikon kuluessa jo melko hyvän suojan tautia vastaan. Toinen rokoteannos annetaan rokotetehon vahvistamiseksi.

Pfizerin rokote on aiheuttanut kuumetta myös Helsingin kaupungin työntekijöillä, kertoo terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen. Laakson ja Malmin koronaterveysasemien hoitajilla ja lääkäreillä on ollut sairauspoissaoloja rokotteen aiheuttamien oireiden takia.

”Tämä on selkeä ilmiö”, Turpeinen sanoo.

Turpeisen mukaan tilanteeseen osattiin varautua ennakolta, eivätkä poissaolot ole kriisiyttäneet koronaterveysasemien toimintaa. Turpeisen mukaan rokotteen aiheuttamat oireet eivät myöskään vaikuta huolestuttavan voimakkailta.

”On ollut tilanteita, että poissa on ollut pari lääkäriä ja pari hoitajaa. Tästä ei ole muodostunut ongelmaa, toiminta on pyörinyt ihan normaalisti.”

Oireet ovat Turpeisen mukaan tulleet useimmiten tehosterokotteesta. Kaupunki on porrastanut työntekijöidensä rokottamista, jotta yksiköiden toiminta ei vaarantuisi suurten poissaolomäärien takia. Poissaolot ovat kestäneet tyypillisesti yhden tai kaksi päivää.

Turpeisen mukaan Laaksossa ja Malmilla käy tällä hetkellä noin sata potilasta päivässä. Jonkinlaista kasvua on ollut viime päivinä nähtävissä.

”Nyt on ollut taas paljon potilaita, alkuviikko on ollut tiukka.”

Maanantain aikana Malmilla kävi Turpeisen mukaan 197 potilasta ja Laaksossa 120 potilasta. Maanantait ovat koronaterveysasemilla aina vilkkaimpia päiviä, Turpeinen sanoo.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon niin sanottua kriittistä henkilökuntaa rokotetaan. Tämä tarkoittaa niitä työntekijöitä, joiden korvaaminen on hyvin vaikeaa.

Koronaterveysasemien lisäksi kaupungin työntekijöistä on rokotettu esimerkiksi hoivakotien ja kotihoidon työntekijöitä.