Vantaa esittää, että nuorisotilat avattaisiin perjantaisin niin, että nuorilla olisi turvallinen ja valvottu paikka viettää aikaa.

Koronavirusepidemian takia asetetut rajoitukset ovat lisänneet lasten ja nuorten pahoinvointia Vantaalla.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan rajoitustoimenpiteet ja niiden aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset ovat koronaviruskriisissä kohdistuneet nimenomaan lapsiin ja nuoriin.

”Olemme estäneet nuoria pääsemästä kouluun ja harrastuksiin, estäneet näkemästä kavereita ja menemästä tapahtumiin. Aikuisten elämää ei ole lainkaan samalla tavalla rajoitettu”, Viljanen sanoi tilaisuudessa.

Rajoitusten vaikutuksia ei ole kuitenkaan huomioitu riittävästi, Viljanen näkee.

”Paljon huomiota ovat saaneet kriisin välittömät vaikutukset kuten työttömyys. Huomattavasti vähemmälle huomiolle ovat jääneet ne vaikutukset, jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen, ja ovat sitä kautta huomattavasti suurempia”, Viljanen sanoi keskiviikkona kaupungin ylimääräisessä tiedotustilaisuudessa, jonka aiheena olivat epidemian ja rajoitustoimenpiteiden vaikutukset lapsiin ja nuoriin.

Vakavat käytöshäiriöt ovat olleet kasvussa Vantaalla, ja myös väkivalta kouluissa on lisääntynyt. Väkivalta on myös aiempaa rajumpaa, ja uhkaava käytös kohdistuu yhä useammin myös koulujen henkilökuntaan.

Harrastusten ja muiden paikkojen sulkemisten takia nuoret viettävät aikaa kasvavissa määrin vantaalaisissa kauppakeskuksissa, kuten Tikkurilan Dixissä, Martinlaakson ostarilla ja Myyrmäen Myyrmannissa.

Nuorten pahoinvointi näkyy kaupungilla. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on esimerkiksi tiedottanut, että kauppakeskus Dixistä ja Tikkurilan rautatieasemasta on kehkeytynyt nuorten suosituin kohtaamispaikka Vantaalla. Osa kohtaamisista on yltynyt väkivaltaisiksi ja jopa joukkotappeluiksi. Yhteydenottoja myös esimerkiksi päihtyneiden aikuisten kanssa on ollut.

Osa poliisin kohtaamista nuorista on ollut alakouluikäisiä.

”Viikonloppuisin on erityisesti levottomuuksia, ja rikoksia tapahtuu enemmän. Vantaa on lisännyt jalkautunut nuorisotyötä. Määrät sen suhteen, kuinka paljon nuoria kohdataan, ovat nelinkertaistuneet", kertoi Viljanen.

Vantaalla pohditaan siksi, pitäisikö esimerkiksi nuorisotilat avata perjantaisin niin, että nuorilla olisi turvallinen ja valvottu paikka viettää aikaa. Vaikka esimerkiksi harrastustoiminnan avaaminen auttaa vähän, julkisilla paikoilla aikaa viettävät nuoret eivät Viljasen mukaan välttämättä ole niitä, jotka ovat harrastusseurojen tai muun järjestetyn harrastustoiminnan piirissä.

”Tasa-arvon näkökulmasta nuorisotilojen avaaminen on perusteltua. Maksuton palvelu on tarkoitettu kaikille nuorille”, sanoi Viljanen.

Nuorisotilojen avaamisesta päätetään Viljasen mukaan kuitenkin yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.

Lapset ja nuoret ovat Viljasen mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Etäopetuksen ja harrastusten sulkemisen myötä lasten eriarvoisuus on kasvanut.

Tällä hetkellä Vantaalla on ongelmana, että yhä useampaan nuoreen ei saada yhteyttä.

”Keväällä vielä kaikkiin lapsiin saatiin yhteys, mutta nyt näin ei enää ole. Tärkeät havainnot nuorten hyvinvoinnista jäävät tekemättä, kun nuorta ei nähdä.”

Tällä hetkellä lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut ovat etäopetuksessa Vantaalla, kuten myös muualla pääkaupunkiseudulla, ainakin helmikuun loppuun asti. Päiväkoti-ikäiset ja peruskoululaiset ovat lähiopetuksessa, mutta mittavien altistumisten takia yli 1 200 ihmistä on tällä hetkellä karanteenissa vantaalaisissa päiväkodeissa ja peruskouluissa tapahtuneiden altistumisten takia.

Viljasen mukaan etäopetus paitsi lisää eriarvoisuutta, myös rikkoo lasten ja nuorten arjen rakennetta. Se ilmenee ”oireiluna ja epätoivottavana käytöksenä”, sillä kaikilla vanhemmilla ei ole resursseja tukea lastaan koulunkäynnissä. Koulun merkitys erityisesti maahanmuuttajavaltaisilla alueilla on korostunut. Kouluun luotetaan ja tukeudutaan, ja sinne halutaan, kertoi Viljanen.

”Jo nyt nähdään pitkäaikaisia vaikutuksia. Myös lasten oma ääni kertoo katkeruudesta ja väsymyksestä. Masentuneita vantaalaisnuoria on enemmän, ja digitaalisissa tukipalveluissa käydyissä keskusteluissa on noussut esiin myös itsetuhoisia ajatuksia”, Viljanen tiivisti.

Vantaan koronavirustilanne on monella mittarilla pääkaupunkiseudun pahin.

Laajojen karanteenien lisäksi Helsinkiin ja Espooseen verrattuna Vantaalla on ollut pitkään suurin koronaviruksen ilmaantuvuus. Se on väkilukuun suhteutettu mittari, joka kertoo tartuntojen määrän 100 000:ta ihmistä kohti 14 vuorokauden aikana. Tiistaina ilmaantuvuus oli Vantaalla 273,7, Helsingissä 202,7 ja Espoossa 150,9.