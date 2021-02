Baarissa oli paikalla tiettävästi 30 henkilöä, eli ainakin kaksi kolmasosaa on saanut tartunnan.

30. tammikuuta Rastilan Time Out -baarissa oleskelleilla ihmisillä on todettu runsaasti koronatartuntoja. Avin tarkastuskäynnin perusteella vallitsevia ohjeita ei ole baarissa rikottu.­

Helsingin Rastilassa sijaitsevaan Time Out Sports Bariin yhdistetyssä koronaryppäässä on tullut ilmi lisää tartuntoja. Maanantaina kerrottiin, että ainakin 15 ihmistä olisi saanut tartunnan, mutta nyt jo 20 ihmisellä on todettu koronatartunta.

Tartunnat ovat ilmenneet ihmisillä, jotka ovat olleet baarissa lauantaina 30. tammikuuta. Helsingin epidemiologisen toiminnan saaman tiedon mukaan paikalla on ollut 30 ihmistä. Nykyisellä tiedolla siis kaksi kolmasosaa paikallaolijoista on saanut tartunnan.

Alustavien tutkimusten mukaan kyse on mahdollisesti helposti leviävästä virusmuunnoksesta.

Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo, että vielä ei ole varmuutta siitä, onko kaikki tuona lauantaina baarissa olleet ihmiset nyt tavoitettu.

”Olemme saaneet yhteydenottoja baarissa olleilta ja ohjanneet heitä testiin. Emme voi tietää varmasti, onko kaikki paikalla olleet tavoitettu. Toivomme edelleen, että baarissa tuona iltana olleet, joita ei ole tavoitettu, ottaisivat yhteyttä epidemiologiseen toimintaan”, Isosomppi sanoo.

Yle uutisoi sunnuntai-iltana, että poliisi on antanut virka-apua baarissa olleiden tavoittamiseksi. Isosompin mukaan tartunnanjäljityksessä tulee joskus tilanteita, että selvittämiseen tarvitaan virka-apua.

”Nämä tilanteet ovat onneksi harvinaisia.”

Isosompin mukaan tiedossa ei ole, että vallitsevia suosituksia olisi Rastilassa sijaitsevassa baarissa rikottu. Aluehallintoviraston (avi) tarkastaja on käynyt paikalla arvioimassa tilanteen.

”Yleisellä tasolla tartunnan riski on suurempi tilanteissa, joissa ihmiset ovat samassa tilassa ilman maskeja, ja turvavälit ja muut hygieniatoimet eivät toteudu optimaalisesti”, Isosomppi sanoo.

Isosompin mukaan suurin osa tartunnoista tulee tällä kodeista, eli samassa taloudessa asuvat tartuttavat toisensa. Seuraavaksi yleisimpiä tartunnanlähteitä ovat muut sosiaaliset kontaktit, rakennustyömaat ja muut työpaikat, sekä baarit ja ravintolat.