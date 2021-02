Espoon kansainvälisessä koulussa eli Espoo International Schoolissa on karanteenissa 181 henkilöä. Koulussa on todettu kahdeksan tautitapausta.

Espoon kaupunki on julkaissut sivuillaan päivitetyt tiedot kouluja ja päiväkoteja koskevat karanteeniluvut.

Keskiviikkona päivitetyn sivun mukaan Espoossa on ollut altistumisia 22 koulussa ja päiväkodissa.

Koulujen osalta karanteenissa on tällä hetkellä 555 henkilöä. Väkimäärältään laajin karanteeni on Espoon kansainvälisessä koulussa eli Espoo International Schoolissa, jossa karanteenissa on 181 henkilöä. Koulussa on todettu kahdeksan tautitapausta.

Kaupunki tiedotti viime viikolla, että osa Espoon kansainvälisen koulun oppilaista siirtyi etäopetukseen, joka 17. helmikuuta saakka.

Espoon kaupunki on julkaissut marraskuusta lähtien kerran viikossa koronavirusaltistuslukuja varhaiskasvatuksesta ja oppilaitoksista.

Kaupunki ei julkaise päiväkotien tai pienten koulujen nimiä asianosaisten yksityisyyden suojaamiseksi.

Päiväkodeissa olevista lapsista ja henkilökunnasta on kaupungin julkaisemien tietojen mukaan karanteenissa 323 henkilöä.