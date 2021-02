Läpiveto, ilmanpuhdistimet ja ilmastoinnin pitäminen täysillä auttavat tutkijoiden mukaan vähentämään viruksen määrää sisätilassa.

Tehokas ilmanvaihto vähentää viruksen määrää sisätilassa. Näin havaitsivat tutkijat, kun ravintolaan levitettiin vaaratonta mallivirusta.

Poikkitieteellinen tutkijaryhmä selvitti malliviruksen leviämistä syksyllä, ja nyt tulokset on saatu. Tutkijaryhmä koostuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus), Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoista.

Projektissa on ollut mukana myös julkisuudesta tunnettu kokki Henri Alén. Tutkijat suihkuttivat vaaratonta Phi6-virusta Alénin Ultima-ravintolaan. Tutkimuksessa tehtiin matemaattinen mallinnus siitä, miten koronavirus leviää ravintolan ilmassa ja miten pitkään se säilyy infektiivisenä eri materiaaleissa.

Phi6 on vaaraton palkokasvin bakteerin virus. Se valittiin mallivirukseksi tutkimukseen, koska se vastaa kooltaan ja rakenteeltaan koronavirusta.

Ravintolaan sijoittuneessa tutkimuksessa havaittiin, että virus leviää suurehkon tilan päädystä päätyyn noin 15 minuutissa. Jos ilmavirrat ovat leviämiselle suotuisat, leviäminen voi tapahtua nopeamminkin. Tutkijat tutkivat viruksen leviämistä nimenomaan ilmateitse, eli aerosoleissa.

Pelkkä viruksen leviäminen ei kuitenkaan ole ainoa ratkaiseva asia. Taudin tarttuvuuden kannalta myös virusten määrä ilmassa on merkittävä tekijä, sanoo lääkäri Enni Sanmark Husista.

Tutkimuksessa havaittiin, että jos huoneilmaa saadaan puhdistettua, tai se sekoittuu tehokkaasti ja vaihtuu tarpeeksi nopeasti, viruspitoisuudet laskevat merkittävästi. Tutkijoiden mukaan sisätiloissa tulisi siis kiinnittää entistä enemmän huomiota ilmanvaihtoon.

”Päätavoitteemme oli selvittää, millä keinoin ilmavälitteisiä tartuntoja vastaan voidaan suojautua. Tutkimuksemme perusteella sisätiloissa tulisi käsihygienian lisäksi kiinnittää entistä enemmän huomiota ilmanvaihtoon”, Sanmark sanoo.

Tutkijoiden mukaan on mahdotonta tietää tarkkaan, kuinka paljon tehokkaalla ilmanvaihdolla tartuntavaaraa saadaan sisätilassa laskettua. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että edelleenkään ei tiedetä, kuinka monta virusyksikköä ihmisen pitää saada hengitysteihinsä, jotta tauti tarttuu. Toiseksi sisäilmassa olevaan virusmäärään vaikuttaa se, kuinka paljon paikalla oleva viruksen lähde, eli sairastunut ihminen, levittää virusta.

Viruspitoisuus kuitenkin laskee, kun ilmanvaihtoa tehostetaan. Virtausfysiikan dosentti ja Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Antti Hellsten kertoo, että olennaisinta onkin nimenomaan ilman vaihtuminen. Seuraavaksi tärkein asia on hänen mukaansa ilman sekoittuminen.

”Ilman sekoittumista pitäisi edesauttaa, tai ainakaan sitä ei saisi haitata”, Hellsten sanoo.

Tutkijat havaitsivat, että sermit ja muut tilanjakajat itse asiassa heikensivät ilman sekoittumista ravintolassa. Tutkijoiden mukaan mahdollisimman laaja tila esimerkiksi ravintolassa onkin ilman sekoittumisen kannalta parempi kuin sokkeloinen tila.

Hellstenin mukaan kiinteistön perusilmanvaihdon merkitys on suuri.

”Mutta se on kuitenkin käytännössä tilakohtaista, millainen ilmanvaihto missäkin on, ainoa keino vaikuttaa on pitää sitä täysillä.”

Koska ilman sekoittaminen on olennaista, sisätiloihin olisi hyvä hankkia ilmanpuhdistimia, jotka kierrättävät ja sekoittavat tehokkaasti ilmaa. Myös tavallisista markettien tuulettimista voi Hellstenin mukaan olla sekoittamisessa jonkinlaista hyötyä.

Phi6-malliviruksella saatuja tuloksia ei tutkijoiden mukaan voi suoraviivaisesti rinnastaa koronavirukseen. Ne antavat arvion tilanteesta, jota ei päästä koronaviruksella mittaamaan tutkimusteknisistä ja eettisistä syistä. Tutkijat jatkavat tutkimusta koronaviruksen ilmaleviämisestä laboratorio- ja sairaalaolosuhteissa. Tutkijoiden mukaan olennaista on tutkia myös uusien varianttien leviämistapoja.

Tähän mennessä saadut tulokset ovat tutkijoiden mukaan kuitenkin merkittäviä, sillä ilmanvaihdon merkityksestä on keskusteltu vähemmän kuin esimerkiksi käsihygieniasta ja maskien käytöstä.

”Voimme vaikuttaa ilman turvallisuuteen. Niissä paikoissa, jotka saavat olla auki, pitäisi kääntää ilmanvaihto täysille ja hankkia laitteita, jotka kierrättävät ja puhdistavat ilmaa. Suomessahan usein käännetään ilmanvaihto pienemmälle talvella, mutta nyt ei kannata tehdä niin”, sanoo lääkäri Lotta Oksanen Husista.

Myös läpiveto puhdistaa tehokkaasti ilmaa.

”Se on vieläpä täysin ilmaista”, Oksanen sanoo.

Ilmanvaihto ei kuitenkaan syrjäytä muita suojauskeinoja, vaan tukee niitä. Tutkijoiden mukaan turvaväleistä ja käsihygieniasta huolehtiminen sekä maskien käyttö on olennaisen tärkeää koronavirukselta suojautumisessa.

Ravintola Ultiman omistaja Henri Alén kertoo, että projektissa oli mielenkiintoista olla mukana. Hän kuvaa operatiivista rooliaan ”kahvinkeittäjäksi ja välineiden puhdistajaksi”.

Alén on kritisoinut pitkin vuotta hallituksen asettamia koronarajoituksia, jotka kohdistuvat hänen mielestään kohtuuttoman paljon ravintola-alalle. Alén halusi lähteä mukaan tutkijoiden projektiin, koska hänestä koronatoimia varten täytyy olla mahdollisimman paljon tieteellistä tietoa.

”Mikä tahansa tieteellinen näyttö asiasta on hyvä asia”, Alén sanoo.

Alén pitää tutkimuksen tuloksia ravintola-alalle siinä mielessä positiivisina, että monissa ravintoloissa on vanhojen tupakointisäädösten takia jo valmiiksi melko tehokas ilmanvaihto. Hän kertoo aikovansa nyt hankkia ravintoloihinsa erillisiä ilmanpuhdistimia.

Tehokkaat ilmanpuhdistimet ovat kuitenkin arvokkaita, joten niiden hankkiminen voi olla monelle ravintolalle vaikeaa.

”Tällä hetkellä ala on niin polvillaan. Voisivatko pienet ravintolat saada esimerkiksi hankintatukea ilmanpuhdistimia varten? Pitäisi ottaa käyttöön kaikki toimet, jotka rakentavat ihmisten luottamusta ja estävät tulevaisuuden tartuntoja”, Alén sanoo.