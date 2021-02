Tänään lukion kolmannen vuoden opiskelijoiden pitäisi olla juhlia koulun päättymistä perinteisin penkkariajeluin. Koronavirustilanne muutti helsinkiläisopiskelijoiden juhlapäivän täysin.

Karkkien viskomista kuorma-autojen lavoilta, hassuja asuja, huutelua ja kantaaottavia (tai vähemmän kantaaottavia) lakanoita.

Tänään piti olla hauskuuden pääpäivä vuoden 2021 abiturienteille. Kireä pakkanenkaan tuskin olisi haitannut, sillä Helsingissä on paistanut aurinko koko päivän.

Mutta kaikki on toisin. Penkkarit on peruttu. Joissain lukioissa perinteinen abigaala järjestettiin virtuaalisena, joissain ei ollut mitään.

Vuosaaren lukiossa päivän juhlahumu kesti puoli tuntia. Lukiolaiset katsoivat videotallenteen.

”Sen jälkeen söin”, sanoo Vuosaaren lukion abi Jasmin Vepsäläinen.

Videotallenne oli lukion abitoimikunnan tekemä abigaala, jossa jaettiin vuoden tittelit, kuten ”vuoden tiukkis”, ”vuoden kuumis” ja ”vuoden tsemppari”.

Vepsäläinen, joka on lukionsa opiskelijatoimikunnan hallituksen puheenjohtaja ja mukana abitoimikunnassa, piti videon aikana etämiitin niille abeille, joilla ei ollut samaan aikaan oppituntia.

Osalla kuitenkin oli. Heidän oppituntinsa jatkui normaalisti videon päättymisen jälkeen, puoli kahdeltatoista.

Vepsäläinen katsoi videon yksin lukiollaan. Juhlapäivään kuuluu myös tavaroiden pakkaamista lukiolla, sillä tänään päättyy hänen puheenjohtajakautensa.

”Onhan tämä outoa. Normaalisti kaikki heittelisivät nyt karkkeja rekoista, mutta mä olen vain täällä yksin läppärin ääressä”, Vepsäläinen naurahtaa.

Helsingin kuvataidelukiossa eli Torkkelissa Kalliossa viralliset juhlat olivat ohi jo yhdeltätoista aamulla.

”Meitä oli lukiolla juontajat ja it-tuki, että saatiin etäabigaala pyörimään”, kertoo Torkkelin abiturientti Vera Jäntti.

Yhteensä juhla kesti puolitoista tuntia.

Helsingin kuvataidelukion opiskelijat Vera Jäntti, Laura Kärsämänoja, Salla Siira ja Aino Kärsämänoja seurasivat päivän etäjuhlaa luokkahuoneessa.­

”Aloitettiin gaala Teamsissa 9.45, katsottiin koostevideo lukiovuosista, jaettiin abitittelit, pidettiin puheet luokanvalvojille ja muisteltiin hyviä hetkiä. Sitten se oli siinä”, Jäntti kuvailee.

Penkinpainajaisia on vietetty 1900-luvun alusta lähtien. Vuosittain ylioppilaskokelaat ovat juhlineet ympäri Suomea viimeistä koulupäiväänsä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ilmoitti 14. tammikuuta, että penkkarit on peruttu. Se oli shokki, muttei yllätys.

”Olihan se isku vasten kasvoja, että tässäkö tämä oli. Vaikka samalla se oli odotettavissa”, sanoo Jasmin Vepsäläinen.

”Olihan se shokki, mutta samalla oli se oli odotettavissa”, kertoo Vuosaaren lukion abi Jasmin Vepsäläinen tunnelmista, kun hän kuuli, että penkkarit perutaan. ”Vaikka siitä oli puhuttu, että näin saattaa käydä, meille oli kuitenkin annettu vähän toivoa, ettei penkkareita peruttaisikaan. Se oli vähän isku vasten kasvoja, että tässäkö tämä oli.”­

Vepsäläinen kuvailee penkkareiden perumisen aiheuttamia tunteita ristiriitaisiksi.

”Tuntui epäreilulta ja väärältä. Penkkarit on rituaali, mitä on odottanut koko lukioajan. Samalla tuntui vähän itsekkäältä ajatella niin, koska pandemiatilanne on paha maailmalla. Vaikka eihän se ole kiellettyä tuntea, mitä tuntee.”

Osa Vepsäläisen lukiokavereista otti uutisen penkkareiden peruuntumisesta vastaan raskaasti, osa kevyemmin. Vertaistukea on saanut muilta Helsingin lukiolaisilta.

Torkkelin lukion Vera Jäntille penkkarit olisivat merkinneet ansaittua palkintoa hyvästä työstä ja lukiovuosista, vaikka hänkään ei ollut yllättynyt päätöksestä perua ne.

”Penkkarit ovat lukion yksi kohokohdista, joten tietenkin oli harmi, ettei niitä sitten päästy viettämään talvella.”

”Tuntuuhan se kurjalta, että penkkarit on otettu pois. Olisihan se ollut kivaa pukeutua hassuihin asuihin ja heittää karkkia”, kertoo Torkkelin lukion abi Vera Jäntti (kuvassa vasemmassa laidassa). Hänen kanssa lukion etäabigaalaa seurasivat myös Laura Kärsämänoja, Salla Siira ja Aino Kärsämänoja.­

Sen lisäksi on vielä ollut epäselvää se, pääsemmekö edes myöhemmin keväällä järjestämään penkkareita. Kaikki on ollut vähän epävarmaa”, sanoo Jäntti.

Etäabigaalan jälkeen Jäntti meni ystäviensä kanssa syömään. Sitten suuntana on koti.

”Käyn varmaan kaupassa ostamassa jotain herkkua ja juhlistan lukulomaa sitten kotona itsekseni”, Jäntti sanoo.

Vepsäläiselläkään ei ole suunnitelmissa juhlia Vuosaaren lukion abien kanssa tänään isommin. Hän menee illemmalla syömään muutaman ystävänsä kanssa.

Juhlan aihetta on: lukuvuosi on ohi, lukuloma alkaa ja Vepsäläinen palkittiin abigaalassa vuoden vaikuttajana.

”Yritämme pitää toivoa yllä, jos myöhemmin keväällä voisi pitää penkkaripäivän”, Vepsäläinen sanoo.