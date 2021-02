Helsingissä aloitetaan ensi viikolla sairautensa vuoksi vakavalle koronavirustaudille alttiiden riskiryhmien rokotukset.

Baareihin ja ravintoloihin jäljitetyt tartunnat ovat lisääntyneet, kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori torstaina koronatiedotustilaisuudessaan.

Helsingin Kruununhaassa sijaitsevaan Pataässä-baariin on jäljitetty tartuntaryväs. Kymmenellä lauantaina 30. tammikuuta Pataässässä oleskelleella asiakkaalla on todettu koronavirustartunta. Vapaavuori muistuttaa kaikkia Pataässässä kyseisenä iltana oleskelleita asiakkaita tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan tarvittaessa koronatestiin.

Aiemmin on kerrottu, että samana lauantai-iltana Rastilassa Time out -nimisessä baarissa oleskelleista ihmisistä 20 on saanut koronatartunnan.

Vapaavuori kertoi infossaan, että tartunnat ovat Helsingissä nousussa. Helsingin tartuntaluku on tällä hetkellä 201, ja viimeisen viikon aikana tartuntoja on ollut 688. Keskimäärin tartuntoja on ollut päivässä 101. Helsingin ilmaantuvuusluku on maan toiseksi suurin, korkein luku on Vantaalla.

Vapaavuoren mukaan rokotukset ovat sujuneet hyvin. Tällä hetkellä rokotetaan yli 80 vuotiaita sekä koronapotilaita hoitavaa terveydenhuollon henkilökuntaa sekä hoivapalvelujen henkilökuntaa. Tämän hetkisten tietojen mukaan 75–79 -vuotiaiden rokotukset aloitetaan maaliskuun toisella viikolla. 70-74 -vuotiaiden rokotteet aloitetaan näillä näkymin maaliskuun lopulla.

Ensi viikolla aloitetaan myös sairautensa vuoksi vakavalle koronavirustaudille alttiiden riskiryhmien rokotukset.

Rokotukset koskevat ensivaiheessa tänä vuonna 65–69 vuotta täyttäviä, eli vuosina 1952–1956 syntyneitä ihmisiä, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Rokotusten ajanvaraus aukeaa heille ensi maanantaina 15. helmikuuta.

Vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairauksia tai tiloja ovat elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosairaus, lääkehoitoinen kakkostyypin diabetes ja downin oireyhtymä aikuisilla.