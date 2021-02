Uusi Hiekkaharjun vesitorni (oik.) korvaa Vantaalla vanhan, joka on sijainnut uuteen torniin nähden eri puolella Talvikkitietä. HSY:n verkkosivujen mukaan uusi torni on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2021 ja vanhan vesitornin purku käynnistyy, kun uusi vesitorni on otettu käyttöön.­