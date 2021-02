Messukeskukseen avautuu kahdeksan pelikentän ”padel-keidas”.

Koronapandemia on rampauttanut tapahtuma-alaa jo lähes vuoden ajan. Tästä on kärsinyt myös Messukeskus, jossa ei kokoontumisrajoitusten vuoksi ole pystytty järjestämään massatapahtumia entiseen malliin.

Pasilan ratapihan laidalla hallin sisukset ovat lähinnä kumisseet tyhjyyttään, kun Slush, Helsingin kirjamessut ja muut tuhansien kävijöiden tapahtumat ilmoittivat peräjälkeen perumisista tai siirtymisestä kokonaan verkkoon.

Ilmaisia karkkeja ja kyniä kärkkyvien messuvieraiden sijaan paikalla on nähty drive in -kokeisiin jonottavia koronatestattavia.

Tarve tilojen vaihtoehtoisille käyttämistavoille on siis huutava, eikä koronatilanne näytä helmikuussa helpottamisen merkkejä.

Nyt ratkaisuksi on keksitty trendikäs urheilulaji padel. Messukeskuksen halleihin 4 ja 5 on aukenemassa tulevana lauantaina 13.helmikuuta kahdeksan padelkenttää ja rakenteilla on vielä lisää kenttiä.

Padel on mailapeli, jota voi kuvailla eräänlaisena yhdistelmänä tennistä ja squashia. Kenttä on tenniskentän kaltainen verkkoineen, ja pallo saa tietyin rajoituksin osua seiniin.

Espanjasta maailmanvalloitukseen lähtenyt laji kerää Suomessa käyttäjäkuntaa rivakkaan tahtiin.

Suomen Padelliiton liittokoordinaattorin Visa Korhosen mukaan harrastajia oli alkuvuodesta 2020 listattuna noin 10 000, mutta vuodenvaihteessa heitä oli jo 30 000.

Padel Messukeskus -projektin vetäjä Ville Palola kuvailee Messukeskusta erittäin väljäksi ja koronaturvalliseksi.

”Kattokorkeus yltää yhdeksään metriin, ja ilmanvaihto on mitoitettu suuria ihmismassoja varten. Kentille pääsee suoraan ulkoalueelta. Tilaa on käytössä yli sata neliötä pelaajaa kohti”, Palola kuvailee tiedotteessa.