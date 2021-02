Koronavirustartunnat ovat olleet helmikuussa jyrkässä kasvussa pääkaupunkiseudulla.

Sairaanhoitaja Caroline Gillard ottaa koronavirustestin Terveystalon näytteenottopisteessä Otaniemessä Espoossa 8. helmikuuta. Espoossa on viimeisen viikon aikana tehty yli 8000 testiä, joista positiivisten testitulosten osuus on ollut noin kolme prosenttia.­

Koronavirustartuntojen määrä on ollut jyrkässä kasvussa pääkaupunkiseudulla tammikuun lopusta lähtien.

Viimeisen kahden viikon aikana tartunnat ovat olleet erityisen jyrkässä kasvussa Helsingissä ja Vantaalla.

”Valitettava totuus on se, että tapausmäärät ovat Uudellamaalla nousseet. Tilanne on huonontunut kolmessa viikossa sille tasolle, mitä se oli marraskuun lopussa”, sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen HS:n haastattelussa torstaina.

Myös Espoossa koronavirustartuntojen määrä on ollut kasvussa mutta ei niin jyrkässä kuin naapurikunnissa.

Ilmaantuvuusluku on ollut matalin Espoossa verrattuna Helsinkiin ja Vantaaseen. Tartuntojen ilmaantuvuus eli määrä 100 000:aa ihmistä kohden kahden viikon aikana oli 11. helmikuuta 156,4 Espoossa, 210,3 Helsingissä ja 273,7 Vantaalla.

Espoossa on todettu yhteensä 436 uutta koronavirustartuntaa viimeisen tilastoidun kahden viikon aikana, eli aikavälillä 28. tammikuuta–10. helmikuuta. Espoo päivittää koronavirustilastonsa sivuilleen aina keskiviikkoisin.

Määrällisesti eniten tartuntoja, 81 tartuntaa, on todettu Matinkylän tilastoalueella. Se on myös asukaslukuun suhteutettuna eniten.

Toisin kuin esimerkiksi Helsinki, Espoo jakaa koronavirustartunnoista tiedottaessaan kuntansa tilastoalueisiin. Joissain tapauksissa tilastoalue voi olla sama kuin postinumeroalue tai suuralue, toisissa ei.

Määrällisesti toiseksi eniten tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana Kanta-Leppävaaran tilastoalueella, johon kuuluu osa Suur-Leppävaaran suuralueesta, kuten Leppävaara ja Lintuvaara. Kanta-Leppävaaran alueella on todettu yhteensä 59 tartuntaa, mikä on asukaslukuun suhteutettuna kolmanneksi eniten.

Asukaslukuun suhteutettuna Matinkylän jälkeen eniten tartuntoja viimeisen kahden viikon aikana on todettu Kanta-Espoon tilastoalueella.

Siellä asukkaita on 26 129 ja tartuntoja 52. Neljänneksi eniten tartuntoja on todettu Kanta-Espoonlahden tilastoalueella, jossa asuu 24 823 ihmistä ja jossa tartuntoja on todettu 40.

Tartuntalähteistä yli 40 prosenttia on jäljittämättä.

Espoon tartunnoista, jotka on pystytty jäljittämään viimeisen 14 vuorokauden aikana, 29 prosentissa tapauksista tartunnanlähde on ollut perheenjäsen tai muu samassa taloudessa asuva.

Kahdeksantoista prosenttia viimeisen kahden viikon aikana todetuista tartunnoista on jäljitetty työpaikalle, oppilaitokseen tai päiväkotiin. Yli 800 espoolaista on tällä hetkellä karanteenissa koulussa tai päiväkodissa tapahtuneen altistumisen vuoksi.

Yksityistilaisuuksiin on jäljitetty viimeisen kahden viikon aikana vain prosentti tartunnoista.

Viimeisen neljän viikon aikana tartunnoista 34 prosenttia on todettu 18–34-vuotiailla. 30 prosenttia tartunnoista on todettu 35–54-vuotiailla, 21 prosenttia alaikäisillä ja 15 prosenttia yli 54-vuotiailla.