”Vanhemmilla on nyt iso vastuu”, sanoo lapsensa partioon ja tiedekerhoon vienyt äiti – Hus pitää harrastusten avaamista edelleen huonona päätöksenä

Epidemiologisen toiminnan ylilääkärin Sanna Isosompin mukaan koronavirustartunnat eivät ole toistaiseksi lähteneet nousuun nuorten ja lasten parissa harrastustoiminnan rajoitetun avautumisen myötä.

Helsinkiläisessä Ernamon perheessä on iloittu siitä, että pääkaupunkiseudulla päätettiin avata rajoitetusti lasten ja nuorten harrastukset helmikuun alussa.

Hiljattain yhdeksän vuotta täyttäneen Enni Ernamon koripallotreenit ovat nyt jatkuneet Oulunkylän alakoulussa, tarkoilla turvajärjestelyillä.

Järjestelyihin kuuluu, että harjoituksiin täytyy ilmoittautua etukäteen, eivätkä samoissa tiloissa harjoittelevat ryhmät kohtaa toisiaan. Tämä varmistetaan sillä, että esimerkiksi alkulämmittely pidetään ulkona, jotta edellinen ryhmä ehtii ulos.

Harjoituksissa ei tehdä harjoitteita, joissa on kontaktia muihin, kertoo Enni Ernamon äiti Liina Ernamo.

”Parit nimetään harjoituksen alussa, ja jokaisessa harjoitteessa on sama pari. Valmentajilla on maskit eivätkä vanhemmat pääse harjoitustiloihin sisälle.”

Enni Ernamo vaihtoi aktiivisen telinevoimisteluharrastuksen koripalloon viime syksynä. Laji on perheessä tuttu, sillä sitä harrastavat myös Ennin äiti ja mummo.

Rajoitusten aikana tavalliset koripallotreenit olivat tauolla. Noin kuukauden ajan joukkue sen sijaan ulkoili yhdessä.

”Siinä pidettiin joukkueen yhteishenkeä yllä, joka on tietysti mukavaa sekin, mutta toki aivan eri asia”, Liina Ernamo sanoo.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä avasi lasten ja nuorten harrastukset rajoitetusti ja hallitusti noin kaksi viikkoa sitten.

Päätös oli jossain määrin hallituksen linjan vastainen. Hallituksen linjana on nimittäin ollut, ettei mitään rajoitustoimia tulisi nyt purkaa.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoo, ettei Hus edelleenkään kannata harrastustoiminnan avaamista.

Tuomisen mukaan Hus tekee arviot noin viikon välein, jonka aikana toki moni asia ehtii muuttua.

”Mutta tällä hetkellä vastaukseni on sama: emme edelleenkään kannata. Me katsomme asioita terveydenhuollon ja sairaanhoidon näkökulmasta.”

Valmentaja Meeri Kekkonen veti tyttöjen koristreenejä Oulunkylän ala-asteella Helsingissä perjantaina.­

Helsingin, Espoon ja Vantaan hallinnoimissa tiloissa on voitu kuitenkin viime viikkoina toteuttaa ohjattua harrastustoimintaa erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Ottelut ja näytökset ovat kuitenkin edelleen kielletty.

HS kysyi tällä viikolla perheiden kokemuksia koronaturvallisuudesta harrastuksissa pääkaupunkiseudulla. Verkkokyselyssä tiedusteltiin, miten harrastamisen turvallisuudesta on huolehdittu ja aiheuttaako jokin toimissa huolta. Kyselyyn tuli yli 160 vastausta.

Suuressa osassa vastauksista vanhemmat kertoivat olevansa tyytyväisiä harrastustoiminnan turvajärjestelyihin. Varsinkin joukkueurheilun ja ryhmäliikunnan, kuten jääkiekon ja jalkapallon, tiukoista säännöistä kiiteltiin.

”Järjestelyt toimivat erinomaisesti: etukäteen sovitut ja pysyvät pienryhmät, meno ja tulo hallille minuutilleen porrastettuna, tietty aika varusteiden pukemiseen, maskit päällä. Upeaa ja vastuullista toimintaa! Syvä kiitollisuus seuran toimijoita ja kaupungin päätöksentekijöitä kohtaan, että avasivat harrastamisen.”

”Kaikki asiat turvallisuudesta on hoidettu loistavasti. Hygienia-asiat, kasvomaskien käyttö ennen ja heti treenien jälkeen sekä vanhemmilla ja muilla henkilöillä ei mitään asiaa tulla halliin sisälle. Valmentajalla on koko ajan kasvomaski päällä, ja hän pitää turvavälin treenien aikana.”

”Balettiryhmä on jaettu kahteen osaan, vuoroviikoin ollaan Zoomissa ja paikan päällä. Näin paikan päällä oltaessa ryhmän koko on pieni ja turvavälit mahdollista pitää tunnilla. Vanhemmat saattavat lapset ulko-ovelle, eivätkä mene sisälle.”

Myös musiikkiharrastuksista, kuten laulu-, piano- ja viulutuntien järjestelyistä, kerrottiin hyvää.

”Laulajat on jaettu äänittäin pienryhmiin, jotka harjoittelevat porrastetusti niin, että ryhmien väliin jää riittävästi vaihtoaikaa. Kaikki käyttävät kuoron tiloissa maskia, niin laulajat kuin opettajatkin. Harjoituksissa pysytään merkityillä paikoilla, jotka on sijoitettu kahden metrin turvaväleihin. Kaikki pesevät kätensä ennen harjoituksia ja niiden jälkeen. Jokaisen ryhmän harjoituksessa on myös etäosallistumismahdollisuus. Oireisena paikan päälle tuleminen on luonnollisesti kielletty.”

”Lapsi viedään musiikkiopiston ovelle, josta vahtimestari päästää sisään. Opiston tiloissa ei notku ylimääräistä porukkaa – myöskään vanhemmat eivät ole paikalla. Opettajalla on maski, ja soittotunneilla on helppo pitää turvavälit. Mahtavaa, että opetus taas toimii. Pienen lapsen on vaikea oppia instrumentin soittoa etänä.”

Helsinkiläinen Emmi Komlos uskoo nähneensä nykytilanteen ääripäät kahden lapsensa eri harrastuksien kautta.

Komlosin toinen lapsi harrastaa taekwondoa, jonka järjestäjätaho on ollut alusta saakka hyvin tarkkana turvallisuudesta ja tiedottanut vanhemmille, kuinka järjestelyt muuttuvat. Rajoitustoimien aikana treenejä järjestettiin etänä.

Komlosin toinen lapsi sen sijaan harrastaa yksityisen järjestäjän kautta kiipeilyä Helsingissä. Kolmosin mukaan treenejä ei peruttu missään vaiheessa eikä vanhemmille ole kerrottu mistään erityisjärjestelyistä.

Myös muutama muu lukija kertoi vastauksissaan, että harrastustoiminnan turvajärjestelyt ovat aiheuttaneet huolta tai hämmennystä.

”Kukaan muu ei pidä maskia kuin meidän tyttö. Tytöllä on käytössä myös häntä itseään suojaava FFP2-maski. Tanssissa ja sisätiloissa turvaväleillä ei ole suurempaa merkitystä, koska korona leviää aerosolina, eli ilmavälitteisesti. -- Käsidesi on meillä aina mukana, ja tyttö osaa itse pestä käsiään usein. Toki ohjaajatkin muistuttavat käsihygieniasta. Huolta aiheuttaa nyt se, että harrastuksista korona leviää kouluihin, kouluista koteihin ja sitä kautta riskiryhmiin.”

”Alkuun vaikutti siltä, että tunnit jatkuvat suurin piirtein normaalisti. Etätunteja tai ulkotapaamisia ei juuri ollut. Tanssitunnit avattiin 25. tammikuuta niin lapsille kuin aikuisille ennen kuin mikään suositus siihen antoi lupaa. Tilat ovat ahtaat, mutta ryhmäkokoja ei ainakaan alkuun muutettu. Edellisen ryhmän tunti loppuu samalla kellonlyömällä kuin uuden ryhmän tunti alkaa, joten ryhmät kohtaavat. Vierekkäisissä saleissa tunnit alkavat samaan aikaan, odotustila on yhteinen. Tilat ovat muutenkin ahtaat, ja pukuhuoneitakin on vain yksi. Vanhempien antaman palautteen takia isoja ryhmiä jaettiin ilmeisesti sittemmin kahtia.”

Yksi lukija kertoo vastauksessaan, että lapsen on täytynyt lopettaa kaikki urheiluharrastukset, koska perheessä on riskiryhmäläinen, jolle tartunta voisi olla kohtalokas.

” Joukkueurheilussa tai ryhmäharrastamisessa ei ole mahdollista sellaisella tavalla, joka estäisi koronatartunnat ellei lapsilla ole maskipakkoa. Maskien käytöstä on kokemusta maailmalla hyvin paljon jo päiväkoti-ikäisillä. Ulkoisesti täysin terveen ja hyvinvoivan lapsen nielussa voi olla koronavirusta enemmän kuin sairaalassa makaavalla sairastuneella aikuisella.”

Pääkaupunkiseudun koronanyrkki perusteli hallituksen linjan vastaista päätöstään kielteisillä seurauksilla, joita harrastustoiminnan sulkeminen on jo aiheuttanut lapsille ja nuorille.

Näkyykö harrastusten avaaminen tartuntoina? Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkärin Sanna Isosompin mukaan ne eivät ole lähteneet lapsissa ja nuorissa nousuun harrastustoiminnan rajoitetun avautumisen myötä.

”Ainakaan toistaiseksi ei ole tiedossa mitään merkittäviä altistuksia tai nousua tartunnoissa”, Isosomppi kertoo.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen huomauttaa, että yleensä menee noin pari viikkoa, ennen kuin voidaan tarkasti sanoa, onko nousua havaittavissa.

Harrastusten osuus on ollut tunnistetuista tartunnoista kuitenkin pieni, Järvinen kertoo.

”Kun niitä avataan, tulee mahdollisesti vähän lisää, mutta määrällisesti osuus on kuitenkin ollut pieni.”

Harrastussulku on herättänyt suurta närää siksi, että samalla aikuisten saliharjoittelu ja baareissa käynti on saanut silti jatkua. HS:n kyselyssä useassa vastauksessa nostettiin tämä esiin. Myös julkisuudessa tapahtuvaa ”syyllistämistä” ja ”kyttäysmentaliteettia” arvosteltiin.

Baareihin ja ravintoloihin jäljitetyt tartunnat ovat viime viikkoina lisääntyneet.

Järvinen muistuttaa, että rajoitukset ovat kiinni laista, jossa on määritelty ”lain työkalupakki”.

”Se mahdollistaa kunnallisten tilojen sulkemiseen eri tavalla kuin yksityisten. Päättäjät käyttävät työkalupakkia siten, mitä heillä on sieltä käytettävissä. On hankalaa ottaa vasaraa, kun on vain sahoja. Tarvitaan ensin lainmuutoksia.”

Kyselyyn vastannut vantaalainen Anna Weckström muistuttaa, että lasten harrastuksia miettiessä kannattaa käyttää maalaisjärkeä.

”Mielestäni tässä on nyt vanhemmilla iso vastuu. Lapset tulee viedä vain terveenä harrastukseen. Muissa toimissa täytyy voida luottaa harrastustoiminnan järjestäjään”, Weckström sanoo.

Weckströmin 7-vuotias lapsi käy partiossa, joka kokoontuu lippukunnan päätöksellä toistaiseksi ulkona. Lisäksi lapsi käy tiedekerhossa, jossa ryhmät pidetään alle kymmenen hengen suuruisina, opettajalla on käytössä maski eivätkä vanhemmat saa tulla sisätiloihin. Lapsia ohjeistetaan pesemään käsiä.

”Me olemme onnekkaita ja tykkäämme viettää aikaa myös perheen kanssa, mutta kyllä sen huomaa kuinka arvokasta on, että harrastukset avattiin. Sillä on merkitystä, että arjessa on taas rakennetta.”