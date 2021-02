Luonnonsuojelu

Ulkoilijoiden suosimalla Pitkäourilla kielletään myös maihinnousu pesimäaikaan.

Helsingissä halutaan kieltää metsästys ja toisessa tapauksessa myös maihinnousu kahdella pienellä lintusaarella.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina ehdotusta perustaa luonnonsuojelualueet Tiirakarille ja Pitkäourille.

Tiirakari sijaitsee Helsingin sisä- ja ulkosaariston rajalla noin kilometrin Pihlajasaarista eteläkaakkoon. Nimestään huolimatta sen kallioilla ja niityillä ei juuri tiiroja pesi, mutta se on tärkeä esimerkiksi uhanalaiselle haahkalle ja lokeille.

Pitkäourilla puolestaan on tiiroja mutta myös haahkoja ja muita uhanalaisia lintuja. Pitkäouri sijaitsee Tiirakarista itään eli lähempänä Suomenlinnan eteläisiä saaria. Molemmilla saarilla on myös arvokkaita kasveja.

Pitkäouri on suosittu ulkoilukohde, mitä kaupunki on pyrkinyt jo aiemmin rajoittamaan sallimalla vain maihinnousun saarelle. Tästä huolimatta saarella on kaksi luvatonta, pitkäaikaista asumusta.

Pikkuinen Tiirakari taas on ollut merilintujen metsästäjille tärkeä.

Tiirakarilla halutaan siis kieltää eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen, mutta liikkumista saarella ei kokonaan kielletä.

Pitkäourilla ja 50 metriä sen ympärillä kielletään sen sijaan rakennelmien ja metsästyksen lisäksi myös maihinnousu lintujen pesimäaikana eli huhtikuun alusta elokuun puoliväliin.

Helsinki omistaa itse saaret. Virallisesti suojelualueesta päättää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Molemmat saaret ovat mukana Helsingin voimassa olevassa luonnonsuojeluohjelmassa ja ne on merkitty suojeltaviksi myös yleiskaavassa.