Maaliskuussa laskettuja aikoja on Uudellamaalla enemmän kuin synnytyksiä samassa kuussa 2020.

Helsinkiin näyttäisi olevan tulossa pieni vauvabuumi kesäksi. Syntyvyyden hienoinen kasvu siis jatkuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Naistenklinikalla valmistaudutaan jo siihen, että synnyttäjiä olisi keväällä ja kesällä paljon. Tarkemmin tästä kerrotaan myöhemmin, mutta naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen sanoo, että synnytyssairaalassa ollaan varauduttu ottamaan käyttöön ainakin pari synnytyssalia lisää neljännestä kerroksesta.

Synnytykset kääntyivät pitkästä aikaa pieneen nousuun viime vuonna. Koronaepidemian vuoksi on kuitenkin ollut epävarmaa, jatkuuko kasvu.

Nyt näyttäisi, että kyllä. Tammikuussa synnytyksien määrä ei juuri muuttunut vastaavasta ajasta viime vuonna. Maaliskuussa sen sijaan arvioidaan, että laskettuja aikoja olisi enemmän kuin vuosi sitten Uudellamaalla.

Hus tekee näitä arvioita seulonnoissa käyneiden perusteella. Luku on sikäli epävarma, että aina ultraäänitutkimuksessa ei käydä samalla paikkakunnalla kuin lopulta synnytetään.

Helsinkiläisneuvoloissa on jo varoiteltu, että jos sekä Naistenklinikalla että Jorvissa on ruuhkaa, synnyttäjä voidaan ohjata Hyvinkäälle tai vielä kauemmas.

Heinonen sanoo, että synnytysten kasvuun valmistaudutaan. Synnytyssalien lisäksi tarvitaan tietenkin tarpeeksi ammattilaisia töihin.

”Käsipareja saadaan kyllä tarpeeksi, mutta kesällä lomien aikaan on aina isompi huoli osaamisvajeesta”, Heinonen sanoo.

Eri kuukausien välillä ei synnytyssairaaloissa ole enää niin isoja eroja kuin takavuosina. Heinäkuu on kuitenkin ainakin kaksi edellistä vuotta ollut vilkkain kuukausi.

Syntyvyys kääntyi vuonna 2020 kasvuun Suomessa ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen. Muutos on tosin hyvin pieni. Suunta oli sama myös Uudellamaalla, joskin kasvu koski Lohjaa, Hyvinkäätä ja Jorvia kun taas Naistenklinikalla määrä hieman väheni.

Vauvabuumin on alkuvuonna ennustettu jatkuvan myös sillä perusteella, että Kelasta on haettu viime vuotta enemmän äitiysavustuksia. Täysin luotettava mittari tämäkään ei tosin ole, sillä aikaa avustuksen hakemiselle on useita kuukausia, eivätkä perheet välttämättä tartu toimeen hakemuksen täyttämisessä samaan aikaan.