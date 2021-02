Rakentaminen

Kelokuusen päiväkoti voisi olla valmis vuonna 2023.

Vantaan Myyrmäkeen rakennetaan uusi Kelokuusen päiväkoti 168 lapselle.

Päiväkodin hankesuunnitelmaa käsitellään opetuslautakunnassa maanantaina. Jos suunnitelmat hyväksytään valtuustoa myöten, rakentamaan päästään vuosina 2022–2023.

Kelokuusen päiväkoti korvaa huonokuntoisen Variston päiväkodin. Samalla saadaan lisää varhaiskasvatuspaikkoja Myyrmäen suuralueelle, jolla niitä väestöennusteiden mukaan lähivuosina tarvitaan.

Päiväkodista tulee kaksikerroksinen ja puurakenteinen. Siihen tulee kuusi kotialuetta, joissa kussakin on tilaa kahdelle neljäntoista lapsen ryhmälle.

Lisäksi päiväkodin yhteyteen rakennetaan sydänalue, johon sijoittuvat ruokailutilat ja sali. Tämä alue ja yksi kotialueista tulevat myös alueen asukkaiden käyttöön silloin, kun päiväkoti ei ole avoinna.

Rakentamisen lasketaan maksavan noin 8,02 miljoonaa euroa.

Tulevan päiväkodin tontti Kelokuusenkujalla on metsikköä ja siellä on nykyisin koirapuisto. Uusi koirapuisto halutaan rakentaa lähelle urheilupuistoa, mutta metsän luontoa on tarkoitus säästää päiväkodin pihalle.