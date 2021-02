Hiihtäjien väärin pysäköidyt autot tukkivat Malmilla hälytysajoneuvojen tien, pelastuslaitos vetoaa noudattamaan sääntöjä – ”Monella on hiihtokilsat mielessä”

”Jokainen ylimääräinen sekunti hätätilanteessa heikentää pelastamisen ja hoidon mahdollisuutta”, palopäällikkö muistuttaa.

Talvisää on saanut helsinkiläiset laduille. Hiihtäjiä Helsingin Mustikkamaalla viikonloppuna.­

Hiihtäjien ja ulkoilijoiden väärin pysäköidyt autot hidastavat Malmin pelastuslaitoksen toimintaa ja aiheuttavat vaaratilanteita.

Helsingin pelastuslaitos vetoaa nyt ulkoilijoihin tiedotteellaan, jossa pyydetään noudattamaan liikennesääntöjä ja huomioimaan alueella olevan pelastuslaitoksen toiminnan.

”Pelastuslaitos pyytää, että alueella liikkuvat ulkoilijat huomioivat liikennesäännöt ja pysäköivät luvallisille paikoille”, tiedotteessa pyydetään.

Väärin pysäköidyt autot tukkivat viikonloppuna Tattariharjuntieltä lentoasemalle johtavan tien. Tien reunaan pysäköiminen on kielletty alueella liikennemerkein. Malmin pelastuslaitos toimii saman tien päässä ja tien varteen pysäköidyt autot haittaavat pelastustoimintaa.

Ongelmia on ollut koko hiihtosesongin ajan, kertoo palopäällikkö Taisto Hakala.

Malmin pelastuslaitoksen hälytysajoneuvot käyttävät kulkureittinään pääasiassa Malmin lentokentälle johtavaa tietä. Tiellä on Hakalan mukaan lisäksi muutakin raskasta liikennettä, sillä tien varressa on myös lumenkaatopaikka. Raskas liikenne ja väärinpysäköidyt autot ovat Hakalan mukaan monella tavalla vaaratekijöitä.

”Hiihtäjät saattavat ponnahtaa keskelle tietä yhtäkkiä autojen seasta. Haluamme eliminoida myös tämän vaaratekijän”, Hakala sanoo.

”Monella on hiihtokilsat mielessä ja kun on yksikin on pysäköinyt väärin tien laitaan niin seuraavat perässä. ”

Pulma hidastaa nyt kaikkea alueen pelastustoimintaa.

”Jokainen ylimääräinen sekunti hätätilanteessa heikentää pelastamisen ja hoidon mahdollisuutta. ”

Pysäköintitilan puutteestakaan alue ei kärsi. Malmin lentokentän alueella ja lähiteillä on runsaasti pysäköintipaikkoja, Hakala sanoo.

”Jos pistää bilikan vaikka kauemmas ja kävelee laduille, niin ei siitä tule kuin parisataa metriä kävelymatkaa. Kyllä sen jaksaa reipas hiihtäjä kävellä.”