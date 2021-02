Helsingin Eteläsataman rakentaminen muuttaa kaupungin merellistä julkisivua.

Luovuttaako Helsinki noin vain yhden tärkeimmistä paraatipaikoistaan voittoa tavoittelevien yritysten leikkikentäksi?

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) mukaan ei, huolestuneiden arkkitehtien mukaan kyllä.

Arkkitehdit esittävät syvän huolensa Helsingin paraatipaikan suunnittelusta Helsingin Sanomissa maanantaina 15. helmikuuta. Arkkitehtien mukaan Eteläsatamaa kehitetään nyt liikaa sijoittajien ehdoilla.

Mielipiteen ovat allekirjoittaneet Panu Savolainen, Karin Krokfors ja Panu Lehtovuori. Savolainen on arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori Aalto-yliopistossa, Krokfors Aallon kaupunkisuunnittelun professori ja Lehtovuori Tampereen yliopiston yhdyskuntasuunnittelun teorian professori.

Helsinki päätti helmikuun alussa lakkauttaa Eteläsataman satamatoiminnot. Alueen suunnittelu käynnistetään maaliskuussa kilpailulla, joka on suunnattu yrityksille, joilla on edellytyksiä myös alueen rakentamisen toteuttamiseen.

”Tapaus on osa jatkumoa, jossa Helsingin kaupungin maankäyttöpolitiikka siirtyy yhä enemmän sijoittajien pienen intressipiirin vallankäytöksi. Viimeistään nyt, kun ollaan Helsingin ydinkeskustassa, asiasta on syytä olla vakavasti huolissaan”, arkkitehdit kirjoittavat.

Useita Helsingin tärkeitä kohteita on viime vuosina suunniteltu siten, että suunnittelun pohjana on ollut alueen rakentamista rahoittavien sijoittajien näkemykset, sanoo Lehtovuori.

Helsingin viime aikojen esimerkit suunnitteluvallan luovuttamisesta yksityisten toimijoiden käsiin ovat Lehtovuoren mukaan esimerkiksi Lapinlahden hylätty suunnitelma sekä uusimpien asuinalueiden Pasilan ja Kalasataman keskustojen suunnitteleminen.

Se, että tärkeiden alueiden kaavoitus tehdään sijoitusyhtiöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, määrittelee arkkitehtien mukaan helposti esimerkiksi rakentamisen tehokkuutta mutta myös kaupunkikuvallista ilmettä.

”Käytännössä kunta, jolla on perinteisesti ollut kaavoitusmonopoli, luovuttaa suunnitteluvaltaa yksityisyritykselle. Se voi olla jossain kohtaa perusteltua, mutta tässä kohtaa se ei mielestämme ole sitä. Tämä alue on niin tärkeä ja merkittävä”, Lehtovuori sanoo.

Lehtovuoren mukaan tilanteessa ollaan lain harmaalla alueella.

”Se ei ole laitonta, mutta lain hengen tai yleisen ymmärryksen näkökulmasta menettely ei ole oikein.”

Helsingin kaupunki ei luovuta kaavoitusmonopoliaan kenellekään, sanoo pormestari Vapaavuori.

Hän huomauttaa myös, että alueella on tarkoitus järjestää arkkitehtuurikilpailu ainakin arkkitehtuuri- ja designmuseosta. Sama voidaan tehdä myös muiden alueen rakennusten kohdalla.

Kaupunki järjestää Eteläsatamasta laatu- ja konseptikilpailun alan toimijoille, jotta se saisi sellaisia suunnitelmia, joiden toteuttaminen on varmasti mahdollista.

”Tällä alueella on suunniteltu monenlaisia kokonaisuuksia, on ollut kilpailuja ja ehdotuksia. Ongelma on ollut se, että yksikään niistä ei ole johtanut toteutukseen saakka. Tämän [kilpailun] yhtenä tavoitteena on, että löydetään uskottavaa sisältöä esitettyyn kaupunkirakenteelliseen ratkaisuun, ja että ratkaisut olisivat toteutumiskelpoisia ja johtaisivat suunnitelman toteutumiseen.”

Vapaavuori korostaa, että kaupungilla on valta hylätä vaikka kaikki kilpailuun tulleet ehdotukset.

Reunaehtojen laatiminen on täysin kaupungin käsissä. Niissä on Vapaavuoren mukaan tarkoitus määritellä esimerkiksi rakennuskorkeutta ja rakentamisen tehokkuutta jonkin verran.

”Tämä on mahdollistava ja kyseisessä arvokkaassa ympäristössä välttämätön elementti, jonka avulla voidaan hakea laadultaan parasta mahdollista ratkaisua, joka on myös toteutettavissa.”

”Tässä kilpailussa haetaan ensisijaisesti laatua ja parasta mahdollista toteutusta. Kaavoitusmonopoliamme emme kuitenkaan ole antamassa kenellekään. Siitä emme luovu.”

Eteläsatamaan kaavaillaan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon lisäksi esimerkiksi rantabulevardia ja palveluita.

Suunnittelualue käsittää noin 67 000 neliötä rantaviivaa alkaen Kauppatorin Kolera-altaalta päättyen Pyhän Henrikin aukiolle Kaivopuistoon.