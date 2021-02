Helsingin kokoomuksen ylimääräinen piirikokous vahvisti maanantai-iltana viestintäyrittäjä Pihan pormestariehdokkuuden.

53-vuotias Kirsi Piha on viestintätoimisto Ellun Kanojen perustajia ja sen entinen hallituksen puheenjohtaja.­

Jo helmikuun alussa kerrottiin kokoomuksen piirihallituksen kannattavan yksimielisesti Pihaa kokoomuksen pormestariehdokkaaksi. Myös HS:n tammikuisella soittokierroksella Pihalla oli eniten kannatusta ehdokkaaksi kokoomuksen valtuustoryhmässä. Kiinnostuksensa pormestariehdokkuuteen oli tuolloin ilmaissut myös nykyinen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Wille Rydman.

”Olemme äärettömän iloisia saadessamme pormestariehdokkaaksemme Kirsin. Hän on kotikaupunkiaan rakastava helsinkiläinen ja haluaa vilpittömästi kaupunkilaisten parasta. Hänellä on ammattitaitoa ja visioita johtaa sekä kehittää kaupunkiamme”, Helsingin Kokoomuksen piirihallituksen puheenjohtaja Maarit Vierunen toteaa tiedotteessa.

Vaikka Piha ei tällä hetkellä vaikuta politiikassa, hänellä on takanaan mittava poliittinen ura. Piha on toiminut Helsingin kaupunginvaltuustossa vuosina 1992–1996, kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1994–1996 ja 1999–2003 sekä Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 1996–1999.

Vuoden 1996 eurovaaleissa 29-vuotias Piha sai yli 147 000 ääntä: enemmän ääniä kahmivat vain tuolloinen keskustan edustaja Paavo Väyrynen ja vasemmistoliiton Esko Seppänen. Kokoomuksen kilpakumppanit jäivät äänimäärissään kauas Pihan taakse.

Hän on korostanut, ettei päätös pormestariehdokkuudesta ollut hänelle helppo.

”Ei siksi, ettenkö haluaisi sanoa Helsingille kyllä. Niin haluan ehdottomasti tehdä, rakastan tätä kaupunkia. Mutta politiikka itsessään ei ole se kaikista houkuttelevin työviitekehys”, Piha sanoi HS:lle helmikuun alussa.

Kirsi Piha asemoituu kokoomuksen sisällä liberaalimmalle puolelle. Hän on muun muassa korostanut, että monikulttuurisuus on Helsingille tärkeää.

”Kautta aikojen kaupungit ovat menestyneet niin, että sinne on tullut erilaisia ihmisiä eri paikoista tekemään erilaisia asioita. Monikulttuurisuus on tärkeää inhimillistä pääomaa ja luo osaltaan vireää kaupunkia. Mitä helvettiä me tässä pelätään?”, Piha sanoi HS:lle helmikuussa.

Hänen mukaansa tällä hetkellä on voimissaan ennakkoluuloinen, kova ja populistinen oikeistoajattelu.

”Se ei ole minkään kaupungin menestysresepti.”

Helsingin historian toinen pormestari ratkeaa kunnallisvaaleissa huhtikuussa.

Pormestariehdokkaiksi ovat tässä vaiheessa Pihan lisäksi varmistuneet Anni Sinnemäki (vihr), Nasima Razmyar (sd), Paavo Arhinmäki (vas), Jussi Halla-aho (ps), Eva Biaudet (rkp), Eeva Kärkkäinen (kesk), Mika Ebeling (kd), Harry Harkimo (Liike Nyt) ja Tiina Ahva (sin).