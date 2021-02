Kaupunkisuunnittelu

Vuosaaren Kurkimoision tulisi uusien talojen myötä asuntoja 350 ihmisille.

Helsingin Vuosaaren pohjoisosan Kurkimoision alueelle halutaan rakentaa uusia asuntoja, joiden vetovoimatekijänä olisivat kattopuutarhat. Viherrakentamisen kehityshanke toteutettaisiin yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.

Tavoitteena on luoda uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille. Samalla kyseessä on täydennysrakentamisprojekti: nykyisellään matalasti rakennetun pientaloalueen alueen asukasmäärä kasvaisi 350:llä ja korttelitehokkuus kaksinkertaistuisi.

Hanke liittyy alueen laajempaan kehityskuvaan, jossa varaudutaan tulevaisuudessa Kallvikintielle tulevaan Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotieyhteyteen. Kallvikintien ympäristöä halutaan tiivistää.

Kattoterasseille suunnitellaan myös esimerkiksi kasvihuoneita ja mahdollisuuksia hyötykasviviljelyyn.­

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina olevassa kaavaratkaisussa on erityisesti keskitytty ratkaisemaan, miten asuinkerrostalojen kattopintoihin ja parvekkeisiin liittyvät viherrakenteet toteutettaisiin mahdollisimman laadukkaasti ja runsaasti. Lisäksi 3–7 -kerroksiset asuinrakennukset on tarkoitus sijoittaa rinnemaastoon niin, että alueen avokalliopintoja ja puustoa voitaisiin kallion lakialueella säilyttää.

Hankkeen taustalla ovat Rakennusliike Reponen ja viherpalveluyritys Roslings Manor Gardens. Hanke on myös jatkoa Helsingin yliopiston Viides Ulottuvuus -tutkimusryhmän viherkattojen ja viherseinien tutkimusohjelmalle.

Ohjelman tavoitteena on tuoda uusimmat tutkimustulokset rakennuskohteiden käyttöön ja pilotoida tieteelliseen näyttöön perustuvaa suunnittelua ja rakentamista. Ryhmän mukaan pilottikohteita tarvitaan malliksi ”modernille kestävälle kaupunkirakentamiselle”.

Tutkimustyön tavoitteena on myös selvittää keinoja, joilla voitaisiin lievittää meneillään olevaa kuudetta sukupuuttoaaltoa tuomalla uhanalaista lajistoa osaksi viherrakentamista.

”Kurkimoisiossa ideana on rakentaa ja tuoda esille teemoittain Suomen uhanalaisia kasvuympäristöjä, kuten paahdeympäristöjä ja niittyjä. Haluamme selvittää, miten ne menestyvät katoilla ja julkisivuilla”, kertoo Roslings Manor Gardensin Taina Suonio.

”Kohteen luontoarvot on laajasti kartoitettu ja tavoitteena on myös säilyttää ne rakentamisesta huolimatta. Alkuperäistä kasvillisuutta halutaan siirtää osaksi tulevaa rakentamista ja kattopuutarhoja.”

Havainnekuva Kurkimoisioon suunniteltujen talojen kattoterassista.­

Suoniolla on kokemusta vastaavista projekteista, sillä hän oli mukana suunnittelemassa Jätkäsaaren Vihreistä vihrein -korttelia. Hanke on palkittu sekä Helsingin kaupungin Rakentamisen ruusu -palkinnolla että pohjoismaisella The Scandinavian Green Roof Award -palkinnolla.

HS kuvasi Vihreistä vihrein -taloa vuonna 2018 näin:

Yläterassilla voi istuskella niittykukkien keskellä biodiversiteettiterassilla. Keittiöpuutarhaterassilta on mahdollista hakea tuoretta basilikaa tai liperiä omiin keitoksiin. Metsämarjapuutarhaterassilla kasvavat omenapuut, pensasmustikat ja puolukat.

Lue myös: ”Ei tällaista ole missään maailmassa” – Helsingin Jätkäsaareen on rakennettu ainutlaatuisen vehreitä kerrostaloja

Taina Suonion mukaan Kurkimoision talot on tarkoitus toteuttaa jopa kunnianhimoisemmin kuin Vihreistä vihrein -projekti.

”Kurkimoisiossa viedään vielä pidemmälle konseptia, tutkimusta ja ratkaisuja siitä, miten rakentaminen ja luonnon monimuotoisuus saadaan yhdistettyä.”

Vuonna 2019 uutisoitiin, että osassa Vihreistä vihrein -korttelin asuntoja oli ilmennyt sisäilmaongelmia. Ei ole kuitenkaan tiedossa, että ongelmat olisivat johtuneet juuri viherrakentamisesta.

Taina Suonio Jätkäsaaren Vihreistä vihrein -talon kattoterassilla toukokuussa 2018.­

Kurkimoisioon suunniteltujen talojen arkkitehti Mika Ukkonen Arkworks -arkkitehtitoimistosta kertoo, ettei ole huolissaan talojen ilmanvaihdosta.

”Tottakai asia täytyy ottaa huomioon rakentaessa, mutta en varsinaisesti olisi huolissani siitä, että asutaan luonnon keskellä. Enemmän olisin huolissani asunnoista, jotka ovat Kehä I:n pienhiukkasten ja melun vieressä”, hän sanoo.

Ukkonen kertoo olevansa äärimmäisen innostunut Kurkimoision projektista.

”Tämä on ehdottomasti yksi mielenkiintoisimmista hankkeista, joissa olen saanut olla mukana. Nykypäivän asuntotuotannossa on harvinaista, että pääsee eläytymään näin kokonaisvaltaisesti.”

Ukkonen antaa esimerkin: hän kertoo, että on pohtinut parvekkeiden väritykseen innoitusta kukkivista kasveista.

”Olisi tosi hienoa, että kun kukat puhkeavat kukkaan tietyssä kattopuutarhassa tai terassilla, niiden sävy olisi sama kuin viereisissä parvekkeissa.”